За последнее время произошло несколько инцидентов с российскими пассажирскими самолетами Superjet 100 (SSJ-100). Летчик первого класса, обладатель премии «Отличник Аэрофлота» Андрей Литвинов рассказал RTVI, связаны ли эти случаи с работой по импортозамещению систем и компонентов российских лайнеров и стоит ли ожидать подобных инцидентов в будущем.

20 февраля авиадиспетчерская служба Турции запретила вход в воздушное пространство страны Superjet 100, на борту которого находились 84 человека. Причиной стали проблемы в работе системы опознавания.

В декабре Superjet 100 совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, предположительно из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра.

В ноябре в аэропорту Антальи произошло возгорание на борту SSJ-100, где находился 91 человек.

Литвинов напомнил, что аналогичные инциденты происходят и с самолетами других производителей, таких как Boeing и Airbus. Разница, по его словам, заключается лишь в том, что «суперджеты» находятся в зоне повышенного внимания общественности и журналистов.

«Относительно того, что Турция не пустила без системы опознавания: без ответчика вообще лететь нельзя, но если отказ ответчика случился во время полета, тогда через границу нельзя лететь, потому что самолета не видно на локаторе. Поэтому турок можно понять в этом плане», — объяснил эксперт.

Несмотря на работу по импортозамещению SSJ-100, пока эти самолеты на 70% состоят из импортных комплектующих, напомнил Литвинов. Однако, по его словам, даже если бы иностранные производители продолжали поставлять в Россию запчасти для самолетов, техника все равно ломалась бы.

«Там еще двигатель не готов, они все еще его пытаются испытывать. Вроде на испытательном стенде они закончили, сейчас собираются на самолет ставить», — рассказал эксперт.

Импортозамещение систем и компонентов равнозначно созданию нового самолета из-за разницы в технических характеристиках российских и зарубежных деталей, пояснил Литвинов.

«Например, на МС-21 импортозаместили что-то, а он стал тяжелее почти на 6 тонн. Потому что все разное — у импортных запчастей один вес, наши делают тяжелее. А это значит, что у самолета уже не такая дальность, и не такую высоту он может занимать, и загрузка у него ограничивается. В результате они отпилили кусок самолета, сделали его меньшего размера, чтобы снизить вес», — рассказал эксперт.

То же самое, по его словам, касается и SSJ-100, импортозамещение которого «что-то очень тяжело идет».

В мае 2023 года «Коммерсантъ» сообщил со ссылкой на источник в отрасли о наличии «решений и условий», которые дадут возможность и дальше пользоваться самолетами SSJ-100 с иностранными двигателями на протяжении «достаточно продолжительного срока».

В пресс-служба производителя самолета — корпорации «Иркут» рассказали РБК, что ожидают поставок полностью импортозамещенных серийных самолетов SSJ New «в ближайшее время». Как отмечал «Коммерсантъ», группа компаний «Аэрофлот» заявляла об ожидаемой поставке 89 SSJ к 2030 году.