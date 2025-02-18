В Петербурге шестилетний мальчик погиб в семье, где отрицают традиционную медицину, не едят мясо и «выступают за единение с природой». RTVI поговорил о причинах популярности альтернативных методов лечения и их последствиях с биологом, популяризатором науки Александром Панчиным.

«Маленькая нефарма»

Чем опасен отказ от доказательной медицины в пользу различных альтернативных методов лечения?

Трагедия современного мира в том, как эффективно распространяются опасные псевдонаучные идеи, причем главные жертвы этих псевдонаучных идей — это те люди, которые сами в них верят, их практикуют и тоже способствуют их распространению.

Очень много различных методов альтернативной медицины, которые не работают и иногда даже вредят людям, распространяют люди без медицинского, биологического, научного бэкграунда, и это несет за собой гораздо больше последствий, чем кажется на первый взгляд. Мы видим вершину айсберга, самые скандальные истории, когда пострадал ребенок. Но чего только люди не делают, например, очень массово употребляют различные биологически активные добавки, не имеющие доказанной эффективности. Существенная часть обращений в больницы с повреждениями печени обусловлена приемом различных БАДов, фито-препаратов, которые не следовало в принципе принимать, потому что они бесполезны.

Индустрия альтернативной медицины, к сожалению, набирает обороты, она растет во всем мире, не только в России. Раньше всех пугали большой фармой, теперь есть «маленькая нефарма», которая по своим размерам скоро большую фарму если и не догонит, то точно стремится к этому.

Особенность этой «маленькой нефармы» в том, что люди открыто продают эти методы. Огромное количество очень влиятельных медийных людей, блогеров уже существует в таком нарративе, что официальная, доказательная медицина ничего хорошего не дает, а вот чудо-травки — это замечательно, это средство от всех болезней. В таком нарративе гораздо лучше продаются различные сомнительные методики, которые к науке, к медицине не имеют никакого отношения. К сожалению, люди на это ведутся и становятся жертвами.

Почему люди вообще склонны доверять каким-то народным методам, травкам, гомеопатии в ущерб доказательной медицине?

Большинство людей не обладает достаточными компетенциями, чтобы проверить доказанность того или иного подхода. Люди не пойдут читать какие-то оригинальные научные исследования, а если и пойдут, то не прочитают дальше названия.

В идеальном мире обычный человек и не должен этим заниматься. В идеальном мире у нас есть специализированные люди, врачи, которые все назначают правильно, по рекомендациям, которые основаны на самом высоком уровне доказательств. Но, к сожалению, не все опасения людей беспочвенны — в обычной медицине есть свои перегибы, туда тоже проникают различные сомнительные методы лечения.

В России, например, клинические рекомендации — это самый высокий уровень авторитетности, которую можно себе представить в медицине, тем не менее в них можно найти заведомо неработающие препараты, например, гомеопатические. И это размывает границу между доказательной и альтернативной медициной, потому что альтернативная медицина замаскировалась под нормальную, работающую. И есть куча препаратов с недоказанной эффективностью, которые выписывают в том числе врачи.

И что делать?

В первую очередь нужно восстановить репутацию базовой медицины, нужно все эти сомнительные методы альтернативной медицины из обычной медицины изгнать. Мне кажется, это не очень сложная задача, была бы воля у людей, которые принимают решения в сфере здравоохранения.

Вторая вещь — это просвещение общества на предмет того, как вообще добываются медицинские знания, как мы понимаем, что эффективно, а что неэффективно, как устроены клинические исследования.

Мы живем в эпоху, когда то, как мы добываем знания, как мы понимаем, где миф, а где реальность, становится вопросом жизни и смерти в очень многих ситуациях. Сегодня очень важный навык — умение отличать нормально добытые знания от знаний, которые взяты из ниоткуда, из какого-то откровения или одиночного кейса, когда кто-то кого-то чем-то лечил и якобы это помогло.

Если бы это зависело от меня, я бы в обязательную школьную программу вводил предмет «Основы научного подхода», потому что без этого понять, кто перед тобой, реальный специалист или шарлатан, человеку очень тяжело.

Что вообще заставляет людей отвергать научные данные в пользу лженаучных утверждений?

Я думаю, что это сочетание отсутствия узких навыков понимания того, как устроена наука и доказательная медицина, с наличием большого рынка этих альтернативных услуг. То есть существует большое количество людей, которые на этот рынок работают. На каждый псевдомедицинский препарат, который можно людям впарить и получить с этого денежку, найдется человек, который будет убеждать широкие массы в том, что нужно принимать именно это. А поскольку препарат противоречит современной доказательной медицине, соответственно, нужно убедить людей в том, что медицине доверять нельзя, а нужно верить только тому человеку, который совершенно бескорыстно продает вам БАД по промокоду.

