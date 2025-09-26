С начала сентября в Сланцевском районе Ленинградской области после употребления алкоголя умерли 19 человек, в восьми из этих случаев причиной смерти стало отравление метанолом. Об этом сообщили в телеграм-канале региональной администрации со ссылкой на данные местного комитета по здравоохранению.

«По предварительным данным причиной стали несанкционированное частное производство и торговля алкоголем “с рук”. Материалы медицинских исследований переданы в правоохранительные органы», — сказано в сообщении.

По информации властей Ленобласти, один отравившийся метанолом пациент сейчас находится в Сланцевской больнице «в крайне тяжелом состоянии». Другие подробности не приводятся.

Ранее прокуратура Ленобласти сообщила о проверке по факту отравления суррогатным алкоголем нескольких жителей Сланцевского района. В релизе не было данных о числе пострадавших или умерших. Ведомство отмечало, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам, за что максимально могут назначить четыре года лишения свободы.

Согласно прокуратуре, продавцы суррогатного алкоголя задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.



«Mash на Мойке» написал утром в пятницу, что за последние двое суток после употребления поддельного алкоголя умерли семь человек, еще двое доставлены в больницу «с серьезными отравлениями». Все эти случаи произошли в деревне Гостицы и в самом городе Сланцы. По данным канала, по подозрению в продаже суррогата задержан 79-летний мужчина. Его 75-летняя жена оказалась одной из пострадавших. Из дома семейной пары изъяли пустые канистры и стеклянные бутылки, в которых, предположительно, содержался поддельный алкоголь.

Позднее канал опубликовал список погибших и пострадавших — умерли четверо мужчин и три женщины, самому молодому было 42 года, самому старшему 69 лет. В больнице с отравлениями, помимо жены задержанного, находятся двое мужчин 39 и 53 лет. Канал «78» уточнил, что двое из семи жертв суррогата умерли 24 сентября, остальные пятеро погибли в ночь на 26 сентября.

«Фонтанка» пишет, что задержанный подозреваемый является жителем деревни Гостицы. Его соседка утверждает, что только в их подъезде от алкоголя умерли три человека. По словам женщины, задержанный продавал суррогат еще с 1990-х годов.

В свою очередь Mash сообщил, что причиной гибели восьми человек стал, предварительно, грязный самогонный аппарат. По сведениям канала, самогон варила 60-летняя воспитательница из Сланцев по имени Ольга, а ее знакомый пенсионер из Гостиц помогал его продавать.

«Пенсионер сдал подругу, а дома у нее обнаружили, что Ольга плохо помыла самогонный аппарат. Метанол накопился в первых фракциях аппарата и попал в готовый продукт. Кроме того, Ольга могла использовать некачественное сырье», — говорится в публикации.

«Mash на Мойке» позднее выяснил, что женщина работала в детском саду дефектологом и что она является второй задержанной по делу. По словам родственников, ее первый муж вместе с тем самым мужчиной из Гостиц занимался подпольным производством спиртного в 1990-е. Как считает семья женщины, в том числе ее сын, когда пенсионера задержали, он подставил ее вместо реальных поставщиков, которых якобы боится сдать.

У женщины в доме при обыске нашли канистры, но, как утверждает сын, они остались от покойного мужа и просто использовались в хозяйстве. Что касается жителя Гостиц, то он уже попадал под суд за продажу алкоголя без лицензии в 2020 году — тогда его оштрафовали на 2 тыс. рублей.

В свою очередь Baza узнала, что еще семь лет назад брат самого молодого из погибших, 42-летнего Николая, конфликтовал с задержанным из-за некачественного алкоголя. Тогда пострадала другая родственница братьев, у которой после употребления купленного самогона отказали ноги. Женщину удалось спасти, а пенсионер обвинения отрицал.

Жена еще одного погибшего рассказала «Mash на Мойке», что у мужа перед смертью тоже отказали ноги. Он приполз в комнату в крайне плохом состоянии, она вызвала скорую, но в больнице мужчина умер. По ее словам, точка продажи у пенсионера была популярной, поскольку тот отпускал его не только по заниженным ценам, но и в долг. Она утверждает, что от суррогата кто-то умирал каждый год.