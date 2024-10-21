За пять дней до заседания Банка России, на котором ожидается решение по ставке, уже очевидно: большая часть игроков рынка ждет ужесточения денежно-кредитной политики. Вопрос только в том, насколько сильно вырастет ставка. Самые оптимистичные прогнозы предполагают рост до 20%, более пессимистичные — до 21% и даже 22%, самые неожиданные — сохранение 19%. RTVI узнал у экспертов, какой прогноз кажется им наиболее реалистичным и когда, на их взгляд, регулятор перейдет к снижению.

Ожидаемая рынком ставка — 20%

В России и так было достаточно причин для того, чтобы повысить общий уровень цен на товары и услуги. Среди них — жесткий рынок труда, дефицит рабочей силы, высокая потребительская и инвестиционная активность, повышенные инфляционные ожидания, рассказал RTVI Игорь Сафонов, ведущий эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. Теперь эти факторы усилились новыми рисками, указал он.

“Это более высокая траектория расходов бюджета на 2024 и 2025 год, значительный рост утилизационного сбора и тарифов ЖКХ. По разным оценкам, эти факторы могут добавить 0,2—0,5 процентного пункта к инфляции в этом году (из-за утильсбора) и 1,2—1,8 п.п. в следующем (из-за утильсбора и тарифов ЖКХ). Это создаёт серьёзные риски для достижения цели ЦБ по инфляции в 2025 году (4—4,5%). Поэтому регулятор с высокой вероятностью примет решение об ужесточении денежно-кредитной политики”, — пояснил Сафонов.

Аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов также ожидает роста ставки до 20% — но указывает, что этот шаг вряд ли будет эффективен без дополнительных мер.

“Текущее инфляционное давление необычно: цены не растут стремительно, но неуклонно повышаются. Главная угроза — «липкая» инфляция, которую долго не удается обуздать. Высокая ставка не дает ожидаемого эффекта: в сентябре экономический и потребительский спрос оставались высокими. Восприятие инфляции населением выросло с 14,2% до 15% в сентябре — максимум с февраля 2024 года”, — сказал Ефанов.

Планы Банка России достичь инфляции в 4% выглядят трудно реализуемыми в ближайшее время, полагает Ефанов. По его словам, потребительское кредитование замедляется, но главным образом из-за отмены льготной ипотеки; автокредитование по-прежнему растет.

18 октября Банк России заявил о планах ввести макропруденциальные лимиты в автокредитовании. Но одной ставкой трудно бороться с текущей инфляцией, поэтому возможны и другие меры, например, повышение требований к достаточности капитала банков, добавил он.

“Сохраняются и другие проинфляционные факторы: дефицит кадров на рынке труда, усиленный ужесточением миграционной политики, приводит к росту зарплат. Не разрешается напряженная ситуация с расчетами в иностранной валюте, что способствует девальвации рубля и ведет к росту цен на импортные товары и услуги”, — подытожил Ефанов.

За повышение ставки до 20% высказался и Юрий Перевышин, старший научный сотрудник Центра изучения проблем центральных банков ИПЭИ Президентской Академии. “Увеличение ставки более чем на 1 процентный пункт приведет к тому, что реальные процентные ставки окажутся в двузначной области, что может негативно сказаться на финансовой стабильности. Поэтому Центральный банк России, скорее всего, выберет промежуточный вариант и поднимет ставку до 20%”, — сказал он.

Большая часть рынка также ожидает ставку в 20%, за нее высказался как минимум 21 участник финрынка, в числе которых — Совкомбанк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, ВТБ и другие.

Попытка удивить рынок — 21%

Для эффективного влияния на инфляцию регулятор может принять неожиданное решение: либо значительно повысить ставку, либо оставить ее без изменений, полагает Татьяна Белянчикова, к.э.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова. Но наиболее вероятным сценарием она считает повышение ставки на 2% — с условием не увеличивать ее в дальнейшем при отсутствии внешних шоков.

“Риторика Банка России последних месяцев уже подготовила рынок к повышению ставки. Свидетельство тому — серьезный спред между рыночными ставками по кредитам и ключевой ставкой.

Рынок ждет повышения и сильно не удивится ему. А чтобы сломать тенденцию, как раз нужно удивить рынок. Сделать это можно двумя путями: если сильно прибавить к цифре 19 — например, до 22, или если не трогать «ключ» на ближайшем заседании — оставить ставку на прежнем уровне.

Второй путь, кстати, также возможен, всех инфляционных процессов он не остановит, но в определенной степени способен затормозить механизм инфляции издержек”, — сказала Белянчикова.

Действующие ставки — практически заградительные для бизнеса, а дальнейшее повышение «ключа» как минимум затормозит экономический рост, полагает Белянчикова.

“Впрочем, еще небольшой запас для движения вверх имеется. И регулятор может протестировать этот запас — два процента не кажутся неправдоподобными. Но думается, что и бизнес, и население хотят видеть свет в конце тоннеля, и обещания не двигаться к новым вершинам после ближайшего повышения ставки (как минимум, в условиях отсутствия внешних шоков) могло бы успокоить в определенной степени сегодняшние инфляционные ожидания”, — подытожила она.

Маловероятная ставка 22%

Хотя повышение до 22% кажется маловероятным, есть риск значительного роста базовых цен на товары и услуги, и это может потребовать ужесточения денежно-кредитной политики, полагает Сафонов.

“В альтернативном сценарии мы готовы предположить рост ставки на 200 б.п. до 21% годовых. Аргумент в пользу этого — вызывающая у нас тревогу динамика базовых компонент инфляции (т.е. товаров и услуг, где цены очень волатильные или регулируются административно). Она значительно выросла по сравнению с летними месяцами, но пока не заметна на общем фоне из-за снижения цен на сезонные плодоовощи”, — указал он.

О том, что повышение до 22% на ближайшем заседании маловероятно, говорит и Ефанов. Но если текущие ставки не смогут сломить инфляционный тренд, то в следующем году мы можем увидеть и 22%, прогнозирует он.

“Российский бизнес лучше адаптируется к высоким ставкам, чем западный, но важна продолжительность периода высоких ставок: не так много компаний с маржинальностью выше 20%. Чем дольше ставки остаются высокими, тем выше риск банкротств у сильно закредитованных организаций”, — подытожил эксперт.

Когда регулятор перейдет к снижению

К снижению регулятор перейдет, когда увидит положительные тенденции прежде всего в кредитовании и потребительском спросе, полагает Ефанов. Также благоприятными факторами, по его мнению, будут выступать улучшения на рынке труда, стабилизация импорта и курса национальной валюты. Более долгосрочными факторами могут служить увеличение производительности и переход к интенсивному росту экономики.

В целом ставка будет расти, пока регулятор не уверится в том, что уровень жесткости денежно-кредитной политики достаточен для снижения инфляции до 4-4,5%, считает Сафонов.

“Основным ориентиром служат помесячные темпы роста потребительских цен с учетом сезонности, которые сейчас, к сожалению, не дают повода для оптимизма. В базовом сценарии мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне в 20-21% до конца первого квартала 2025 года, в альтернативном — не исключаем повышения до 22% в декабре и её сохранения на этом уровне до лета следующего года, пока прогресс в замедлении инфляции не станет ощутимым”, — подытожил он.

Юрий Перевышин же ожидает снижения ставок не раньше чем во второй половине 2025 года.