В Южной Корее распространяются «дофаминовые сайты» — площадки, имитирующие доставку еды или перерыв на сигарету, на которых ничего не заказывают и не курят по-настоящему, а лишь воссоздают сам ритуал, пишет Korea Times.

Издание описывает, как 25-летний офисный работник Ким в два часа ночи открывает сайт, похожий на приложение доставки еды, хотя заказывать ничего не планирует: выбирает блюда, складывает их в корзину и имитирует оформление заказа. «Такое чувство, будто я и правда что-то заказал», — говорит он. По словам Кима, привычка помогает сдерживать ночной голод: «Часто хочется перекусить ночью, но я сдерживаюсь, чтобы сэкономить. А это похоже на настоящее приложение доставки, поэтому я как бы продолжаю туда заглядывать». В итоге он ничего не заказывает, но это, по его ощущению, немного снимает стресс.

У некоторых таких сайтов есть даже время доставки и рейтинг блюд в звездах — единственное, чего нет, это самого заказа. Именно в этом, как пишет издание, и состоит привлекательность: пользователь получает удовольствие от заказа еды без затрат.

Другой популярный сайт назван в честь корейского сленгового слова для перекура. На нем есть кнопка «старт» и счетчик пользователей, которые сейчас онлайн — это создает атмосферу совместного перерыва без реального курения. Анонимные пользователи оставляют сообщения вроде «доживаю еще один день» или «хочу домой», превращая сайт в виртуальную курилку.

24-летний студент Ли заходит на такой сайт во время экзаменов или когда не может сосредоточиться на учебе. «Я не курю на самом деле, но ощущение, будто отдыхаю с кем-то, и это странным образом успокаивает», — говорит он. По его словам, сайт также снимает одиночество учебы в одиночку. Видя, что другие тоже «через это проходят», он чувствует себя менее одиноким — комфорт здесь дает не разговор, а само ощущение, что в это же время в том же небольшом виртуальном пространстве находятся другие люди.

Сам Ким называет эффект от сайтов доставки «минутным переключением». Дорогая доставка обычно заставляет человека колебаться перед тем, как нажать кнопку заказа в настоящем приложении, а на таких сайтах этого давления нет вовсе.

«Сайт все равно не позволяет оформить заказ, так что я могу листать его без всякого давления, — говорит Ким. — Это как смотреть фотографии еды в интернете: пока листаю, настроение немного улучшается».

Профессор Чонвонского университета Ким Хон Сик связывает распространение таких сайтов с более широкой онлайн-культурой постоянной стимуляции и сравнивает феномен с мукбангом — форматом видео, где зрители смотрят, как другие едят много еды, удовлетворяя аппетит без реального приема пищи. «В последнее время появляется все больше контента, который позволяет косвенно потреблять алкоголь, сигареты, еду, — говорит он. — Эти сайты тоже отражают желание испытать похожее удовлетворение или атмосферу без реального участия».

По словам профессора, тренд отражает усталость и тревожность молодежи: «Это эпоха, отмеченная неопределенностью насчет будущего и выгоранием. Люди сейчас находят утешение просто в ощущении слабой связи между собой онлайн». Даже едва ощутимое чувство присутствия других имеет значение, добавляет он: ощущение, что рядом — пусть и виртуально — находятся другие люди, само по себе способно снизить тревогу и одиночество, а отсутствие необходимости выстраивать обязывающие отношения кажется молодым людям комфортным само по себе.

Безысходность и подмена

Популярность «дофаминовых сайтов» совпала с резким ухудшением положения корейской молодежи на рынке труда: занятость среди молодых корейцев упала до 43,6%, около 500 тысяч человек в этой возрастной группе вовсе перестали искать работу, а на аренду жилья у молодых корейцев уходит до 30% дохода.

Похожий механизм, кстати, давно работает и на Западе, и для этого даже не нужны специализированные сайты. По данным аналитической компании Baymard Institute, которые приводит издание Futuro Prossimo, почти 70% посетителей обычных интернет-магазинов заполняют корзину и уходят без оплаты, таким образом повторяя тот же ритуал.

Реакция за пределами Кореи неоднозначная: часть пользователей соцсети-форума Reddit признаются, что и сами годами «просто наполняют корзину» без покупки, другие не понимают, как можно повторно испытывать удовольствие, заранее зная, что заказ не придет.