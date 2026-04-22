Психологи из Университета штата Аризона выяснили, что сегодняшние американцы 40—65 лет чувствуют себя хуже, чем люди того же возраста тридцать лет назад: они чаще сталкиваются с одиночеством, депрессивными симптомами и проблемами с памятью. Сравнение с людьми среднего возраста из других экономически развитых стран не выявило похожего ухудшения — напротив, в некоторых случаях там наблюдаются улучшения. В России сопоставимых исследований пока нет, но и здесь возраст после 40 выглядит зоной риска: по данным ВШЭ, одиночество в той или иной степени испытывают 43% взрослых россиян, причем после 40 вероятность этого заметно растет.

На кризис американцев среднего возраста влияет сразу несколько причин, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Current Directions in Psychological Science. На одном уровне это государственная политика, на другом — стресс на работе, на третьем — личные отношения.

Одна из главных причин — двойная нагрузка. Людям среднего возраста часто приходится одновременно заботиться о пожилых родителях и помогать взрослым детям. Родители живут дольше и все чаще нуждаются в уходе. Детям, в свою очередь, труднее встать на ноги из-за дорогого жилья и проблем на рынке труда. В итоге человек оказывается между двумя поколениями и вынужден решать чужие проблемы, не успевая справляться со своими.

Давит и экономика. Американцы среднего возраста сталкиваются с тем же ростом цен и той же нестабильностью на рынке труда, что и молодые. Но накоплений у многих меньше, чем было у их родителей в том же возрасте. Поэтому они болезненнее переживают потерю работы, неудачи в карьере и любые экономические потрясения. Авторы исследования также отмечают: в странах с высоким неравенством, таких как США, люди чаще чувствуют себя одинокими.

«Стоимость жизни в Соединенных Штатах намного выше, а социальной поддержки здесь меньше, — объяснил автор исследования, психолог из Университета штата Аризона Фрэнк Инфурна. — Если случается что-то серьезное — например, проблемы со здоровьем или потеря работы, — человеку просто не на что опереться так, как в других странах».

Авторы исследования считают, что смягчить этот кризис могла бы более сильная система социальной поддержки — такая, как в европейских странах. Она помогла бы людям среднего возраста легче переносить денежные трудности и их последствия для здоровья. Сейчас в США нет федеральной системы оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, нет субсидируемого ухода за детьми, а семьи в целом получают меньше поддержки, чем в Европе.

В России прямого аналога американского исследования пока нет, но похожие сигналы тоже есть. По данным ВШЭ, 43% взрослых россиян в той или иной степени чувствуют одиночество, и после 40 лет это чувство встречается чаще. Исследователи отмечают, что в этом возрасте люди нередко переживают кризис, связанный с переоценкой ценностей и депрессивными состояниями.

Есть и более узкие исследования, которые показывают: середина жизни в России тоже может быть временем перегрузки. По данным ВШЭ, 12% женщин 30—60 лет одновременно заботятся и о детях, и о пожилых родственниках, причем больше половины из них работают. Такая двойная нагрузка сказывается и на здоровье: женщины реже проходят медосмотры, хуже следят за питанием, и у них просто не остается сил на себя.

Похожую картину дают и данные о жизни без партнера. В статье социолога Татьяны Гурко говорится, что среди россиян 36—59 лет, живущих без партнера, неудовлетворенность жизнью и нервные расстройства или депрессия встречаются почти вдвое чаще, чем у состоящих в браке ровесников. Российские данные пока не дают такого же цельного вывода, как в США, но тоже показывают: после 40 люди чаще сталкиваются с одиночеством, накопленным стрессом и нехваткой поддержки.