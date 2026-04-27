Что заставляет человека снова и снова играть в игровые автоматы? Во многом те же приемы, из-за которых дети — и взрослые — слишком долго зависают в соцсетях, мобильных играх и видеосервисах. RTVI пересказывает исследование о том, как это работает.

В двух резонансных процессах суды признали Meta и Google ответственными за вред детям. Компании обжалуют решения и отрицают, что их сервисы вызывают зависимость. Но исследования последних десяти лет показывают: соцсети, игры и видеосервисы используют механики, которые удерживают внимание пользователя как можно дольше.

Культурный антрополог Наташа Доу Шюль из Нью-Йоркского университета, одна из первых исследовательниц этой темы, называет такие приемы «суперклеем внимания». По ее словам, они заставляют людей дольше сидеть в приложениях, чаще тратить деньги и постепенно терять контроль над своим поведением.

Во время суда в Калифорнии представитель истцов сравнил приложения Meta и Google с «цифровыми казино». Работы Шюль показывают, что многие приемы, на которых держатся соцсети, действительно пришли из индустрии азартных игр.

С чего все началось

В 1980—1990-х казино целенаправленно совершенствовали игровые автоматы. Многие исследователи считают их одним из самых затягивающих видов азартных игр. По сути, это похоже на гигантское приложение: большой экран, понятный сценарий действий и удобное кресло для долгой игры.

Исследования показывают: игровую зависимость вызывают именно такие автоматы. Во время полевых исследований Шюль встречала людей, которые играли по 24 и даже по 48 часов подряд. Некоторые рассказывали, что надевают подгузники для взрослых, чтобы не прерывать игру даже ради туалета.

Почти 30 лет назад Шюль решила понять, за счет чего эти игры так сильно привлекают человека. Она изучала, как устроены электронные игровые автоматы, разговаривала с самыми разными участниками индустрии — маркетологами, математиками, программистами, руководителями компаний. Отдельно — с людьми, которые играли на таких автоматах каждый день.

В итоге Шюль выделила четыре приема, которые помогают ввести игрока в состояние, похожее на транс: он теряет ощущение времени и места. К удивлению Шюль, в начале 2010-х те же приемы начали появляться в приложениях для смартфонов и планшетов: соцсетях, играх и видеоплатформах.

1. Изоляция

«Когда отношения возникают только между вами и машиной, исчезают социальные сигналы, которые помогают остановиться», — говорит Шюль. Человеку сложнее заметить момент, когда игра, скроллинг или просмотр уже не приносят пользу.

Исследования показывают: дети, которые регулярно сидят в телефоне в одиночестве, особенно в спальне, чаще сталкиваются с проблемами. Приложение может мешать сну или дружбе, но ребенок все равно чувствует, что не может остановиться.

2. Бездонность контента

В TikTok и YouTube видео появляются одно за другим. В Instagram постоянно всплывают новые фотографии, комментарии и лайки. Приложения создают ощущение бесконечного потока: контент не заканчивается и часто запускается автоматически.

Поэтому пользователь не чувствует, что он “насытился” этой информацией. Возникает желание посмотреть еще один ролик, еще один пост, получить еще один лайк — и так без конца. И это желание становится еще сильнее, когда к нему добавляется третья механика.

3. Высокая скорость обратной связи

Чем быстрее человек играет на электронном игровом автомате, тем дольше он остается в игре, выяснила Шюль, анализируя исследования самой игорной индустрии. Похожим образом скорость работает в соцсетях и видеосервисах. Чем быстрее человек может листать, смотреть и снова смотреть, тем труднее оторваться от приложения.

«Скорость обратной связи может создавать ощущение, что вы сливаетесь с экраном. Уже непонятно, где заканчивается человек и начинается машина», — говорит Шюль.

В соцсетях скорость поиска «нового» резко выросла благодаря нескольким технологическим особенностям, включая быстрый интернет и бесконечную прокрутку.

4. Эффект выигрыша

Последний элемент, возможно, самый важный, считает Джонатан Морроу, нейробиолог и психиатр из Мичиганского университета. Он связан с тем, как приложения подбирают для пользователя контент.

«Обычно это работает так. Сначала программа с помощью ИИ определяет, что человек надеется найти или увидеть. «Даже если вы сами не знаете, чего хотите, приложение знает. Оно очень хорошо умеет это вычислять», — говорит Морроу.

Но затем приложение не дает человеку эту заветную “морковку”. Приложения редко — если вообще когда-либо — дают пользователю ровно то, что он ищет. Они дают достаточно, чтобы человек оставался вовлеченным, продолжал смотреть в приложение и взаимодействовать с ним как можно дольше.

Рецепт “залипания”

Когда приложение сочетает четыре механики — изоляцию, бездонный поток контента, высокую скорость обратной связи и эффект «почти выигрыша», — оно легко затягивает почти любого, считает Шюль.

Для детей такой набор особенно опасен.

«Это жестокая ловушка, особенно когда речь идет о детях. Они, очевидно, более уязвимы», — говорит Шюль. Поэтому она и Морроу сходятся в одном: детям нужно помогать контролировать время в приложениях. Но этого мало — их нужно защищать от механик, которые затягивают их против их интересов.