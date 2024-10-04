Пользователям музыкальных онлайн-сервисов, которые слушают произведения артистов-иноагентов и тем самым приносят им доход, не грозит наказание, как за финансирование террористов и экстремистов, заявил RTVI адвокат Сергей Жорин.

Так он прокомментировал заявление главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, который написал в своем телеграм-канале, что благодаря маркировке на музыкальных сервисах «предупрежденный пользователь сможет осознанно решить, настолько ли сильно ему нравится творчество того или иного музыкального иноагента, чтоб спонсировать его жизнедеятельность, основанную на ненависти к нашей Родине».

«На данный момент никакой ответственности для россиян, которые покупают продукты лиц, признанных иноагентами, не существует. Депутаты и другие лица, имеющие отношение к принятию законов, говорят, что такого не последует. Например, книги иноагентов, пусть с маркировками и на отдельных полках, но пока продаются в книжных магазинах. Поэтому знак равенства между иноагентами и террористами-экстремистами, которым нельзя перечислять деньги, на данный момент не ставится», — пояснил Жорин.

Однако, по словам адвоката, нельзя утверждать, что «через какой-то промежуток времени» ситуация не изменится. Жорин обратил внимание на формулировку о «ненависти к нашей Родине», которую Хинштейн подобрал для описания иноагентов.

«На мой взгляд, ставить знак равно между иноагентами и предателями, ненавистниками Родины — это как минимум преждевременно, поскольку любовь или ненависть к Родине точно не оцениваются с точки зрения закона при признании лица иноагентом и при оспаривании этих категорий», — считает адвокат.

Жорин убежден, что «будут закручиваться гайки и создаваться условия, чтобы лица, признанные иноагентами, не смогли зарабатывать в России», поскольку «это уже уверенная тенденция, которая нарастает на протяжении длительного времени».

По словам адвоката, из заявлений Хинштейна следует, что произведения артистов-иноагентов «вроде как» не планируется удалять с российских музыкальных сервисов.

«Но я бы не ручался, что это не произойдет спустя какое-то время. Тренд, тенденция совершенно понятны: в частности, в медийном пространстве термин и понятие “иноагент” приравнивается к предателю Родины со всеми вытекающими последствиями. Не удивлюсь, если это каким-то образом в последующем будет еще и юридически закреплено», — допустил Жорин.

Адвокат выразил уверенность в том, что в дальнейшем последуют новые меры для минимизации дохода физических и юридических лиц, признанных иноагентами.

О том, что российские музыкальные онлайн-сервисы с 4 октября 2024 года начали маркировать артистов-иноагентов, чьи композиции имеются в их базах, ранее сообщил замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин. Он, как и Хинштейн, подчеркнул, что эта маркировка позволит пользователям принимать «осознанные решения» о том, слушать ли произведения иноагентов.

Горелкин заявил, что роялти артистов зависит от количества прослушиваний их песен на музыкальных сервисах. При этом музыканты-иноагенты еще летом 2023 года сообщали РБК, что перестали получать отчисления за использование их произведений в России.

В Российском авторском обществе (РАО) пояснили, что к произведениям артистов-иноагентов применяется тот же подход, что и к творчеству музыкантов из «недружественных стран». По словам представителя РАО, в таких случаях роялти зачисляется на специальный рублевый счет, вывод средств с которого возможен только по особому разрешению правительства России.

По словам Хинштейна, в настоящее время готовится законопроект, согласно которому признанные иноагентами артисты не смогут зарабатывать за счет прослушивания их композиций на музыкальных онлайн-сервисах.