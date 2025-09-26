Прокуратура города Сланцы в Ленинградской области начала проверку после смерти нескольких жителей Сланцевского района в результате отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«При надзорном сопровождении прокуратуры лица, реализовавшие алкоголь, задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным «Фонтанки», в Сланцах и деревне Гостицы за сутки 24-25 сентября умерли семь человек: четверо мужчин и трое женщин в возрасте от 42 до 69 лет. Еще три человека госпитализированы, двое из них, включая 75-летнюю женщину, находятся тяжелом состоянии.

По предварительным данным, алкоголем торговал 79-летний муж пострадавшей пенсионерки, он задержан. Как утверждает 47news, пять лет назад его уже штрафовали за продажу контрафактного алкоголя.

Полицейские изъяли на месте бутылки и пластиковые канистры. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК). Ситуация находится на особом контроле прокурора Ленинградской области.

В конце августа пять человек умерли от отравления суррогатным алкоголем в городе Балахна Нижегородской области. Mash писал, что причиной отравления стал самогон, купленный погибшими в гараже по случаю празднования Дня города.

В начале августа более 10 человек насмерть отравились суррогатной чачей в Краснодарском крае. По данным следствия, «домашними» чачей и вином торговали на Казачьем рынке в Сочи бабушка и внучка. По данным местных СМИ, они закупали сырье у одних и тех же поставщиков, но ранее жалоб на их продукцию «никогда не было».