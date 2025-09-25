С конца лета в лесах Подмосковья и других регионов активизировались оленьи кровососки, которые стали нападать и на людей. Чем опасны эти мухи, стоит ли их опасаться и как защититься от них, RTVI рассказала Мария Орлова — кандидат биологических наук, доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского государственного медицинского университета (ТГМУ).

В родстве с мухой-цеце

Я впервые услышал о них год назад от знакомой, которая назвала их лосиным клещом, но как их только не называют — лосиная муха, лосиная вошь… А впервые сам увидел этим летом в рязанской Мещере и совсем на днях — в лесах Карельского перешейка. Кто это такие и откуда они взялись?

На самом деле это никакие не клещи, а мухи, хотя они действительно похожи на паукообразное, клеща или паука. Официальное название — оленья кровососка. Все надсемейство по-латински называется гиппобосциды (кровососки). Они входят в группу так называемых куклородных (Pupipara). Почему куклородных? Дело в том, что в норме обычные двукрылые, мухи, комары, отрождают личинку, личинка окукливается, потом из куколки выходит имаго, взрослая особь. А у паразитов с длительным кровососанием, которые долго находятся на хозяевах, неполовозрелые (преимагинальные) стадии становятся очень уязвимыми, поэтому они часто сокращаются и даже исчезают.

Поэтому Pupipara отрождают уже зрелую личинку, которая быстро окукливается, чтобы сократить стадию личинки по максимуму. К гиппобосцидам относятся очень оригинальные животные, это не только оленья кровососка, хотя и она, конечно, в первых рядах. Сюда относится Glossina palpalis (муха-цеце), такие замечательные существа, как мухи-паучницы из семейств Nycteribiidae и Streblidae, которые паразитируют только на летучих мышах.

В России оленьих кровососок один вид?

В России именно родственников оленьей кровососки несколько видов, но все остальные паразитируют на птицах. Оленья на то и оленья, чтобы питаться на различных копытных. Они — обитатели всей нашей таежной зоны. Она обитает и в Скандинавии, не так давно она была завезена в США из Старого Света.

В последнее время мы чуть не каждое лето встречаемся с нашествием новых, нетипичных иногда для наших районов насекомых. То шелкопряды, которые обгладывают деревья, то крылатые муравьи, то богомолы, которых находят на 20-м этаже в Москве. Как объяснить такие появления нетипичных для определенных мест насекомых?

По поводу богомолов и других насекомых у нас в Тюмени ровно та же ситуация. У нас тоже пару лет назад богомола обнаружили, сначала думали, что кто-то завез случайно, потом оказалось, нет, он действительно до нас дошел. Потепление климата не остается без внимания таких животных. Чем мягче становится зима, тем проще продвигаться на север, все больше возможностей у южных животных зиму пережить. Они продвигаются все дальше, дальше, дальше. Это общая беда, хотя я, честно говоря, не знаю, беда это или нет. В принципе, расширение ареала — с точки зрения экологии процесс нормальный. Но по всей России это совершенно общая тенденция.

Но с оленьей кровосоской ситуация немного другая. Это таежный вид, с которым в норме мы вообще не должны сталкиваться, даже придя в тайгу, потому что они атакуют копытных, а люди тут ни при чем. У кровососок бывает, как и у других насекомых, некий пик численности, а через какое-то время наступает спад численности. Отчего так происходит, очень сложно сказать. Раньше считалось, что это какие-то циркадные ритмы, связанные с активностью Солнца, но видимо эта теория «не пошла».

У кровососки существует цикл порядка 20 лет, очень растянутый, и раз в 19-20 лет она дает резкий пик численности. И теоретически, этот пик должен совпадать с пиком численности копытных. Но фактически так не получается. Поэтому временами у нее пик численности не поддерживается численностью хозяев. И тогда она начинает атаковать всех подряд, домашних животных, собак, в лесу — волков, другие несвойственные виды, потому что кушать хочется, а некого.

Оленья кровососка всегда в таежной зоне обитала, и ей плевать на теплые или холодные зимы. Она ориентируется на наличие хозяина — лоси, косули, пятнистые олени, марал, кабаны. И вот тут начинается самое интересное — если ей не хватает хозяев, если у нее случился такой вот сильный расплод раз в 20 лет, она атакует в том числе человека,

Человек для кровососки вообще не нужен — закончить цикл своей жизни муха на человеке не может, потому что человек ее быстро обнаружит и тут же уничтожит, естественно, и не даст на себе кормиться.

«Паразит должен быть бесшумным»

Знакомые походники, столкнувшись с ними в этом году, в шутку их стали называть бронемухами. Их реально сложно раздавить, как клеща…

Я однажды нашей специалистке по комарам притащила кровососку летучих мышей. Она пытается ее вскрыть иглой, и не получается, потому что она действительно совершенно бронированная, и говорит — Маша, что же это такое-то?

Паразит защищается, чтобы его не раздавили, хозяин-то сопротивляется активно. Например, может хвостом дать с размаху. Как правило, такие эктопаразиты, вспомните иксодового клеща, покрыты очень толстым хитиновым покровом, чтобы сопротивляться ударам хвоста, попыткам хозяина счесать себя.

Действительно ли кровососки в лесу обитают рядом с водоемом? Как они стерегут жертву?

