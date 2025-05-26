Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о решении властей Германии снять ограничения по дальности с оружия, которое передается Украине. Генерал-полковник в отставке, бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России Леонид Ивашов рассказал RTVI, что могло стать причиной такого шага, к каким последствиям он может привести и какая стратегия позволит избежать вооруженного столкновения.

Германию сейчас подталкивают и внешние, и небольшие внутренние силы к тому, чтобы она опять стала тем государством, которое бы пошло воевать против России. Основными противостоящими ударными силами Первой мировой войны были Россия и Германия. Во Второй мировой войне закулисные планировщики опять создали ситуацию, когда Германия и Советский Союз уничтожали, ослабляли друг друга.

Сейчас та же ситуация — формируют и продвигают во главу правительства Германии вот таких деятелей, которые готовы были бы воевать против России. И мы видим, что Германия сейчас становится как бы лидером. Финляндию сейчас натаскивают тоже. Турция, не будем забывать — член НАТО.

То есть, создают коалицию во главе с Германией, чтобы опять англосаксонский мир и другие антироссийские силы наблюдали, помогали, подсуживали, поддерживали именно столкновение России с Германией.

Это два континентальных государства, которые должны быть вместе против морского, океанического, англосаксонского мира. Но всегда стараются столкнуть именно Россию и Германию, в результате чего имеют свои прибыли, имеют свои успехи, победы и так далее.

Другого я здесь не различаю. Но ответ Мерцу дала буквально на днях лидер «Альтернативы для Германии». Рекомендую послушать. Удивительно жесткий, глубокий анализ этой политики — и Шольца, и Мерца. Она дала очень объективный, правильный, глубокий анализ.

А со стороны России нужно не идти по [этому] пути. Они планируют сейчас и обязательный призыв в войска личного состава, и разработки вооружений, и так далее. Не вестись. У нас есть хороший опыт и 1922 года, когда до прихода Гитлера у нас был заключен Рапалльский мир, и мы совместно противостояли. Привели Гитлера, чтобы все это разрушить.

Мы в 90-е годы во главе с Евгением Максимовичем Примаковым, предложили — не противостояние, а наоборот — систему европейской коллективной безопасности, чтобы роль Америки в Европе ограничить.

Мы предложили на одном из первых заседаний Совета России — НАТО систему европейской коллективной безопасности. Пожалуйста — соревнуемся на спортивных площадках, культура, совместные миротворческие мероприятия различного рода, и предложили совместные действия. Это прописано в соглашении России и НАТО.

Создается совместная штабная аналитическая структура, которая анализирует ситуацию. И если где-то возникает межгосударственная конфликтная ситуация, то сразу политико-дипломатическими средствами наваливаемся совместно и пытаемся ликвидировать зарождающийся вооруженный конфликт.

Если что-то уже доходит до вооруженного противостояния — направляются коллективные миротворческие силы. Если что-то не удалось урегулировать — вводятся силы по стабилизации, и так далее. И на этом фоне мы начинаем отрабатывать совместные действия. Создается теория и на практике отрабатывается — как погасить зарождающийся конфликт? Политический, экономический и так далее. Опыт Югославии нам открывал глаза.

На первом заседании Совета Россия — НАТО на уровне министров обороны я представлял маршала Сергеева, и мы предложили 14 законопроектов соглашения.

Первый — контроль воздушного пространства. Второй — ненаращивание военной инфраструктуры друг против друга. Третий — сохранить фланговые ограничения из договора об обычных вооружениях Вооруженных сил.

Европейцы нас просто обнимали, но американцы почувствовали, что их из Европы выдавливают. Англичане тоже [выступили как] противники — подставляли поляков и прочих.

Поэтому возможности есть, есть опыт. И это нужно сейчас навязывать. И дальше, эту амбициозность российского и украинского руководства: «Не хотим садиться за стол, не хотим встречаться», — нужно преодолеть себя ради сохранения миллионов жизней.

И политикам, которые делают политику, нужно еще раз вернуться, вернуться к Флорентийской унии 1439 года, понять — кем для нас является католицизм, и не ехать [в Ватикан] представителям православных народов и государств.

Давайте соберемся в Сербии, в Белоруссии, в Греции, еще где-то. Эти православные, славянские народы не знают, куда завтра им бежать — или под католицизм, или под протестантизм, и прочее. Они видят, что духовная основа жизни и государственного строительства сегодня разрушается, и им придется превращаться в католиков, как и украинцам, как и нам.

Вот таких вещей нельзя допускать. Духовные, нравственные, интеллектуальные начала стоят превыше материально-потребительских, а мы, к сожалению, людей уничтожаем, территории и ресурс кому-то освобождаем.