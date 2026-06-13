Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила о формировании условий для начала самой мощной в истории наблюдений фазы климатического феномена «Эль-Ниньо», грозящего экстремальной засухой. В свою очередь это может привести к потере урожая и рекордному росту цен на продукты питания во второй половине 2026 года.

Эль-Ниньо — циклическое потепление поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана — явление регулярное. Однако в 2026 году оно приобретает опасные масштабы. Согласно официальным отчетам Всемирной метеорологической организации (ВМО) и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), переход Тихого океана в активную фазу «Эль-Ниньо» начался в мае 2026 года.

Всего за несколько недель температура воды в ключевом экваториальном регионе подскочила выше пороговых значений. К началу лета 2026 года вероятность фиксации устойчивого «Эль-Ниньо» достигла 80-82%, а к осени этот показатель приблизится к 90-98%. Формирующийся феномен имеет все шансы стать «Супер Эль-Ниньо» — сильнейшим за последние десятилетия, усугубленным общим историческим потеплением планеты.

В Азии и Австралии он может вызвать экстремальные волны жары и затяжную засуху.

В Южной Америке, напротив, спровоцировать сильные ливни и наводнения.

Сама по себе засуха — тяжелый вызов для аграриев, но в 2026 году она совпала с сырьевым кризисом. На мировых рынках наблюдается дефицит азотной группы удобрений. Основной экономической причиной кризиса стало то, что спотовая цена карбамида в США превысила отметку в $1000 за тонну.

Для фермеров в развивающихся странах цена карбамида в $1000 за тонну — запредельна. Эксперты ФАО предупреждают, что отказ от полноценного внесения азотных и фосфорных удобрений во время посевной кампании ведет к быстрому падению урожайности на 30—40% уже в текущем цикле.

Аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ) и ФАО выделяют несколько категорий товаров, которые сильнее всего отреагируют на дефицит:

Рис и зерновые. Азиатский регион производит и потребляет около 90% мирового объема риса. Слабые муссоны в Азии бьют по урожайности риса. С учетом того, что ведущие экспортеры могут ввести защитные пошлины и квоты для насыщения внутренних рынков, развивающиеся страны-импортеры рискуют столкнуться с жестким дефицитом. Опасаясь внутреннего дефицита, Индия продлила ограничения на вывоз риса, что уже привело к росту цен на мировых биржах.

Азиатский регион производит и потребляет около 90% мирового объема риса. Слабые муссоны в Азии бьют по урожайности риса. С учетом того, что ведущие экспортеры могут ввести защитные пошлины и квоты для насыщения внутренних рынков, развивающиеся страны-импортеры рискуют столкнуться с жестким дефицитом. Опасаясь внутреннего дефицита, Индия продлила ограничения на вывоз риса, что уже привело к росту цен на мировых биржах. Сельскохозяйственное сырье (кофе, какао, сахар). Плантации какао в Западной Африке и кофе в Латинской Америке продолжают испытывать температурный стресс. Котировки на эти товары, и без того удерживающие многолетние максимумы, получат новый импульс к росту.

Плантации какао в Западной Африке и кофе в Латинской Америке продолжают испытывать температурный стресс. Котировки на эти товары, и без того удерживающие многолетние максимумы, получат новый импульс к росту. Растительные масла. Малайзия и Индонезия — главные производители пальмового масла — крайне чувствительны к дефициту влаги, который задерживает созревание плодов масличной пальмы.

Малайзия и Индонезия — главные производители пальмового масла — крайне чувствительны к дефициту влаги, который задерживает созревание плодов масличной пальмы. Мясо и молочная продукция. Дефицит фуражного зерна (кукурузы и сои) автоматически запускает цепочку удорожания кормов для животноводства. Вторая половина 2026 года может отметиться вынужденным сокращением поголовья скота в ЕС и Латинской Америке, что в среднесрочной перспективе вызовет скачок цен на говядину, свинину и птицу.

Экономисты называют рост цен на продовольствие «агфляцией». В группе максимального риска окажутся страны-импортеры с высокой долей расходов на питание в бюджете домохозяйств: Египет, Турция, Бангладеш, а также страны Субсахарской Африки.

Аналитики ВЭФ сходятся во мнении, что полностью избежать продовольственного шока во второй половине 2026 года уже не удастся — слишком много факторов сошлись в одной точке. Ситуация «от поля до прилавка» в ближайшие полгода потребует от бизнеса максимальной гибкости, а от государств — готовности к экстренным мерам поддержки агросектора.

Дарья Петяева