Разве что у болот, потому что там лоси чаще встречаются. Летают они не очень хорошо, но хозяина ищут активно. Почему хозяину очень трудно спастись от любой кровососущей мухи, любого вообще кровососущего двукрылого? У них есть система, аналогичная тепловизору. То есть они ощущают тепло, исходящее от хозяина, а от крупного животного, от лося, например, тепла исходит очень много. И второй момент. Животное дышит, и выделяет углекислый газ. И чувствительный орган для углекислого газа у кровососущих насекомых тоже имеется. Это все в совокупности дает возможность мухе не просто так летать, а довольно быстро находить нужный для себя объект. Кровососка летает совершенно бесшумно. Паразит должен быть бесшумным, чтобы от него не избавились.

Кровососка садится на хозяина и дальше что?

Садится и быстро обламывает себе крылья, так как больше ей летать не надо, а крылья уже будут мешать ползать. У нее колюще-сосущий ротовой аппарат, она прокалывает кожу, быстро добирается до тока крови и понеслось. Дальше она время от времени будет производить предличинку, которая быстро окуклится. За жизненный цикл одна самка должна произвести где-то 20−30 предличинок, это очень немного по сравнению со свободно живущими комарами и мухами.

Почему же они так долго ползают, особенно под одеждой, и их можно найти на себе спустя несколько часов?

У них стоит задача по поиску хорошего кровеносного сосуда, который находится близко к поверхности. Тут точно так же работает тепловизор, где будет потеплее, там она скорее всего проколет кожу и получит доступ к кровеносному сосуду. И дальше начинается то, что у паразитов, в том числе у клещей, называется гонотрофической гармонией — если муха не поест, она не произведет потомство.

Получив порцию крови, она будет отрождать предкуколок. Отрождать она их будет, кстати, не так часто, как многие другие мухи, это связано с тем, что предкуколка очень хорошо защищена, она сразу превратится в куколку, и за счет этого можно производить меньше потомства.

То есть это все будет происходить на теле лося или оленя?

Да, это происходит на теле лося и оленя, человек же, естественно, кровососку обнаруживает довольно быстро и быстро с себя удаляет. Лосю счесать кровососку сложнее — хвостом ее попытаться прижать или еще как-то, а у человека-то с конечностями все хорошо. Он ее обнаруживает и быстро удаляет. Поэтому, сидя на теле человека, она никак размножаться не сможет и человек для нее — так называемый тупиковый хозяин. Но в годы пика численности, когда основных хозяев не хватает, она атакует уже любой теплокровный объект.

А почему, только сев, они сразу лезут в волосы?

Из волос сложнее достать. На летучих мышах кровососки тоже ведь не по крыльям бегают. Они зарываются все глубже в волосы, чтобы мышь не могла их тоже оттуда счесать. Коготками цепляются за волосы.

«Человек на оленя не похож ни разу»

А кровососка, которая сидит в лесу, и за всю жизнь не встретит хозяина — погибнет, не оставив потомства?

В лесу так не бывает. Все равно рано или поздно она кого-то встретит, пусть поменьше, не лося, а косулю. В действительности копытных животных в тайге очень много. На человека кровососка нападает все-таки не сразу. Сначала для нее будут привлекательны и кабаны, и волки, лисы и так далее. Плюс, где-то на окраинах леса привлекательной может оказаться пасущаяся корова, коза, дальше уже собаки подключаются, если дело совсем плохо, то и человек.

Но паразит адаптирован под определенного хозяина, и попав на человека, они ощущают, что иммунологическое взаимодействие какое-то другое, неподходящее, в плане каких-то индивидуальных показателей, запаха того же, человек на оленя не похож ни разу. Она может долго по человеку бегать и осознавать свою ошибку (вероятно, при этом думая: «Зря я сюда села!»).

Но, в принципе, очень голодная особь может на такие вещи не посмотреть и укусить. И это не очень хорошо, хотя бы с той позиции, что любое кровососущее насекомое способно переносить различные инфекционные заболевания, возбудители которых находятся в крови.

Как долго она кусает, впрыскивает ли что-то?

Безусловно, колюще-сосущий аппарат подразумевает, что кожа будет проколота, и какие-то обезболивающие компоненты впрыскиваются, иначе это бы сенсибилизировало хозяина начать с нею активно бороться. В норме на теле животного кровососка находится довольно долго, несколько недель, регулярно подпитываясь порциями крови и производя время от времени предкуколку, которая выпадает сразу на землю и там быстро окукливается. Кровососание будет производиться примерно до ноября (при теплой погоде — до декабря), а отрождение предкуколок — до марта месяца.

Пьют кровь и самки и самцы?

Да, оба кровососущи.

Какие заболевания могут переносить кровососки?

Слава Богу, не в том количестве, как у многих других двукрылых, но в организмах оленьих кровососок были обнаружены риккетсии, бартонелла, анаплазма (возбудители крайне неприятных заболеваний, в том числе лихорадок) — но, в основном, не патогенные для человека. Опасный патоген обнаружен один — боррелия, возбудитель болезни Лайма, широко распространенный в нашей таежной зоне (его так же переносят и многие клещи).

А обычные средства от насекомых отпугивают кровососок?

Могу посоветовать новосибирское средство «Рефтамид» против любых кровососущих насекомых. Этим средством комплектуется Академия наук, лаборатории, которые выезжают регулярно в таежные экспедиции.