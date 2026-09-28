Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев передал Сеулу двух северокорейских пленных, что вызвало настоящий дипломатический скандал. Южная Корея требует от украинского руководства извинений за то, что те разгласили данные о военных из КНДР. Но что будет с этими северокорейцами после того, как их передали Югу, — в материале RTVI.

Разглашение тайны

23 сентября Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, сообщил всему мировому сообществу, что Киев передал Сеулу двух северокорейских военнослужащих, которых взяли в плен в январе 2025 года.

«Недавно мы направили двух северокорейских военнопленных в Республику Корея. Их трудно захватить живыми. Один из них, когда понял, что станет военнопленным, пытался покончить жизнь самоубийством. И его удивило, что судьба не дала ему погибнуть», — объявил украинский лидер.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён обвинил Украину в нарушении договоренности не разглашать передачу Сеулу двух пленных. По его словам, раскрытие информации затрагивает безопасность самих пленных, их семей, а также отношения на Корейском полуострове.

В офисе Зеленского подчеркнули, что Киев раскрыл только сам факт отправки военнопленных, но не оглашал подробностей операции или маршрута. На Украине отметили, что скрывать этот факт, учитывая, что передача состоялась по прямой договоренности с Сеулом, было бы странно.

Тем не менее, Южная Корея потребовала от Украины официальных объяснений и извинений.

«Мы выражаем глубокое сожаление по поводу одностороннего разглашения информации в нарушение соглашения и ложного публичного заявления о том, что “соглашения о неразглашении не было”. Мы требуем официального разъяснения и извинений и рассматриваем необходимые дополнительные меры по этому вопросу», — заявили в офисе южнокорейского президента.

Допрос и проверка безопасности

Впрочем, граждане КНДР уже оказались по другую сторону демилитаризованной зоны, а значит их ждет весьма стандартная процедура, которая применяется ко всем северокорейцам, оказавшимся на Юге.

28 сентября Министерство объединения заявило, что дела двух военнопленных, переданных Украиной, будут рассматриваться в соответствии с действующим законодательством и сложившейся практикой. Вероятно, будет применяться «Закон о защите и поддержке перебежчиков из Северной Кореи».

«В соответствии с законодательством, Национальная разведывательная служба (НИС) проводит расследование в отношении заявителей, находящихся под временной защитой, проверяя их личности, причины выезда из КНДР и вопросы, связанные с безопасностью. Само расследование и предоставление временной защиты могут длиться до 90 дней, с возможностью продления в случае непредвиденных обстоятельств», — пишет Reuters.

Агентство предположило, что военный опыт солдат и их осведомленность о размещении северокорейских войск в России могут привести к более подробному и длительному допросу.

Обучение новой жизни

В корейских СМИ особое внимание стали уделять термину «репатриация», который использовал президент Ли Чжэ Мён. Сеул по-прежнему отвергает идею двух государств, не признавая существование КНДР. В свою очередь, Пхеньян еще в 2024 году решил больше не придерживаться политики воссоединения и изменил свою Конституцию, в которой назвал Южную Корею «враждебным государством».

В статье 3 Конституции Южной Кореи говорится, что «территория Республики Корея состоит из Корейского полуострова и прилегающих к нему островов». Соответственно все жители КНДР рассматриваются как граждане Южной Кореи.

Но несмотря на это, разделяющая Север и Юг ДМЗ сказалась на том, что северокорейцы во многом оказались изолированы, а технологическое развитие КНДР на бытовом уровне в разы отстает от Южной Кореи.

Чтобы адаптировать северокорейцев к жизни на Юге, еще в 1999 году в Южной Корее был основан «Ханавон». Это государственное учреждение, финансируемое Министерством объединения, которое занимается «подготовкой к социальной адаптации» северокорейских перебежчиков.

«В течение 12-недельного пребывания в «Ханавоне» перебежчиков обучают широкому спектру базовых жизненных навыков, от использования банкомата и метро до правил поведения на рабочем месте и пользования мобильными телефонами. Их также обследуют и консультируют. Их знакомят с жизнью к югу от ДМЗ, включая общие принципы демократии, основные права человека и принципы работы капитализма», — говорится на сайте Crossing Borders.

«Ханавон» находится под усиленной охраной, чтобы «защитить как жителей, так и работников», а также не допустить свободного передвижения перебежчиков за пределы учреждения. Работающим там волонтерам запрещено приносить мобильные телефоны, а фотографирование внутри помещений ограничено, чтобы защитить личность проживающих людей.

После трехмесячного обучения северокорейцы получают господдержку в виде 8 млн корейских вон (около $5,9 тыс), гражданство Республики Корея и жилье.