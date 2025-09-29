Истории отравлений метиловым спиртом (метанолом) появляются регулярно — под видом алкоголя людям продают суррогаты, смертельно опасные даже в малых дозах. Но часто можно услышать фразу: «если выпить водку, то она спасет». Давайте разберемся, как это работает на самом деле.

Чем опасен метиловый спирт

Метанол сам по себе токсичен, но главная опасность — продукты его распада в организме.

Под действием фермента алкогольдегидрогеназы метанол превращается в формальдегид, а затем в муравьиную кислоту. Эти вещества разрушают зрительный нерв, мозг, печень и почки. Симптомы отравления появляются не сразу, а через 12—24 часа: головная боль, тошнота, нарушение зрения («туман», «снежинки»), судороги. Всего 30 мл метанола (две столовые ложки) могут привести к смерти.

По данным ВОЗ и клинических исследований, смертность при массовых отравлениях метанолом достигает 30—40%.

Почему этанол (водка) может спасти

Парадоксально, но этиловый спирт (обычная водка) действительно используется в медицине как антидот.

— Алкогольдегидрогеназа «любит» этанол гораздо сильнее, чем метанол.

— Если в крови есть этанол, ферменты заняты им и почти не трогают метанол.

— Это замедляет образование формальдегида и муравьиной кислоты, давая врачам время вывести яд из организма.

Именно поэтому в медицине при отравлении метанолом применяют этанол внутривенно или через зонд. В современных клиниках используют и другой антидот — фомепизол (дорогое, но более точное средство).

А может ли помочь водка «в быту»?

В теории — да, если человек выпил метанол, этанол может частично защитить, но дозы должны быть большими и регулярными (в клиниках используют 1 г этанола на кг веса, это десятки миллилитров спирта каждые несколько часов).

Самолечение опасно: легко перепутать дозу, упустить время и ухудшить состояние.

Важно: при подозрении на отравление метиловым спиртом нужно немедленно вызвать скорую, промыть желудок (если с момента приема прошло не более часа) и обеспечить доставку в больницу. Только там можно провести инфузии, гемодиализ и ввести антидот правильно.

Метиловый спирт смертельно опасен, а «водка как противоядие» — это не шутка, а медицинский факт. Но применять её можно только в условиях медпомощи. Самолечение недопустимо.