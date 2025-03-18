Для улучшения демографической ситуации в России необходимо запретить продажу товаров для взрослых и секс-игрушек. Об этом заявил «Абзацу» глава общественного движения «Сорок сороков» Георгий Солдатов. За месяц до этого «Коммерсантъ» сообщил о росте спроса на продукцию «18+» на треть. Адвокат Сергей Жорин и сексолог Александра Миллер рассказали RTVI, попадает ли реклама товаров для взрослых под пропаганду «чайлдфри».

Сергей Жорин объяснил. что закон запрещает преподносить идею отказа от деторождения как привлекательную, но не конкретизирует, что именно относится к пропаганде чайлдфри. Таким образом, что суды самостоятельно решают, какие именно материалы попадают под действие закона.

«Реклама и популяризация секс-игрушек и секс-роботов сами по себе не направлены на пропаганду отказа от деторождения. Однако, если в таких материалах будет содержаться информация, делающая привлекательной идею сознательного отказа от деторождения, они могут быть восприняты как пропаганда чайлдфри и, соответственно, подпасть под действие закона», — сказал адвокат.

Отсутствие конкретных и однозначных критериев для определения пропаганды «чайлдфри» создает почву для широкого толкования этого понятия. Такой подход, в свою очередь, ведет к неопределенности в правоприменительной практике и может затронуть материалы, которые не имеют непосредственного прямого отношения к пропаганде от деторождения.

«Поэтому может возникнуть необходимость внесения изменений в законодательство для уточнения и конкретизации положений закона, чтобы избежать его избыточного применения и обеспечить четкое понимание того, какие действия и материалы подпадают под запрет», — заключил Жорин.

Александра Миллер, в свою очередь, признала наличие проблем в обществе, связанных с эмоциональным интеллектом, утратой ориентира на отношения, неумением их выстраивать.

«Что это значит — что люди меньше общаются. Мы это увидели в пандемию — какой был бум разводов, потому что люди друг друга не знают, в семьях совершенно разные интересы. А ведь секс — это не только про фрикции и возвратно-поступательные движения одних половых органов в другие», — отметила сексолог.

Она напомнила, что качественный секс «рождается вначале в голове», когда люди эмоционально близки и чувствуют влюбленность, что создает «совершенно другой гормональный набор в организме» и позволяет получить «качественную сексуальную разрядку».

«Поэтому, если мы рассматриваем просто как качество секса в плане яркости эмоций в паре, которая прожила уже 10−20 лет вместе и хочет что-то новое внести, то здесь ничего такого нет. А есть люди, которые не могут возбуждаться, кроме как только в каких-то определенных играх или при наличии какого-то воздействия игрушек на них. Как мы можем определить, где чайлдфри, а где нет», — отметила Миллер.

Эксперт заявила, что в настоящий момент не представляется возможным точно отличить «пропаганду чайлдфри» от популяризации товаров для взрослых с целью сохранения семьи.

«Качественный секс — это, в том числе, и слышать партнера. Если он хочет это использовать, а мы это не используем — значит, он будет использовать это с кем-то другим», — напомнила она.

В обсуждении этого вопроса сексолог призвала больше делать акцент на пропаганду семейных ценностей, человеческого тепла и здорового общения.

«Я думаю, что если как-то на эмоциональную сферу влиять, тогда мы можем поменять демографическую ситуацию в стране, повысить рождаемость и укрепить браки, но здесь дело не в игрушках, я думаю», — заключила Миллер.