«Когнитивная ошибка, что все натуральное полезно»

Гомеопатия существует и даже популярна по этим же причинам — недостаточная грамотность и корыстный интерес ее создателей и продавцов?

Да, потому что нет особого материального интереса в том, чтобы бороться со всякой ерундой — на такой борьбе особенно не заработаешь. А вот на том, чтобы продавать сахар за десятки тысяч рублей за килограмм, чем по сути, являются все эти препараты, можно заработать миллиарды. Конечно, у таких компаний есть свои связи с людьми, принимающими решения в сфере здравоохранения, и эти решения позволяют такому безобразию существовать.

Самое печальное здесь то, что это костер, который сам себя разжигает: чем больше альтернативной медицины продается, тем больше денег у тех, кто ее продает, тем больше у них влияния на то, как устроено государство, соответственно, тем больше они могут лоббировать свои интересы. И от этого опять растут их прибыли. Получается самоподпитывающаяся машина генерации бесполезной фигни.

Как вы считаете, есть ли какие-то группы людей, которые наиболее уязвимы к влиянию таких антимедицинских идей?

Здесь много разных факторов, как образовательных, так и психологических. Что интересно, человек может быть хорошо образован, но если образование не в той области, то есть человек далек от естественных наук, поможет это мало. Это делает людей более подверженным рассказам о подзарядке чакр квантовым биополем. Люди слышат такие умные слова, смысл которых они не понимают, и думают: звучит умно, научно, значит, работает. Есть даже исследования, показывающие, что люди, которые находят смысл в таких бессмысленных наукообразных словах, более подвержены вере в псевдомедицину.

Вторая вещь — это то, что в условиях стресса, в условиях тяжелой жизни, из-за того, что у человека нет сил и времени подумать, человек тоже чаще становится жертвой различных заблуждений, не только медицинских. То есть если бы мы имели более высокий уровень жизни, то тяга к антинаучным идеям могла бы поубавиться.

Возраст, конечно, тоже влияет на людей. К сожалению, начиная с определенного момента, чем старше человек, тем проще его ввести в заблуждение.

Возвращаясь к истории из Петербурга, там ребенок погиб в семье веганов, они сторонники единения с природой. Предыдущий громкий случай, когда ребенок погиб из-за сознательного отказа родителей от медицины, произошел в Красноярске в семье праноедов. Вы видите какую-то связь между убеждениями людей и отказом от традиционной медицины?

У меня нет статистики о том, насколько выбор диеты или жизни рядом с природой коррелирует с какими-то антинаучными взглядами. Тем не менее именно одна конкретная когнитивная ошибка может влиять и на то, и на другое. Эта когнитивная ошибка заключается в представлении о том, что все натуральное хорошее, а все искусственное, техногенное, все, что создано человеком, оно сомнительное.

Понятно, что это очень легко опровергнуть: бледная трепонема, вызывающая сифилис, натуральная, но вряд ли кто-то считает, что это полезно. Бледная поганка тоже ядовитая. Можно провести огромное количество совершенно натуральных соединений и патогенов, которые приносят огромный вред человеку. В то же время можно привести огромное количество примеров объектов искусственного происхождения, которые человеку могут спасти жизнь: автомобиль скорой помощи, например.

Эта когнитивная ошибка, представление о том, что все натуральное полезно, очень распространена. И если у человека в картине мира эта ошибка заложена в самый фундамент, естественно, когда он слышит стандартную байку от торговцев альтернативной медициной о том, что у настоящих врачей какая-то химия, а у нас био-эко-травки, собранные с самой чистой лужайки, человеку ассоциативно нравится эта лужайка намного больше, чем какие-то страшные слова из учебника по биохимии, которые ему непонятны. Здесь и скрывается капкан, который захлопывается на человеке, потому что он анализирует вообще не то, что релевантно.

Сторонники альтернативной медицины, которая не имеет доказанной эффективности, есть и среди врачей. С чем это связано?

К сожалению, и среди врачей встречаются люди, которые имеют картину мира, далекую от современной естественно-научной. Есть врачи, которые верят в мистику, в целебную силу альпийских лугов и так далее.

Я не просто так подчеркиваю важность науки как инструмента для познания окружающего мира. Надо понимать, как мы добываем знания, а врачей не всегда учат в контексте изучения клинических исследований, там тоже есть элемент передачи навыков от более авторитетного старшего врача к его подчиненному или студенту. И многие вещи в медицине понимаются просто в силу некой традиции, потому что так было принято.

Доказательная медицина — это вообще достаточно новое изобретение, оно появилось сравнительно недавно на фоне технического прогресса и роста роли науки в обществе. Некоторые врачи начали обращать внимание на то, что какие-то методы, которые традиционно в медицине используются, почему-то не работают, хотя многие поколения врачей это использовали. Когда такие кейсы стали подсвечиваться, возникла потребность в ревизии: давайте попробуем разобраться, что из того, что мы используем, действительно обосновано, а что мы используем, только потому что так принято или потому что кто-то авторитетный так сказал.

