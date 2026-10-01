С 1 октября в России началась новая индексация платы за коммунальные услуги, подорожал проезд в плацкартных и общих вагонах, а для самозанятых и ИП вступили в силу ограничения на длительную работу с одним заказчиком через цифровые платформы. Изменения предусмотрены распоряжением правительства, приказом ФАС и постановлением о регулировании платформенной занятости.

Для коммунальных платежей это второй этап индексации за год: с 1 января во всех регионах применялся индекс 1,7%. С октября значения различаются по субъектам. Для Москвы установлен индекс 15%, для Санкт-Петербурга — 14,6%, для Московской области — 12,8%, для Дагестана — 19,7%. Минимальные значения предусмотрены для Хакасии и Чукотки — по 8%.

Для Ставропольского края правительство предусмотрело индекс 22%. Однако, как по сообщениям Forbes, региональные власти решили выделить субсидии ресурсоснабжающим организациям, чтобы удержать средний рост тарифов на уровне 15,8%.

Одновременно изменились правила работы через посреднические цифровые платформы. Новое ограничение касается самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые лично выполняют работы или оказывают услуги. Критерием систематического сотрудничества с одним заказчиком признана занятость более 60 часов в каждом месяце на протяжении шести месяцев подряд. Он закреплен постановлением правительства №760 от 19 июня 2026 года.

Как объясняет ФНС, при достижении этого критерия платформа должна приостановить выдачу и прием заказов между конкретными заказчиком и исполнителем. Ограничение действует два месяца, после чего сотрудничество можно возобновить. Исполнитель сохраняет возможность работать с другими заказчиками на той же площадке. Если хотя бы в одном месяце занятость составила 60 часов или меньше, шестимесячный отсчет начинается заново.

Правило распространяется на перечисленные в постановлении сферы, включая строительство, торговлю, складское хозяйство, образование, IT, рекламу и подбор персонала. По разъяснению ФНС, оно не касается прямых договоров вне платформы и заказов без почасового учета. Цель изменений — пресекать подмену трудовых отношений гражданско-правовыми договорами.

Еще одно изменение затронуло железнодорожные перевозки: с 1 октября тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования проиндексированы на 9,2%. Повышение касается также перевозки багажа и грузобагажа.

Единого повышения на 9,2% для всех железнодорожных билетов нет. Стоимость поездок в купе, СВ и скоростных поездах определяется по другим правилам, в том числе с учетом спроса и срока покупки. Пригородные электрички под эту индексацию не подпадают: их тарифы регулируются отдельно на региональном уровне.