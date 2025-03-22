В Сербии не стихает общественное недовольство после паники на белградской демонстрации 15 марта. Участники протеста обвиняют силовиков в применении звукового оружия, власти Сербии это отрицают. Более полумиллиона человек подписали петицию с требованием провести независимое расследование — действительно ли было использовано акустическое оружие. RTVI разбирался, что известно о самом ярком примере «звуковой пушки» для разгона протестующих — дальнодействующем акустическом устройстве (LRAD).

Это очень громко: что такое LRAD

Дальнодействующее акустическое устройство (LRAD, Long Range Acoustic Device) — это сверхмощное оборудование, позволяющее передавать звуковые волны на далекое расстояние, вплоть до 5,5 км. Звук направляется «лучом» шириной до 30° в примерном частотном диапазоне от 1 до 5 кГц, к которому человеческий слух наиболее восприимчив.

В зависимости от модели максимальная пиковая громкость LRAD достигает от 140 до 168 дБ. Для сравнения, звук громкостью 140 дБ можно услышать, находясь вплотную с взлетающим самолетом или выстрелившим дробовиком.

Продолжительный звук начинает вызывать болезненные ощущения уже при 120 дБ, а при 140 дБ и выше может серьезно повредить слух.

Децибел — логарифмическая величина измерения​​, а не линейная, как, например, метр. Изменение уровня громкости на 10 дБ фактически соответствует десятикратному увеличению.

Систему LRAD можно задействовать для трансляции любого звукового сигнала. Устройство используют как громкоговоритель, в том числе для массового оповещения на территории до 14 км². Оно также может воспроизводить записанные голосовые сообщения или музыку.

Однако LRAD стало известно во многом как источник резких и пронзительных звуковых сигналов, похожих на пульсирующий сигнал сирены и достигающих пиковых децибел. Именно за эту функцию устройство прозвали звуковым оружием.

Кто применяет LRAD и в каких целях

Дальнодействующее акустическое устройство разработали в компании Genasys (до 2019 года — LRAD Corporation, до 2010 года — American Technology Corporation) после теракта в порту йеменского города Аден в 2000 году, когда моторный катер с взрывчаткой атаковал американский эсминец USS Cole.

Изначально LRAD создавали для военных целей: чтобы передавать команды на большие расстояния, охранять границу или защищать кораблей от нападений пиратов и террористов. Устройство задействуют и в спасательно-розыскных мероприятиях.

Позже системы LRAD стали использовать американские полицейские — не только в качестве мощного громкоговорителя, но и как нелетальное оружие, аналогичное резиновым пулям, светошумовым гранатам и слезоточивому газу.

Впервые для разгона протестующих устройство LRAD, установленное на транспортном средстве, было применено американской полицией в 2009 году во время саммита G20 в Питтсбурге (вот так это выглядело). В тех же целях к акустическому оборудованию прибегали для пресечения массовых беспорядков в Фергюсоне в 2014 году.

Полицейские чаще пользуются моделями LRAD 100X и 500X, и эти устройства не так мощны, как их военные аналоги. Тем не менее они способны вызывать сильные болезненные ощущения при максимальном уровне громкости.

Американка Карен Пайпер утверждала, что потеряла слух после того, как оказалась в зоне действия системы LRAD в Питтсбурге. Она подала иск против города и выиграла дело. Тем самым суд признал, что звук может быть оружием, причиняющим телесные повреждения.

Российским аналогом LRAD можно назвать замаскированную под полицейский щит акустическую систему «Шепот». О ней, в частности, в 2016 году писал «Коммерсантъ».

«Звуковая пушка» или «защитные коммуникации»

Хотя LRAD и прочие устройства акустического оповещения нередко называют «звуковыми пушками», в Genasys отрицают, что их продукт является оружием, и предлагают другой термин — «защитные коммуникации».

На сайте компании сказано, что систему LRAD используют в том числе для охраны правопорядка, но напрямую про разгоны протестов не говорится. «LRAD разрешает неопределенные ситуации, защищает общественность и охраняет полицейских», — так описывается один из примеров применения устройства.

Кроме того, LRAD могут путать с другими устройствами, которые открыто направлены на противодействие большому скоплению людей. Например, с системой активного отбрасывания (Active Denial System) — это нелетальное оружие заставляет нагреваться нервные рецепторы в верхнем слое кожи через электромагнитное излучение (вот так она работает).

Работающий в полную силу звуковой «луч» LRAD может нанести значительный ущерб слуху, но другого вреда человеческому организму он не причиняет, резюмирует The Conversation.