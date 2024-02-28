После начала войны с ХАМАС Израиль столкнулся с серьезными экономическими вызовами. В середине февраля международное рейтинговое агентство Moody’s снизило кредитный рейтинг Израиля с А1 до А2. Экономика страны сократилась в последнем квартале 2023 года на 19,4%, а соотношение государственного долга к ВВП достигло 62% (рекордный показатель за последние восемь лет). Израильский адвокат Алексей Коваленко рассказал RTVI, что стало причиной текущего кризиса и какие выходы возможны из сложившейся ситуации.

Военные действия, которые ведет Израиль, повлекли за собой дефицит бюджета, инфляцию, рост цен на сырье и импорт, рассказал Алексей Коваленко. По его словам, только одобрение пакета помощи со стороны США может повлиять на сокращение дефицита бюджета.

«Но в любом случае, как бы там ни было, война — это расходы. Поэтому пока не закончатся военные действия, роста экономики мы не увидим. Тем более, что, как и рейтинг, который был понижен до этого в отношении Израиля, это связано с отсутствием реформ, большим количеством министерств, которые просто не нужны. Никто ничего не делает для того, чтобы сократить расходы именно на израильскую бюрократию и перераспределить бюджет на другие нужды», — пояснил он.

На фоне войны с ХАМАС многие израильские предприятия на юге и севере страны были вынуждены закрыться из-за того, что сотрудники были эвакуированы вместе со своими семьями. В тех случаях, когда предприятие принимает решение оставить сотрудника, который не может полноценно исполнять свои обязанности, государство выплачивает предприятию компенсацию.

«С точки зрения предпринимателей — все, что все, что уже могло произойти, практически произошло. Но если военные действия будут продолжаться, то мы увидим сокращение в области предприятий. Многие будут вынуждены закрываться или будут переходить на стадию банкротства. Некоторые предприятия не переживут военные действия», — подчеркнул Коваленко.

Коваленко также отметил, что из-за проблем, с которыми столкнулись израильские фермеры, государство оказалось вынуждено импортировать даже продукты сельского хозяйства.

«Многие фермеры, у которых было хозяйство на севере и на юге страны, так и не смогли собрать урожай или, наоборот, опасались что-либо сеять. Поэтому в некоторых случаях людям помогают обычные граждане, которые приезжают и покупают их продукты, а кто-то просто помогает деньгами таким фермерам», — отметил он.

Тем не менее, подчеркнул Коваленко, после окончания военных действий ожидается восстановление прежнего роста экономики страны.

«Это уже было. Это было и после Ливанской войны, это было и в начале двухтысячных, когда была интифада. Израиль тогда был просто заблокирован, и многие предприятия вынуждены были закрыться. Но сразу же после военных действий вера инвесторов в израильскую экономику будет прежней, поэтому все это будет восстановлено», — сказал он.

После завершения войны начнутся также разговоры и о том, как обеспечить экономический рост в секторе Газа и Палестинской автономии, выразил уверенность адвокат.

«Палестинскую автономию и сектор Газа захотят сделать технократическим государством, будут добиваться того, чтобы долголетний мир и покой пришел на эту землю. А для этого нужно развивать, вкладывать и инвестировать. Поэтому мы увидим рост не только в Израиле, но и на всем Ближнем Востоке», — заключил Коваленко.