По всей видимости, Коммунистическая партия Китая приступила к ежегодному закрытому совещанию на морском курорте Бэйдайхэ. Об этом сообщает Reuters. Именно так — «по всей видимости», поскольку в Пекине официально не подтверждают проведение форума в политически важной локации, которую китайские СМИ сравнивают с загородной резиденцией президентов США Кэмп-Дэвид или с российским Сочи. Такие совещания также называют «китайским Давосом». Остается только догадываться, появится ли там сам лидер КНР Си Цзиньпин.

Встреча с учеными и борьба за власть

«Это неформальное мероприятие неизменно порождает слухи о борьбе за власть в высших эшелонах партийного руководства, а в нынешнем году оно проходит в преддверии важного партийного форума по вопросам управления, намеченного на октябрь», — пишет Reuters.

Пекин официально не подтверждает факт секретного летнего совещания государственного и партийного руководства страны. Однако, как полагает агентство, о его старте свидетельствует тот факт, что в понедельник, 3 августа, в Бэйдайхэ прошла встреча Цай Ци — главы канцелярии ЦК КПК и ближайшего соратника председателя КНР Си Цзиньпина — с учеными. По мнению аналитиков, в прошлые годы подобные визиты совпадали по времени с этим летним собранием.

Как уточняет CNN, ежегодно глава администрации Си Цзиньпина принимает в Бэйдайхэ более трех десятков самых видных китайских ученых для обсуждения национальных приоритетов, таких как искусственный интеллект.

В 2003 году практика проведения коллективных летних рабочих совещаний действующих и бывших высокопоставленных чиновников была официально отменена, однако СМИ Китая полагают, что она продолжается.

Как пишет Spiegel Online, в этом году встреча, вероятно, связана с двумя главными пунктами повестки:

Партия готовится к важному совещанию в октябре, на котором будет обсуждаться вопрос ужесточения партийной дисциплины.

Руководство сталкивается с растущими экономическими трудностями внутри страны и должно подготовить кадровые вопросы к 21-му партийному съезду в следующем году, на котором ожидаются масштабные перестановки в правительстве.

«Си исчезает из поля зрения»

Морской курорт Бэйдайхэ находится в провинции Хэбэй на берегу Бохайского залива в Желтом море. Отсюда до Пекина — примерно полтора часа езды на скоростном поезде.

Как рассказывает CNN, «каждое лето представители партийной элиты КНР тайно уезжают в Бэйдайхэ — скромный приморский городок, часто посещаемый обычными китайскими семьями, расположенный почти в 300 километрах к востоку от Пекина, который долгое время был убежищем для лидеров Коммунистической партии».

С одной стороны, это не какой-то элитарный закрытый курорт — каждый год сюда приезжают около 50 миллионов китайских туристов. Впрочем, шанс встретить кого-то из руководителей страны равен примерно нулю — для них «зарезервированы строго приватные зоны».

Британский историк современного Китая Рана Миттер поделился с CNN, что «стоя в море, отдыхающие могут мельком увидеть перевал Шаньхайгуань, исторические укрепленные ворота на восточном конце Великой Китайской стены — но чего большинство не увидит, так это каких-либо признаков присутствия лидеров страны».

«Ежегодный отпуск руководителей окутан тайной — точно неизвестно, в какой именно день они прибудут в город, но меры безопасности начинают усиливаться в начале июля. Использование дронов запрещено, а посетителям не разрешается совершать полеты на воздушных шарах или частные прогулки на лодках вдоль побережья. Затем, где-то в начале августа, словно по команде, китайский лидер Си Цзиньпин и некоторые из его ближайших помощников исчезают из поля зрения общественности», — отмечает CNN.

Бэйдайхэ «усеян серыми виллами в советском стиле», многие из которых украшены красными вывесками с названиями наподобие «Рабочий санаторий» — идеальное место для отдыха партийной элиты, перед которой поставлена главная задача — побороть коррупцию.

Здесь был Мао

В свое время это место облюбовал лично Мао Цзэдун, чтобы спасаться здесь от изнуряющего летнего зноя. Выбор на Бэйдайхэ пал не случайно. Город издавна был связан с символами власти.

«Согласно историческим записям, первый император объединенного Китая Цинь Шихуанди проезжал через эти места в 221 году до нашей эры в поисках мифического острова, где, как считалось, бессмертные обладают эликсиром вечной жизни», — напоминает CNN.

В начале XX века высокопоставленные чиновники из правящей тогда партии Гоминьдан и иностранные дипломаты, работавшие в Китае, построили здесь летние виллы вдоль побережья.

После победы коммунистов в гражданской войне в 1949 году новое руководство заняло пустующие виллы и построило санатории для раненых солдат.

«В 1953 году отец-основатель коммунистического Китая выбрал этот приморский город в качестве летнего места работы для высших руководителей. Мао был известен своей любовью к плаванию в открытом море. В те времена кондиционеров не существовало, и даже вентиляторы были редкостью в знойное пекинское лето», — объясняет CNN.

«Великий кормчий» даже посвятил этому месту стихотворение «Волны смывают песок: Бэйдайхэ». Вслед за ним сюда потянулись и другие представители партийной верхушки.

Дэн Сяопин, сменивший Мао, не только возил свою семью на отдых в этот город, но даже открыл его для иностранных туристов в 1980-х годах, «поскольку Китай испытывал острую потребность в иностранной валюте».

«Эпоха Си Цзиньпина гораздо более загадочна, как и многое другое при нем. Мы ничего не знаем, но, похоже, существует некий консенсус относительно ежегодных встреч», — подтвердил Миттер версию о том, что эти совещания по-прежнему имеют место — но окутаны ореолом строжайшей секретности, через которую невозможно прорваться.