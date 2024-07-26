ЦБ поднял ключевую ставку в России до 18% — это максимальный показатель с апреля 2022 года. На этом фоне осенью могут изменить условия по льготной семейной ипотеке, прогнозируют опрошенные RTVI эксперты. Ставка может увеличиться с 6% до 10%. К чему еще приведет решение Банка России?

Недоступные кредиты

По семейной и другим льготным программам ипотеки осенью возможно изменение условий с повышением льготной ставки до 9-10%, рассказал RTVI Игорь Сафонов, эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

Кредиты для корпоративного сектора подорожают и приведут к перераспределению прибыли в пользу банковского сектора, спрогнозировал Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций». Ставки по потребительским кредитам останутся в диапазоне 25%+, полагает он, а ипотечные кредиты на рыночной основе и так запретительно высокие — 18%+.

Высокие ставки охладят спрос на кредитные продукты, сказала RTVI Наталья Пырьева, аналитик «Цифра брокер». «Ближе к осени мы увидим более заметное замедление кредитования по всем сегментам — потребительскому, ипотечному и корпоративному», — добавила она.

Выгодные депозиты

Доходность депозитов и процентные ставки по рыночной ипотеке вырастут вслед за ключевой ставкой, полагает Игорь Сафонов. Крупные банки заранее начали повышать ставки по депозитам в борьбе за клиентские средства, напомнила Наталья Пырьева.

«После решения Банка России финансовые учреждения начнут корректировать и свои ставки по кредитам. По нашим оценкам, спред между ставками по кредитам и депозитам составит 2,5-3,5 п.п. (процентный пункт — единица измерения разности двух значений, выраженных в процентах. — Прим. RTVI)», — сказала она.

Ослабление рубля и удар по рынку акций

«Рубль после решения Банка России перешел к ослаблению, но на это могли повлиять другие факторы: завершение активной фазы подготовки к уплате налогов и дивидендов», — рассказала RTVI Наталья Ващелюк, старший аналитик УК «Первая».

Влияние решения на рубль ограничено, указал Федоров: сейчас курс определяется размером профицита счета текущих операций в результате снижения импорта.

«Население не предъявляет серьезный спрос на валюту. В июне покупки валюты со стороны населения сократились более чем вдвое. В том числе благодаря высоким процентным ставкам по депозитам», — пояснил он.

В то же время рынок акций находится под давлением, так как высокие ставки способствуют росту доходностей на долговом рынке, указал Федоров.

«Доходности «длинных» ОФЗ выросли на 20-40 б.п. Вероятно, существенный пересмотр прогноза ключевой ставки, включая возможность ее дополнительного повышения в 2024 г., превзошел ожидания рынка», — добавила Ващелюк.

Игроки ожидают выпуска Минфином долга по плавающей ставке вместо выпуска облигаций с фиксированной доходностью, сказал Федоров.

Замедляющаяся инфляция

Инфляция начнет замедляться более интенсивно на фоне торможения потребительского спроса и перехода к сберегательной модели поведения, спрогнозировал Игорь Сафонов. Однако эффект, возможно, проявится не сразу, предупредил он.

Снижению инфляции мешают растущие инфляционные ожидания населения и повышенный потребительский спрос, сказал RTVI эксперт Президентской Академии, автор телеграмм-канала «Финтех для Всех» Вячеслав Мищенко.

Ставка может расти и дальше

Учитывая сигналы Банка России, возможно дальнейшее повышение ставки до конца года, если этого потребуют сложившиеся условия, сказал Игорь Сафонов.

«Максимально возможный уровень ставки в этом году — 20%, но необходимость повышения до него будет зависеть от поступающих данных и текущей динамики цен. К снижению мы перейдем не раньше февраля-марта 2025 года», — пояснил он.

Ключевая ставка до конца года в лучшем случае останется на текущем уровне, при наиболее жестком сценарии может вырасти до 20% уже со следующего заседания 13 сентября, спрогнозировала Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Также в среднесрочном макропрогнозе существенно повысили прогноз траектории средней ключевой ставки на 2025-2026 гг. (на 2025 г до 14-16%, прежний прогноз 10-12%, на 2026 г до 10-11%, прежний прогноз 6-7%), добавила она.

«Новый прогноз на 2027 г. составляет 7,5-8,5%. Возможно, это новый уровень нейтральной ставки ЦБ. Если так, то он несколько выше середины последнего консенсус-прогноза аналитиков 7,5%», — сказала Беленькая.

Снижения ставки в 2024-м не ждет ни один из опрошенных RTVI экспертов. Самый оптимистичный сценарий — сохранение текущей ставки до конца года и смягчение денежно-кредитной политики в 2025 году.

«Банк России будет держать ставку 8-10% в реальном выражении (ключевая ставка за вычетом инфляции). Согласно опыту других центральных банков, таргетирующих инфляцию, такая ставка способна задавить инфляцию в течение года», — пояснил Федоров.

«Жесткая денежно-кредитная политика отразится на экономической активности, повысит стоимость кредитных ресурсов, но также это будет способствовать сдерживанию роста цен. Переход к смягчению ДКП можно ожидать только при устойчивом замедлении роста цен», — резюмировал Мищенко.