Во всем мире сейчас происходит постепенный сдвиг в сторону этой самой доказательной медицины. И надо понимать, что не вся официально одобренная государственная медицина доказательная.

«Могут себе позволить нести любой бред»

Как отказ от доказательной медицины сказывается на общественном здоровье в долгосрочной перспективе?

Для общества это все в некоторой степени страшно. Я не просто так описал порочный круг, когда псевдомедицина зарабатывает и имеет возможность менять общественные нормы и законодательство. Из-за некоторых особенностей российского законодательства мы имеем огромное количество пустышек, которые абсолютно легально продаются, или псевдомедицинских приборов, которые регистрируются как медицинские изделия. Это безусловно вредит всему обществу.

Потому что обычный человек не обязан знать все, он не обязан быть врачом. При этом оказывается, что если человек не знаком с современной доказательной медициной или хотя бы ее основными постулатами, то его очень легко могут обмануть какие-то шарлатаны. Разве это хорошо для общества? Мне кажется, что нет. А потом эти шарлатаны лоббируют законы, по которым уже клинические рекомендации, по которым лечат всех людей в государстве, в поликлиниках и больницах, в эти рекомендации попадают методы альтернативной медицины, которые не работают.

Самая болезненная тема в контексте альтернативной медицины — это отрицание прививок. С одной стороны, противник прививок прежде всего вредит себе и своим детям, если он их не прививает, но в некоторой степени он вредит и всем окружающим. Потому что такова природа инфекционных заболеваний: чем больше людей болеет, тем больше людей болеет.

Грубо говоря, дети ходят в детский сад, там часть детей привита, часть не привита, каким-то детям прививки противопоказаны по состоянию здоровья, такое бывает. А теперь ребенок, который не привит, потому что родители просто из принципа не хотели его прививать, заболевает и заражает тех детей, которые не привиты по состоянию здоровья. А по мере распространения патогены эволюционируют, и появляется риск новых и более опасных вариантов.

Мне кажется, что если бы мы больше времени и внимания уделяли пропаганде научного подхода, объяснению людям современной биологии, современной медицины, того, как работает научный метод, люди бы самостоятельно пришли к тому, что не стоит отрицать прививки и мы бы имели более здоровое общество.

Какие самые страшные мифы о медицине вам приходилось развенчивать?

Страшно, когда люди отрицают вирусы, просто их существование. Например, часто отрицают ВИЧ, некоторые наиболее заядлые ВИЧ-диссиденты сами отказываются от лечения и других людей от лечения отговаривают, и это ведет к смертям, которых легко можно было избежать.

Или недавно я столкнулся с инфлюенсерами, которые отговаривают людей от приема препаратов против онкологических заболеваний. То есть врач назначил лекарство, а блогер, у которого миллион подписчиков и у которого якобы есть медицинское образование, а вероятнее пройденные онлайн курсы по гомеопатии, конкретным людям адресно говорит, что не надо принимать эти лекарства, это все химия, нужно принимать БАДы и травки.

Что делать, чтобы люди не доверяли таким псевдоврачам, а все-таки старались опираться на доказательную медицину?

Хотелось бы, чтобы это появилось в образовательных программах — хотя бы минимальная научная грамотность, критическое мышление, научный подход.

Вторая вещь — поскольку такой программы нет, ответственность и возможность повлиять на ситуацию попадает к врачам, которые могут пациентам объяснять, почему они ту или иную вещь назначают и как устроена доказательная медицина. Нужно создавать хорошие бренды клиник доказательной медицины, которые будут в положительную сторону отличаться от тех клиник, которые так себя не позиционируют.

Третья вещь — это то, чем мы с коллегами пытаемся заниматься — популяризацией науки, рассказывать про науку простым языком для широкой аудитории, чтобы люди могли с этими знаниями ознакомиться самостоятельно, если у них такое желание возникает.

А как быть с тем, что людям зачастую очень хочется верить в чудесное спасение: настоящие врачи во многих ситуациях не могут гарантировать, что человек исцелится, а приверженцы альтернативной медицины зачастую именно в этом и убеждают, что их лекарство безотказно работает. И люди верят в то, что им приятнее — что они исцелятся, хотя доказательств этого нет. Что с этим делать?

Это вообще трагедия, потому что в науке всегда есть место сомнению. В целом наука как инстанция не претендует на истину, она претендует на максимальное приближение к ней. В науке нет такого, что что-то является священным догматом, который не подлежит пересмотру. То же самое в медицине: люди разные, и некоторым людям в силу индивидуальных особенностей стандартное лечение не подходит, поэтому приходится, по сути, экспериментировать.