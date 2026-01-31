Во Франции готовятся отменить «супружеский долг» на законодательном уровне. Национальная ассамблея уже одобрила устранение многолетней правовой неопределенности, при которой отсутствие интимных отношений порой даже могло привести к разводу. Следующий шаг — за Сенатом. В правовой коллизии разобрался RTVI.

28 января Национальная ассамблея (нижняя палата французского парламента) единогласно проголосовала за внесение дополнений в Гражданский кодекс Франции. Они уточняют, что сожительство не налагает на супругов никаких обязательств вступать в половые отношения.

Законопроект, авторами которого выступили депутаты Мари-Шарлотт Гарен от партии «Экологисты» и Поль Кристоф от партии «Горизонты», подразумевает включение в перечень супружеских обязанностей принципа «уважения к согласию другого». Парламентарии рассчитывают, что закон примут к лету 2026 года.

Более того, согласно инициативе, отказ от интимных отношений или их отсутствие не могут быть основанием для развода, хотя такие доводы по-прежнему иногда звучат в ходе судебных разбирательств.

Так, в 2019 году суд удовлетворил иск мужчины о разводе с женой, основанием для которого послужил многолетний отказ супруги от секса. Женщина подала апелляцию, однако ее отклонили. Затем дело передали в Европейский суд по правам человека, и в январе 2025 года он вынес вердикт, осуждающий французскую судебную практику.

Как следует из статьи 215 Гражданского кодекса Франции, брак обязывает супругов вести «совместную жизнь». Хотя юридического понятия «супружеский долг» во французском праве не существует, на практике некоторые судьи при разводах до сих пор видят «обязанность делить постель» в термине «совместная жизнь».

В сфере уголовного права такая практика была прекращена еще в 2006 году, когда в Уголовный кодекс Франции ввели понятие изнасилования в браке.

Преподаватель семейного права Канского университета Жером Лепрово в беседе с изданием 20 Minutes назвал этот феномен сохранением «своего рода традиции». По его словам, до начала XIX века совместная жизнь определялась через совместные трапезы и общую постель, что автоматически влекло за собой понятие супружеского долга.

Однако эти нормы существовали на уровне обычая, а не письменного текста, подчеркнул эксперт. Лепрово добавил, что сегодня судьи «крайне редко» выносят подобные решения, однако когда это происходит, это вызывает «большой общественный резонанс» во Франции.

Одобренный Национальной ассамблеей законопроект также повысит осведомленность французских пар о проблеме сексуального насилия в браке, считают авторы инициативы.

Парламентарий Поль Кристоф привел данные исследований, согласно которым четверть французских мужчин считают нормальным, когда женщина занимается сексом из чувства долга, а не по желанию.