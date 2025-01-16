ВКС России 15 января нанесла массированный удар по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины. Сегодня Минобороны РФ заявило, что этот удар был ответом на удары ВСУ по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае. Минобороны считает, что Украина пытается сорвать подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток».

Удары по критической инфраструктуре Украины наносились и раньше, новым в данном случае является оперативность ответного удара. Раньше «ответный удар» наносился через несколько дней, неделю, либо не наносился вовсе.

Что известно об ударе

— Большинство ракет поразили цели на западной Украине в Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях — Взрывы звучали также в Харькове и Киеве — Власти Львовской области подтвердили попадание ракет по энергетической

инфраструктуре в Дрогобычском и Стрыйском районах — ДТЭК провела экстренные отключения света в ряде областей — Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области.

Бильче-Волицкое хранилище в Стрые было открыто в 1990 году, это самое большое подземное газовое хранилище (ПХГ) в Европе. Его мощность по хранению — 17 млрд куб. м газа. Оно под землёй, на глубине около 700 метров. Поразить его невозможно, но разрушив наземные терминалы, можно остановить его работу. По мнению специалистов, эти удары должны лишить западных трейдеров возможности хранить и накапливать газ. До этого момента Киев активно зазывал европейские компании хранить газ на территории Украины, освобождая эти объемы от налоговых отчислений. На западе Украины находится еще ряд хранилищ, которые были созданы в соляных кавернах.

Выведение из строя ПХГ в Стрые серьезно пошатнет энергетическую стабильность Украины, нарушив энергоснабжение страны.

Прошлые удары

Удары по инфраструктуре в Стрые наносились и раньше, например 24 марта 2024 года отработало около двадцати ракет, две из них были идентифицированы украинскими военными как Х-47М2 «Кинжал». Кроме оборудования газохранилища были поражены склады, ангары с ГСМ, аэродром и цеха по производству военной продукции.

В следующий раз военные и объекты энергетической инфраструктуры Стрыя атаковали в апреле, мае и июне. Во время атак были применены крылатые ракеты Х-101/Х-555, «Калибр» и ударные БпЛА «Герань-2». В результате, среди прочих целей, была разрушена инфраструктура одной из крупнейших европейских газокомпрессорных станций «Бильче-Волица». По данным ряда телеграм-каналов, был поражен главный щит управления станции, эксплуатационный и ремонтный блоки. Кроме того, уничтожен компрессорный цех, с помощью которого проводилась закачка газа в ПХГ «Бильче-Волицко-Угерское».