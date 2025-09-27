В Ленинградской области зафиксировано не менее 25 смертельных случаев отравления суррогатным алкоголем. В Сланцевском районе умерли 19 человек, в Волосовском — шесть. Задержаны восемь человек, подозреваемых в причастности к торговле опасными спиртными напитками. Что известно — в материале RTVI.

26 сентября региональные СМИ и телеграм-каналы сообщили о семи умерших в городе Сланцы и деревне Гостицы и троих госпитализированных. МВД подтвердило эту информацию. У каждого из погибших дома были обнаружены одинаковые пустые бутылки от немаркированного алкоголя, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Позже комитет по здравоохранению Ленобласти уточнил, что в течение сентября в Сланцевском районе после употребления алкоголя умерли 19 человек. В восьми случаях лабораторно подтверждено, что причиной смерти стал метанол.

После случаев отравления в Сланцевском районе полицейские запросили результаты медицинских экспертиз по фактам смерти нескольких человек 10-17 сентября в соседних районах ― Кингисеппском и Волосовском, сообщила Волк.

«Согласно заключениям специалистов, причиной гибели местных жителей стало смертельно опасное содержание метилового спирта в крови», — написала она.

В Волосовском районе высокое или смертельное содержание метилового спирта обнаружилось при судебно-медицинском исследовании тел шести человек, умерших с 10 по 17 сентября, заявили в управлении Следственного комитета по Ленинградской области.

«По результатам проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены трое мужчин, подозреваемые в реализации потерпевшим спиртосодержащей продукции, от которой наступила их смерть», — говорится в пресс-релизе СК.

Подозреваемые задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).

По данным «Mash на Мойке», пятеро умерших в Волосовском районе жили в деревне Волосово, еще один ― в деревне Красные Череповицы. Канал сообщает о задержании 63-летнего мужчины, из квартиры которого изъяли «канистры с запахом алкоголя». Его жена, предположительно, тоже умерла от отравления суррогатным спиртным, пишет Mash.

Прокуратура Ленинградской области заявила о задержании восьми человек, причастных к распространению суррогатного алкоголя в Сланцевском и Волосовском районах. Во время обысков изъято более 1 тыс. литров суррогата, устанавливается источник его поступления в регион, добавили в ведомстве.

Двум задержанным предъявлено обвинение в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК), сообщили в СК по Ленобласти. По версии ведомства, фигуранты сбывали в Сланцевском районе алкоголь с метиловым спиртом, представляющим опасность для жизни и здоровья.

«В результате употребления указанной продукции погибли люди, несколько граждан находятся в медицинском учреждении, где им оказывается медицинская помощь. Точное количество погибших и пострадавших устанавливается», — говорится в пресс-релизе.

В числе задержанных по делу об отравлении ― пенсионер из деревни Гостицы Сланцевского района, его знакомая из соседней деревни и 54-летний житель города Сланцы, уточнила официальный представитель МВД.

«Предварительно установлено, что пенсионер приобретал спирт, разводил его водой и продавал односельчанам», — рассказала она.

Алкогольное сырье мужчине предположительно продавала его знакомая. У нее дома при обыске обнаружили пластиковые канистры. В гараже третьего задержанного были найдены емкости со спиртосодержащей продукцией.

Остальные пятеро задержанных ― предполагаемые оптовые продавцы спиртного, уточнила Волк. Вся изъятая жидкость направлена на физико-химические экспертизы для определения состава и степени опасности для жизни и здоровья граждан.

Зарабатывал «на лекарство»

Обвинение по делу предъявлено 60-летней сотруднице детского сада Ольге Степановой и 78-летнему Николаю Бойцову, передает РЕН ТВ. Женщина предположительно поставляла Бойцову спирт, а тот изготавливал и разливал суррогатный алкоголь в кустарных условиях, рассказал источник телеканала.

Со слов соседки мужчины, он утверждал, что продажей алкоголя зарабатывает «себе на лекарство».

Сбытом суррогатного алкоголя мужчина начал заниматься еще в 1990-х годах, сообщили «Звезде» его соседи. Спиртное он продавал через окно и балкон, рассказал телеканалу местный экс-участковый.

«Начальник выписывал штраф ему, а штраф этот ― 100 рублей, законодательство выше не предусматривало», — объяснил собеседник канала.

Baza пишет, что еще в 2018 году одной из жительниц Сланцев отказали ноги после употребления самогона, купленного у Бойцова. Женщину тогда удалось спасти, но Бойцов отрицал обвинение, в связи с чем у него был конфликт с родственником пострадавшей.

По данным канала, брат этого мужчины, 42-летний Николай Корнев, оказался в числе умерших от отравления алкоголем, предположительно купленного у Бойцова. РЕН ТВ утверждает, что от отравления суррогатным алкоголем также умерла жена Бойцова.