Главный для российских импортеров банк КНР — Chouzhou Commercial Bank — остановил расчеты с Россией, сообщили 7 февраля “Ведомости”. Опрошенные RTVI эксперты говорят, что обработку платежей действительно приостановили, но роль этого банка в российско-китайских отношениях сильно преувеличена. По их словам, в КНР есть другие финансовые учреждения, которые продолжают работать с экспортерами, и платежи проходят в штатном режиме.

Что произошло

Китайский банк Chouzhou Commercial Bank сообщил клиентам о приостановке операций с Россией, написали «Ведомости» со ссылкой на трех бизнесменов, деловые объединения и финансовых консультантов. Новость дошла до Кремля: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти знают о сложностях, возникших у российских компаний в расчетах с Китаем. Проблемы будут решать в рамках диалога с КНР.

Действительно, многие компании столкнулись с этой системной проблемой, рассказал RTVI вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер. По его словам, из официальной информации от Chouzhou Commercial Bank следует, что обработку платежей из России приостановят до окончания празднования Нового года в Китае — то есть до 25 февраля.

“После окончания китайских новогодних праздников ожидается, что Chouzhou Commercial Bank обновит свои требования к клиентам и платежам. Соответственно, по окончанию новогодних праздников мы будем готовы дать дополнительную информацию”, — сообщил Леер.

Что грозит импортерам и есть ли альтернативы

Реальная значимость новости о том, что китайский коммерческий банк Chouzhou Commercial Bank остановил расчеты с Россией, сильно раздута, рассказал RTVI Сергей Цыплаков, профессор факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

“Этот банк, головной офис которого находится в городе Иу провинции Чжэцзян, является довольно скромным по китайским масштабам. Его относят к категории так называемых городских банков. Правда, город Иу, как известно, является одним крупных торговых центров Китая, основная специализация которого товары ширпотреба или, как говорят в Китае, «маленькие вещи».

Вполне может быть, что этот банк популярен среди предпринимателей в Иу и некоторых других городах дельты Янцзы.

Но в любом случае говорить, что его деятельность является критически важной для двусторонней торговли, это сильное преувеличение”, — пояснил он.

По словам эксперта, в самом городе Иу помимо этого банка есть отделения еще без малого трех десятков китайских банков разного калибра, в том числе отделения ICBC, Строительного банка, Сельскохозяйственного банка, Банка CITIC и других банков, с которыми Chouzhou по своим масштабам просто несопоставим.

Схожую позицию, отвечая на вопросы RTVI, высказал Виталий Манкевич, председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей». Он тоже не согласился с тем, что Chouzhou Commercial Bank является ключевым для импортеров и добавил, что в России работают гораздо более крупные и солидные китайские банки. По его словам, уход из бизнеса одного банка, тем более далеко не ключевого, вряд ли окажет значительное влияние на российско-китайские отношения.

Говоря об альтернативных вариантах, Артур Леев из Ассоциации экспортеров и импортеров указал, что платежи в банк Harbin и Bank Of China проходят стабильно, сложностей не возникает. Информацию о том, что замена для Chouzhou Commercial Bank есть, подтвердил RTVI Александр Рахманин, директор департамента по работе с финансовыми учреждениями Росбанка.

«Альтернативные варианты платежей с Китаем для клиентов Росбанка на данный момент существуют. И мы работаем над совершенствованием этих механизмов. У Росбанка кроме Chouzhou имеются банки-корреспонденты в юанях, через которые мы продолжаем осуществлять платежи в юанях», — сообщил он.

Рахманин добавил, что в Росбанке не прогнозируют значительного негативного влияния ситуации с Chouzhou на трансграничные платежи в юанях.

Ждать ли коллапса от китайского Нового года

Виталий Манкевич не согласился и с анонсированным новогодним «коллапсом». По его словам, китайский Новый год — это известная вводная для участников внешнеэкономической торговли между Россией и КНР.

Китайский Новый год — самый продолжительный праздник в КНР, во время которого люди из крупных городов посещают своих родственников в провинции. В 2024 году новый год по лунному календаря приходится на субботу, 10 февраля, и до 17 февраля в стране будут официальные выходные. Но реально праздник длится две недели, и до 25 февраля деловая деятельность будет вестись в ограниченных масштабах.

«Участники ВЭД давно проводят сделки либо до праздничных дней, либо уже после. Тем более, что контрольные органы в пунктах пропуска КНР не полностью останавливают свою работу. Торговля между РФ и КНР не останавливалась даже на пике коронавируса, а сейчас тем более нет никаких серьезных оснований говорить о каких-то коллапсах», — пояснил он.

Сейчас деловая активность пошла на спад, добавил Сергей Цыплаков. “10 февраля как минимум на 10 дней перестанет работать китайская таможня, фактически уйдут в ноль отправки внешнеторговых грузов. Если же у кого-то из импортеров остались незакрытые сделки или неотправленные грузы, то винить в этом надо исключительно самих себя”, — сказал он.

Проблемы с расчетами — это общий тренд

Что касается общего тренда на усиление контроля за операциями с Россией, то он появился еще в 2014 году — после введения первых западных санкций, сообщил Цыплаков. Но сейчас он усилился.

“Да, российским компаниям стало труднее проводить платежи по своим закупкам в Китае, а их китайским партнерам приходится ждать дополнительное время, чтобы банк зачислил переведенные из России суммы на их счет. Однако полной остановки платежей нет. Следует отметить, что курс на ужесточение контроля в финансовом и банковском секторе Китая и вне привязки конкретно к России в последнее время усилился”, — сказал эксперт.

Свою роль играет и угроза вторичных санкций, которая заставляет китайских партнеров отказываться от сотрудничества с российскими компаниями напрямую, пояснил RTVI Эмиль Юсупов, партнер юридической компании «Интерцессия». По его словам, многие сотрудничают с Китаем, Турцией и ОАЭ через фирмы, зарегистрированные в странах СНГ (в том числе через свои филиалы в Армении, Казахстане, Киргизии и так далее).

“В расчетах с Китаем и Турцией активно используется криптовалюта. Таким образом получается избежать и санкционного давления и совершить платеж”, — добавил Юсупов.

“На некоторые виды товаров, экспортируемых в РФ, зарубежные партнеры уже давно используют крипту. Так, например, бытовая техника может быть классифицирована как товар двойного назначения”.

В итоге, по мнению эксперта, товары будут задерживаться, рассчитываться станет сложнее и дороже, но альтернативные варианты существуют, и многие так работают уже давно.