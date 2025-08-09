Еще лет десять назад слово «глютен» мало кто произносил. Сегодня — это почти пугало с этикеток.

Безглютеновые полки в магазинах растут как грибы, а упаковки обещают, что внутри находится еда без «главного врага». Но нужен ли большинству из нас этот страх перед пшеницей, рожью и ячменем?

Откуда взялся глютен в нашей жизни

Когда-то глютен был просто белком. Он придает тесту эластичность, помогает хлебу быть пышным и аппетитным. Мы ели его веками, пока кто-то не задал вопрос: «А не вреден ли он?».

Оказалось, вреден, но для очень узкой группы людей. Примерно у 1% населения есть целиакия — тяжелое аутоиммунное заболевание, при котором глютен разрушает слизистую кишечника (Rubio-Tapia et al., Mayo Clinic Proceedings, 2012).

У ещё 5—6% может быть так называемая чувствительность к глютену без целиакии — состояние спорное, но признанное врачами (Catassi et al., Nutrients, 2015). Для остальных же 90% и больше — никакой доказанной опасности.

Глютен и здоровье: что говорит наука

Научных данных о том, что глютен усиливает воспаление у здоровых людей, нет.

Это подтверждает обзор исследований в Alimentary Pharmacology & Therapeutics (2013), где не нашли связи между глютеном и воспалительными реакциями у людей без целиакии.

Получается, совет «убрать глютен, чтобы стать здоровее» в большинстве случаев — не про сам глютен, а про желание ограничить булки, фастфуд и переедание.

Как родился тренд на продукты «без глютена»

В этом случае маркетинг сделал свое дело. Медицинская рекомендация для 1% людей превратилась в глобальный тренд питания.

«Без глютена» стало почти синонимом «здорово», хотя, в реальности продукты с такой пометкой часто содержат больше сахара, жиров и крахмала (Missbach et al., PeerJ, 2015).

Человек видит надпись и воспринимает продукт как полезный, даже если по составу это просто сладкая булка в новой обертке. Индустрия быстро поняла, что на этом можно заработать, и теперь даже те, кто не имеет медицинских показаний, готовы платить больше за «чистый» состав.

Кому на самом деле нужна безглютеновая диета

Если у вас есть диагноз целиакии — исключение глютена жизненно необходимо.

Если диагноз не ставили, а врач не рекомендовал — никакой реальной пользы от отказа нет. Более того, замена обычных продуктов на безглютеновые может сделать рацион даже менее полезным. Мода на отказ от глютена часто оказывается не про здоровье, а про маркетинговую волну, на которой удобно продавать «особые» продукты по особой цене.