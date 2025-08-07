Жертвами отравления суррогатной чачей в Краснодарском крае стали «не менее 10 человек», сообщила в своем телеграм-канале Объединенная пресс-служба судов Кубани со ссылкой на заявление следователя регионального СУ СКР на сегодняшнем заседании суда.

Сегодня, 7 августа, в Адлерский районный суд Сочи поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде ареста подозреваемым по делу об отравлении людей контрафактным алкоголем. Первая фигурантка — 30-летняя местная жительница, которой вменяют производство, хранение, перевозку или сбыт не отвечающей требованиям безопасности продукции, повлекшие за собой смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

В представленных следствием материалах говорится, что эта женщина торговала на рынке «Казачий» опасным алкоголем под видом «домашнего вина» и «домашней чачи», заведомо зная, что эти напитки «изготовлены неустановленными лицами кустарным способом и не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

«В результате употребления реализованной обвиняемыми спиртосодержащей жидкости пять человек с токсическим отравлением были доставлены в больницу, где один человек скончался, а четверо находятся в тяжелом состоянии», — сообщил следователь.

В результате суд принял решение арестовать женщину на два месяца — до 4 октября включительно. Меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца избрали и для второй фигурантки — 71-летней жительницы Сочи, которая продавала контрафакт в той же торговой точке на «Казачьем». Местное издание Sochi1 утверждает, что это бабушка первой обвиняемой. Ходатайствуя о ее аресте, следователь заявил суду:

«По предварительной информации установлено, что от отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее 10 человек».

По данным Sochi1, арестованные — это «грузинка Этери», которая торговала алкоголем на Казачьем рынке на протяжении многих лет, и вовлеченная ею в тот же бизнес внучка.

«Она 30 лет торговала, все об этом знали. Проблемы с законом у нее уже были из-за этого, несколько лет назад ее привлекали к ответственности. Но жалоб на продукцию никогда не было. Постоянные покупатели-туристы к ней приезжали, брали проверенный алкоголь, выпивали на отдыхе. Отвозили в качестве подарков домой», — рассказала журналисткам продавщица из соседней торговой точки.

По словам ее коллеги, Этери не делала «домашнее вино» и «домашнюю чачу» самостоятельно, а все эти годы закупала у каких-то одних и тех же поставщиков, и до сих пор никаких проблем из-за качества этой продукции не возникало.

Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что оперативники ОМВД России по ФТ «Сириус» задержали двух женщин, подозреваемых в продаже «домашней чачи», от отравления которой умерли и пострадали люди.

«МВД России в очередной раз напоминает о недопустимости приобретения и употребления спиртосодержащей продукции неизвестного происхождения. Актуальность этого призыва лишний раз подтверждают события в курортной зоне нашей страны», — предостерегла она туристов.

В частности, жертвами суррогатного алкоголя стали члены одной семьи из Комсомольска-на-Амуре, которые купили бутылку «домашней чачи» на Казачьем рынке во время отдыха и взяли с собой в поезд на обратный путь. Женщина по имени Дарья почувствовала себя плохо раньше остальных, ее сняли с поезда в Россоши и госпитализировали, но спасти не смогли. Ее муж Максим умер через девять дней в Воронеже. По словам родственников, перед смертью у него отказали почки, он потерял зрение и впал в кому. У супругов остались две несовершеннолетние дочери, которые тоже ездили с родителями в Сочи.

При этом, как рассказали очевидцы местным СМИ, торговая точка даже после первых смертей продолжала работать еще по меньшей мере целую неделю. Только когда пострадавших стало больше, на Казачьем рынке провели рейд с изъятием алкоголя и завели уголовное дело.

Еще об одном массовом отравлении накануне сообщал телеканал РЕН ТВ. Из его сюжета следует, что 30 июля 57-летняя жительница Сочи и приехавшие к ней в гости из Подмосковья 69-летняя мать, 42-летний брат и его жена купили «чачу на шелковице и дыне» по пути на пикник и на следующий день почувствовали себя плохо.

«Их доставили в больницу и почти сразу в реанимацию положили. А потом в течение трех дней один за одним умерли», — рассказал сын местной жительницы.

Выжила только жена ее брата, но и она в тяжелом состоянии. В крови у всех членов семьи обнаружили метанол, мужчина перед смертью ослеп.

По данным телеграм-канала Mash, в конце июля от алкогольного отравления якобы погибли туристы из Челябинска, а на прошлой неделе — мужчина, который пил с женой «домашнее вино» из той же палатки на Казачьем. Его супруга выжила, поскольку выпила только бокал.

Сегодня канал Kub Mash написал о смертельных исходах отравления еще четырех человек — мужчины из Пскова и трое жителей ДНР. По его данным, туристы с Донбасса увезли купленную на рынке «чачу» домой и там угостили друга, а в результате умерли все втроем.

Сейчас краснодарские силовики проводят рейды в отношении уличных торговцев алкоголем, изымая подозрительную продукцию. В частности, у 55-летнего уроженца Абхазии полицейские изъяли 161 литр контрафактного спиртного, которое тот возил на личном легковом автомобиле. В местных СМИ эту машину назвали «чача-мобилем».

На фоне резонанса силовики изымают самодельный алкоголь у уличных торговцев. У одного из таких — 55-летнего уроженца Абхазии — изъяли 161 литр хмельного (на фото).

Это не первое массовое отравление суррогатным алкоголем в России с большим количеством смертельных исходов: в 2023 году более 105 человек пострадали после употребления газированного напитка под названием «Мистер Сидр», 36 из них скончались. Среди отравившихся было пятеро детей, среди умерших — один ребенок.

Экспертиза выявила в напитке примеси метанола и этилбутирата в опасных для жизни пропорциях. В полиции установили, что подмешанный в «сидр» метиловый спирт был украден со склада Центра хозяйственного и сервисного обеспечения самарского управления МВД. По версии ведомства, полицейский Иван Гребенкин в мае помог украсть оттуда 6 тонн метанола, который потом был перепродан. Из-за кражи со склада глава МВД России Владимир Колокольцев отправил в отставку замначальника ГУ МВД по Самарской области Юрия Сафронова.