Украинская оборонная промышленность переживает беспрецедентный рост — но упирается в жёсткий потолок. Нехватка инженеров и технических специалистов становится главным тормозом для масштабирования сектора, который в условиях боевых действий превратился в один из приоритетов государства. Такой вывод следует из совместного исследования Украинского совета оружейников и аналитической компании CORE Team, опросивших 27 компаний-производителей.

Нанимать некого

100% опрошенных компаний планируют нанимать новых людей в ближайшие 6—12 месяцев, при этом 48% ожидают существенного расширения штата, ещё 52% — умеренного. Ни одна компания не планирует замораживать найм.

На фоне такого спроса картина с предложением выглядит удручающе. 25 из 27 компаний уже сейчас имеют открытые вакансии. Медианный срок закрытия технической вакансии составляет 1—2 месяца, а около 30% таких вакансий закрываются дольше двух месяцев.

Кого не хватает

Наиболее активно компании ищут инженеров-конструкторов — об этом сообщили 67% респондентов. На втором месте — производственный персонал и сборщики, которых нанимают 56% компаний. Также высок спрос на инженеров по электронике, инженеров встроенных систем, разработчиков программного обеспечения, проектных и продуктовых менеджеров.

Закрыть эти позиции крайне сложно. По 48% респондентов назвали дефицитными инженеров-конструкторов и инженеров по электронике. В числе трудно закрываемых позиций также — разработчики ПО, инженеры встроенных систем, операторы станков с ЧПУ, специалисты по закупкам и контролю качества.

Три причины нехватки кадров

Проблема не сводится к зарплатам, хотя этот фактор присутствует. Исследование выявило структурный характер кризиса.

Самая главная причина — нет подготовленных людей. 44% компаний назвали главным барьером нехватку кандидатов с нужной квалификацией. Рынок труда просто не успевает готовить специалистов в том темпе, в котором растёт оборонный сектор. Кроме того, 33% компаний указали на высокую конкуренцию между предприятиями за одно и то же ограниченное число специалистов. По сути, оборонные компании перетягивают одних и тех же людей друг у друга.

Третья причина — непредсказуемость заказов. 56% компаний назвали эту проблему среди самых важных проблем. Без прогнозируемого спроса компаниям сложнее планировать найм, удерживать людей и вкладываться в обучение.

Зарплаты и доноры

89% украинских компаний подняли зарплаты за последний год — полностью или для отдельных сотрудников. Наиболее типичное повышение составило 10—20%. Однако это не решило проблему найма ни в одной компании.

При этом распространённый миф о том, что оборонная промышленность всегда платит выше рынка, исследование опровергает. 42% компаний сообщили, что платят на уровне или ниже других секторов. Зарплатная премия есть, но она избирательна и концентрируется преимущественно в дефицитных нишах — у инженеров встроенных систем, среди сотрудников, связанных с электроникой, радиочастотными технологиями, РЭБ и авионикой.

В условиях дефицита компании ищут людей за пределами своей отрасли. Крупнейшими донорами кадров для оборонной промышленности являются машиностроение и промышленность — оттуда приходят кандидаты к 59% компаний, — а также сфера IT, которую назвали источником кадров 44% респондентов.

Решить проблему с кадрами предлагается за счет выпускников университетов (48% компаний предложили этот вариант) и за счет расширения программ переподготовки (41% опрошенных).

Иными словами, внутренний ресурс кадров для оборонной промышленности Украины исчерпан полностью, дальнейший рост ОПК возможен только при системном решении проблемы — через реформу инженерного образования, программы переподготовки и стабильное государственное планирование заказов.