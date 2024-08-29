Адвокат в сфере международного права, член Адвокатской палаты Парижа Дмитрий Литвинский рассказал RTVI, почему основателя Telegram Павла Дурова не могут экстрадировать в Россию или ОАЭ, насколько затянется уголовное дело и сможет ли следствие собрать необходимые доказательства.

— Все-таки какой срок может получить Павел Дуров, учитывая обвинения по шести пунктам, о которых сообщила прокуратура Парижа?

— Максимальный срок по статье уголовного кодекса, о которой говорит прокуратура в первом пункте высказанных обвинений: 10 лет тюремного заключения и €500 тыс. штрафа, если речь идет о совершении преступления организованной группой лиц.

Но нужно иметь в виду, что на этой стадии рано говорить, будет ли поддержано обвинение по этому пункту по итогам следствия, которое закончится не раньше, чем через год. Крайне вероятно, что следствие не сможет собрать необходимые доказательства и не будет выходить с этим обвинением в суд.

Вообще на этой стадии делать какие-то прогнозы о возможном наказании преждевременно. Часто сам факт нахождения под следствием является достаточным источником многочисленных неприятностей и переживаний.

Основателю мессенджера предъявлены обвинения в: сговоре с целью управления онлайн-платформой для осуществления незаконных сделок в составе организованной группы;

отказе в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, которые необходимы для разрешенного законом прослушивания;

соучастии в правонарушениях в виде предоставления доступа данных для пользователей, связанных с мошенническими схемами, распространяющих детскую порнографию, а также осуществляющих незаконный оборот наркотиков;

отмывании средств в результате преступлений или правонарушений в составе организованной группы;

оказании криптологических услуг без декларирования соответствия;

поставке и импорте криптоинструментов, которые не выполняют функции аутентификации и контроля конфиденциальности без предварительного декларирования.

— Насколько дело Дурова беспрецедентно для Франции? Насколько процесс может затянуться?

— Дело новое, в значительной части по новым положениям уголовного кодекса, то есть практики как таковой еще нет. Дело с учетом сроков следствия и возможной апелляции может затянуться на несколько лет.

— Может ли Россия или ОАЭ добиться экстрадиции Дурова?

— В данном случае нельзя говорить об экстрадиции. Экстрадиция возможна, если в той стране, которая его добивается, человек подозревается в совершении преступления или уже осужден. Насколько известно, ни Россия, ни другие страны его гражданства к нему претензий не высказывают. Чего они могут добиваться в этих условиях — это оказывать своему гражданину консульскую поддержку.