Ежегодная культурная акция «Ночь в музее» пройдет в Москве 16 мая. В этом году она объединит более 600 мероприятий на 170 площадках столицы. Большинство событий бесплатные, но для участия требуется заранее зарегистрироваться. RTVI рассказывает, как это сделать.

Когда открывается регистрация

Регистрация на мероприятия открывается 12 мая в 12:00 на официальном сайте акции. Учитывая высокий спрос — «Ночь в музее» считается самой посещаемой из всех ночных культурных акций столицы, — оформлять билеты лучше заранее.

Как зарегистрироваться: пошагово

1. Зайти на официальный сайт акции «Ночь в музее».

2. Выбрать интересующее мероприятие из программы.

3. Перейти к оформлению билета через сервис «Мосбилет».

4. Авторизоваться через полную или стандартную учетную запись на портале mos.ru.

5. Получить бесплатный электронный билет.

Что важно знать

— Без учетной записи на mos.ru зарегистрироваться не получится — упрощенная запись не подходит, нужна полная или стандартная.

— На каждое мероприятие билеты ограничены, поэтому стоит заранее определиться с маршрутом на вечер.

— Часть событий доступна только в рамках ночной акции и не повторяется в обычные дни — пропустить такие выступления повторно не получится.

Когда и как пройдет акция

Официальное открытие состоится 16 мая в новом здании Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко. Все площадки будут работать с 18:00 до 02:00. Акция приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая.

Что можно посетить

В программу вошли городские музеи, выставочные залы, библиотеки и парки. Гостей ждут экскурсии, лекции, концерты, спектакли, выставки и мастер-классы. Часть экспозиций можно осмотреть самостоятельно — также бесплатно.

Среди ключевых событий — мастер-класс по русским народным танцам в Музее Москвы, лекция о моде от Киностудии Горького, выступление группы The Settlers и Тоси Чайкиной, иммерсивный квест-спектакль артистов «Ленкома Марка Захарова», экскурсия с народной артисткой Юлией Рутберг в Музее А. С. Пушкина, презентация коллекции «Самые-самые динозавры» в Дарвиновском музее и выставка «Фантастический костюм» в Музее космонавтики.

В этом году у акции появился новый формат — нейросеть «Алиса AI» поможет посетителям узнавать неочевидные факты об экспонатах и «оживлять» произведения искусства прямо в музейных залах через NFC-кулоны и QR-коды.

Полная программа доступна на официальном сайте акции — там же открывается регистрация 12 мая.