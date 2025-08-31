Пятеро жителей города Балахна в Нижегородской области скончались в результате отравления суррогатным алкоголем, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местный источник. По его словам, все умершие распивали «паленое» спиртное в общежитии на улице Чапаева.

Телеграм-канал Mash пишет, что причиной отравления стал самогон, приобретенный в «веселом гараже» на той же улице по случаю празднования Дня города.

По данным телеграм-канала «112», следователи успели опросить одного из пострадавших за несколько минут до его смерти. Благодаря его показаниям удалось установить обстоятельства и предположительную причину отравления.

Судя по данным открытых источников, речь идет об общежитии в доме №8 на улице Чапаева — пятиэтажном кирпичном здании, где свободно продаются комнаты.

Возбуждено уголовное дело о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ), сообщило Следственное управление СКР по Нижегородской области.

«В рамках расследования уголовного дела принимаются все необходимые меры по установлению обстоятельств произошедшего, устанавливается вид употребленного алкоголя и его производитель. Следователем назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели», — уточняется в телеграм-канале ведомства.

Информацию о гибели людей подтвердило ГУ МВД по Нижегородской области в своем телеграм-канале. «Полицейские начали проверку мест продажи алкогольной продукции, которую граждане, возможно, могли приобрести», — заявили в ведомстве.

Расследование взяла под контроль областная прокуратура, которая также даст оценку соблюдения законов об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Первый звонок в службу скорой медпомощи поступил в 16:50 30 августа, пишет издание «Стационар-пресс». Врачи приехали на место и констатировали смерть пострадавшего.

Еще через 10 минут вызвали вторую скорую — к 31-летней женщине с теми же симптомами. Ее успели привезти в Балахнинскую центральную районную больницу и положить в реанимацию, но спасти не смогли. По данным Mash, она была женой одного из отравившихся и умерших мужчин — и самой молодой из жертв отравления (остальным от 40 до 67 лет).

В тот же день около 20:00 был сделан третий вызов — к мужчине. Его тоже успели доставить в стационар и начали реанимационные мероприятия, но он скончался в больнице. Еще двое мужчин умерли сегодня, 31 августа. Скорую им вызвали ранним утром. К моменту прибытия бригады медиков один из отравившихся уже умер. Второго врачи попытались откачать, но не смогли.

При этом в нижегородском СУ СКР утверждают, что в общежитии умер только один из отравившихся мужчин, а трое других и женщина скончались в больнице.

Напомним, ранее в России произошло массовое отравление суррогатным алкоголем с содержанием метилового спирта, который продавался под видом «домашней чачи» на рынке в Адлере. Число умерших превысило 10 человек, некоторые умерли по дороге домой с курорта, несколько пострадавших получили напиток в подарок от отдыхавших и скончались дома. Арестованы продавщицы спиртного — бабушка и внучка. По данным местных СМИ, они много лет закупали сырье для своего товара у одного и того же поставщика, но до сих пор нареканий на качество их «домашней чачи» и «домашнего вина» якобы не было.