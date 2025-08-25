В сентябре между Арменией и Россией начнется автоматический обмен финансовой информацией. То есть данные об активах россиян, которые находятся на банковских и брокерских счетах, станут доступны Федеральной налоговой службе (ФНС) России. Глава налоговой практики Альфа-Капитал Константин Асабин в разговоре с RTVI дал россиянам несколько советов, как лучше всего подготовиться к старту обмена информацией.

По словам эксперта, клиенты достаточно активно готовились, к тому, что Армения подключится к автоматическому обмену, к тому же она всегда рассматривалась как страна, счета в которой надо декларировать.

«Армения — это достаточно популярная страна, в которой россияне или связанные с россиянами компании открывали счета. Прежде всего, это связано с тем, что Армения работает с рублем, принимает и отправляет рублевые переводы. К тому же там отсутствуют ограничения на открытие счетов, в том числе сохраняются возможности открыть счет дистанционно», — объяснил Константин Асабин RTVI.

Но в связи с тем, что 2024 год станет первым, в отношении которого информация поступит в российские налоговые органы, стоит еще раз задуматься, какие счета были показаны, какие были упущены и как правильно подойти к общению с ФНС, для которой Армения становится более прозрачной юрисдикцией, чем раньше, подчеркнул собеседник RTVI.

В первую очередь, по его словам, россиянам стоит проверить так называемые «лишние счета». Иногда счет может быть открыт без специального уведомления клиента, иногда в рамках стандартного процесса могут быть открыты несколько ненужных счетов.

«В Армении мы видели много случаев, когда под каждую валюту открывается отдельный счет. Клиент думает, что у него один мультивалютный счет, но по факту это не так. Так что по 3-4 счета оказываются незадекларированными. Если к счету клиент банка получал карту, то счет карты — это тоже, зачастую, отдельный счет. Кроме того, когда предлагаются услуги перевода денежных средств через армянскую инфраструктуру, клиенту могут открыть транзитные счета в Армении, информация о которых тоже может попасть в автоматический обмен. То есть клиент может даже не знать, что у него открыт счет в Армении, но налоговые органы будут по ним спрашивать», — рассказал эксперт.

В связи с этим глава налоговой практики Альфа-Капитал рекомендует всем, у кого открыты счета в Армении, предпринять несколько практических шагов:

Запросить у банка информацию обо всех текущих открытых счетах. Хотя бы в формате обыкновенного электронного письма или сообщения в чате приложения банка. Можно закрыть некоторые счета, которыми клиент не пользуется. Это облегчит подачу ежегодной отчетности по движению средств. В России эта информация представляется до 1 июня. Получить выписки по всем счетам, которые были открыты в банке с момента открытия первого счета. Так клиент будет готов отвечать на вопросы налоговой, даже если до этого он принял решение «попрощаться с банком» или сам банк решил пойти на такой шаг. Проверить операции, которые совершались по счету. В отличие от российских, использование иностранных счетов находится под пристальным вниманием ФНС с точки зрения разрешенных / запрещенных валютных операций. К примеру, резиденты, не будучи близкими родственниками, чаще всего не могут переводить друг другу валюту.

«К сожалению, многие клиенты, открывая счета в иностранной инфраструктуре, часто пренебрегали этим правилом или просто не знали о таких ограничениях», — отметил Константин Асабин.

Однако бояться или опасаться автоматического обмена не стоит. Многие популярные у россиян страны, к примеру — Турция, ОАЭ и иные дружественные страны, находятся в автоматическом обмене с Россией, успокоил эксперт.

«Все россияне, использующие данные счета, регулярно отчитываются, представляют пояснения в налоговую. Налоговая тоже давно работает с этой отчетностью, знает, как ее обрабатывать. Опытные инспекторы знают, какие вопросы необходимо задать владельцу иностранного счета. По нашему опыту, в последнее время объем запросов по иностранным счетам серьезно растет, в том числе связанных с анализом проведенных по иностранным счетам операций резидента», — заключил собеседник RTVI.