У некоторой бытовой техники есть скрытые возможности, о которых владельцы даже не догадываются. Мы пользуемся самыми простыми режимами и редко заглядываем глубже, хотя современные приборы способны заметно облегчить быт и сделать работу более экономичной.

Некоторые стиральные машины поддерживают автоматическое дозирование моющего средства: достаточно один раз заполнить отсек, и устройство само определит нужное количество. Встречается и режим «освежить», когда вещи обрабатываются легким паром без полноценной стирки: удобно для одежды, которую надевали всего раз.

В холодильниках тоже есть функции, которые легко не заметить. Разные зоны хранения помогают продуктам дольше оставаться свежими: овощам нужна повышенная влажность, рыбе и мясу — более холодная температура. Режим быстрого охлаждения или заморозки помогает технике сохранить стабильный климат, когда в нее загружают много продуктов.

Посудомоечные машины в некоторых моделях позволяют мыть посуду при половинной загрузке, экономя воду и электричество. А функция автоматического приоткрывания дверцы в конце цикла ускоряет естественную сушку — без нагрева и лишних киловатт.

Пылесосы тоже стали умнее. Роботы могут составлять карту квартиры и распознавать ковры, автоматически увеличивая мощность именно там, где это нужно. У ручных моделей встречается кратковременный «турборежим», который дает максимум всасывания и при этом не перегревает мотор.

Дополнительные возможности есть и у кухонной техники. Некоторые мультиварки и духовки поддерживают режим ферментации — он помогает поднимать тесто или готовить домашний йогурт при стабильной температуре. Есть и щадящие программы разогрева, которые не пересушивают еду.

Мы редко используем эти функции просто потому, что о них не знаем. Но стоит один раз открыть меню настроек, как оказывается, что техника умеет значительно больше, чем кажется на первый взгляд.