В 2024 году столичные суды удовлетворили 13 ходатайств об избрании подозреваемым и обвиняемым меры пресечения в виде залога. Это всего на два человека больше, чем в 2023 и 2022 годах, когда количество залогов в судах Москвы равнялось 11, подсчитал RTVI.

Если учесть, что в 2021 году столичные суды приняли решение о применении меры пресечения в виде залога всего два раза, то шестикратный рост может показаться существенным. Однако сухие цифры говорят сами за себя.

Данных судебной статистики за весь 2024 год в целом по России пока нет. Но в то же время в 2023 году по всей стране под залог были отпущены всего 66 человек. Эти данные, отмечают опрошенные RTVI эксперты из числа адвокатского сообщества, позволяют говорить о том, что залог как мера пресечения в России, несмотря на многочисленные дискуссии, по-прежнему так и не заработала.

«Эта мера пресечения и не может работать, учитывая ужасное состояние нынешней судебной системы и правовой культуры в целом», — сказал в беседе с RTVI адвокат Александр Молохов. По его словам, в судебном корпусе РФ сегодня практически нет судей со стажем более 20 лет, зато есть огромная загруженность и «мизерные зарплаты» у их помощников и секретарей. Кроме того, говорит Молохов, большинство российских судей — это бывшие прокуроры и упомянутые уже секретари.

«Пока не будет объявлен «сталинский набор» в суды адвокатов, как это было в 30-х годах, ничего не изменится», — добавил собеседник RTVI.

О необходимости расширения практики применения залога в судах в России говорят уже много лет. Последний раз эта тема обсуждалась на Петербургском международном экономическим форуме в июне 2024 года. Тогда проблему озвучил замглавы Минюста РФ Вадим Федоров. Он, в частности, сообщил, что с 2010 года количество заключенных в российских колониях сократилось в три раза, при этом количество людей, содержащихся в СИЗО за это время, — не изменилось вообще. Федоров отмечал, что трудности с использованием залога связаны с тем, что до сих пор не разработана методика определения его суммы.

Так, в статье 106 УПК РФ сказано, что вид и размер залога определяются судом с учетом характера совершенного преступления, данных о личности подозреваемого либо обвиняемого и имущественного положения залогодателя. Там же говорится, что по статьям небольшой и средней тяжести размер залога не может быть менее 50 тысяч рублей, а по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях — менее 500 тысяч рублей. «Но подлежащие учету при установлении залога обстоятельства, такие как личность подозреваемого, имущественное положение залогодателя, имеют субъективный характер, что, в свою очередь, приводит к неопределенности при расчете суммы залога», — сетовал замглавы Минюста Федоров.

Адвокат Дмитрий Джулай в беседе с RTVI выразил мнение, что суды боятся применять залог по той причине, что подозреваемый или обвиняемый может сбежать.

«У меня залог суды применяли всего один раз, и то когда я сам работал следователем, — рассказал адвокат. — Установили 6 млн рублей, это был 2011 или 2012 год. Человек как вышел, сразу сбежал в Польшу».

С Джулаем соглашается и адвокат Александр Молохов. «Они просто боятся избирать эту меру пресечения, как бы чего не вышло. Потому что залог залогом, но если после избрания этой меры пресечения подсудимый скроется — отвечать будет судья. А это скандал, ЧП. Он будет белой вороной. Он прославится слишком либеральным. К такому судье будет пристальное внимание со стороны правоохранительных органов. Поэтому зачем избирать залог, когда можно его не избирать», — говорит Молохов.

Дмитрий Джулай также отметил, что на избрание меры пресечения не должны влиять страх следователя и судьи относительно того, что фигурант может скрыться. «Понятно, что проще и надёжнее закрыть человека в СИЗО, но там ужасные условия, СИЗО переполнены, камеры переполнены. Нельзя из-за страха следователя и суда доходить до абсурда и закрывать всех подряд в СИЗО по ненасильственным преступлениям», — уверен Дмитрий Джулай. Сам он выступает за популяризацию любых мер, не связанных с заключением под стражу. Адвокат Александр Молохов при этом относительно расширения применения меры пресечения в виде залога настроен пессимистично. «У адвоката всегда стакан наполовину пустой», — сказал он.

В практике адвоката Михаила Бирюкова в 2020 году был случай применения судом залога. «Это был уникальный случай. Никто не знал, как это оформлять, как это делать и как это применять», — рассказал адвокат RTVI. При этом, по словам Бирюкова, фигурант от следствия после выхода под залог никуда не скрылся, да и саму такую вероятность юрист оценивает крайне низко. Как правило, говорит Бирюков, залог просят обвиняемые по экономическим составам, «где обычно вина неочевидна». По этому, по мнению адвоката, фигурант в большей мере заинтересован в том, чтобы вместо того, чтобы сбегать, доказать свою невиновность. «И мы как адвокаты настаивая на залоге, исходим из того, что мы сможем доказать непричастность и невиновность нашего подзащитного», — сказал Бирюков.

Собеседник RTVI все же видит небольшой прогресс в применении меры пресечения в виде залога в сравнении с предыдущими годами. И рассчитывает на то, что суды станут активнее ее применять. По мнению Бирюкова, это не только поможет разгрузить следственные изоляторы, но и нормализует российскую правоприменительную практику.