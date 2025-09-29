Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленинградской области выросло до 33 человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник. Большинство жертв выявлено в Сланцевском районе. В Кремле произошедшее назвали «из ряда вон выходящей аварией».

По словам собеседника РЕН ТВ, в Сланцевском районе умерли 22 человека, еще семеро — в Волосовском районе, двое — в Приозерском районе, по одному — в Гатчинском и Тосненском районах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии ТАСС обратил внимание, что массовая гибель людей произошла в условиях, когда в стране действуют достаточно строгие законы в сфере производства и реализации алкоголя. «Сейчас тоже достаточно строгая регуляторика. Все сразу говорят, что надо что-то дополнительное [ввести], но сейчас очень строгие законы», — констатировал он, отвечая на вопрос о том, нужно ли ужесточать меры после этого случая.

По его мнению, произошедшее носит чрезвычайный характер.

«Это из ряда вон выходящая авария, это трагедия, которая привела к большому количеству жертв. Правоохранительные органы работают. Это будет повод для того, чтобы просто больше систематизировать работу и большее внимание этому уделить», — заявил Песков.

Ранее полиция обнаружила предполагаемую точку распространения некачественного алкоголя, ставшего причиной массовых смертей — коммерческую организацию в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленобласти.

«По данному адресу проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на выяснение и установление каналов поставки суррогатного алкоголя, а также лиц, причастных к этому преступлению», — написала утром в понедельник представитель МВД России Ирина Волк.

В воскресенье, 28 сентября, прокуратура Ленобласти сообщила, что в рамках трех уголовных дел по фактам смертельных отравлений задержаны 14 человек и изъято более 1300 литров поддельного алкоголя. Следствие ходатайствовало об их заключении под стражу. К вечеру того дня суды в Сланцевском, Волосовском и Кингисеппском районах заключили под стражу пятерых задержанных — четверых мужчин и женщину. Один из них, 54-летний житель Сланцевского района, обвиняется в закупке, перевозке и сбыте суррогатного алкоголя, от которого умерли несколько человек.

В субботу, 27 сентября, под стражу по решению суда отправились двое главных фигурантов — 78-летний житель Сланцевского района и его 61-летняя знакомая, работница детского сада. По версии следствия, женщина незаконно закупала алкогольную продукцию, не имея лицензии на право закупки, поставки, хранения и перевозки. Она хранила нелегальный товар на территории Сланцев, откуда «неоднократно перевозила и сбывала второму обвиняемому, что привело к смерти ряда жителей района», говорится в релизе прокуратуры. Пенсионер, в свою очередь, продавал контрафакт вблизи деревни Гостицы Сланцевского района.

Прокуратура начала проверку 26 сентября, когда стало известно о семи умерших от отравления алкоголем за сутки 24-25 сентября. К 27 сентября было зафиксировано уже не менее 25 смертельных случаев отравления суррогатным алкоголем. Главными фигурантами РЕН ТВ и некоторые телеграм-каналы называют сотрудницу детского сада Ольгу Степанову и 78-летнего Николая Бойцова. По свидетельству соседей, мужчина начал промышлять сбытом суррогата еще в 1990-х годах. Родственники Степановой, в том числе ее сын, утверждали, что пенсионер подставил ее, назвав ее имя вместо реальных поставщиков, которых якобы боится сдать. По их словам, он был давно знаком с женщиной, поскольку раньше занимался подпольным сбытом алкоголя с ее мужем.