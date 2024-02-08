Один из современных способов отъема денег — использование QR-кодов, ведущих на созданную мошенниками ссылку. Как обезопасить себя, в комментарии Lenta.ru рассказал глава компонента R-Vision Endpoint в компании R-Vision Петр Куценко.

По словам эксперта, с подозрением нужно относиться к необычно длинным и запутанным ссылкам.

Куценко посоветовал учитывать место, где находится QR-код, и переходить только по тем, что размещены на внушающих доверие источниках, например на официальных страницах компаний.

«Прежде чем сканировать QR-код, подумайте, где вы его нашли: в социальных сетях, в электронном письме, на неизвестном веб-сайте или встретили на улице», — сказал он.

Также признаком возможного мошенничества является запрос при переходе доступа к камере устройства, контактам или другой конфиденциальной информации. Куценко предостерег и от использования кода, если он предлагает загрузку приложения или предоставление дополнительных разрешений.

Представитель R-Vision посоветовал загрузить на телефон специальный сканер с встроенными мерами безопасности и своевременно обновлять приложения и программное обеспечение мобильного.

В середине декабря 2023 года департамент СМИ и рекламы Москвы запретил размещать QR-коды на билбордах и остановках общественного транспорта. Решение мотивировали тем, что QR-код, работающий как ссылка на интернет-ресурс, «содержащий различный и возможный к изменению контент», может включать в себя информацию, нарушающую закон «О рекламе».

Запрету предшествовало заявление команды Алексея Навального о размещении в России агитационных QR-кодов на билбордах. Рядом с нейтральными надписями «Россия, с Новым годом» и т.п. находился QR-код, перекидывающий пользователей на сайт, агитирующий голосовать против Путина.

Представительница оператора наружной рекламы Russ Outdoor Ирина Цеплинская сообщила RTVI, что ссылка на баннерах изначально вела на новогодний творческий конкурс. Она полагает, что ссылку позднее заменили.