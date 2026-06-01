Вероятность формирования феномена Эль-Ниньо к концу июля достигла 82%, причем существует 67% шанс того, что он перерастет в очень сильное событие, неофициально называемое «Супер Эль-Ниньо». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центра прогнозирования климата США.

Эль-Ниньо возникает, когда атмосфера реагирует на устойчивое потепление поверхности Тихого океана выше нормы. В последние месяцы вода быстро нагревается, и, хотя явление зарождается в Тихом океане, его последствия растягиваются на целые континенты, влияя на рынки сельхозпродукции и энергоносителей.

Эль-Ниньо впервые заметили перуанские рыбаки в XVII веке, которые обратили внимание, что воды Тихого океана в некоторые годы необычно теплые в канун Рождества. Они назвали явление «Эль-Ниньо де Навидад» в честь младенца Христа.

Во время Эль-Ниньо пассаты, которые обычно дуют с востока на запад, толкая теплую воду в сторону Азии, начинают ослабевать или даже менять направление. В результате теплая вода движется к Америке, нагревая обширные территории центральной и восточной части Тихого океана, что меняет атмосферу над морем: смещаются траектории штормов и перемещаются зоны выпадения осадков.

Эль-Ниньо обычно возникает каждые 2-7 лет, его сила и продолжительность варьируются. Последний раз явление наблюдалось в 2023-2024 годах.

Эль-Ниньо является частью более крупного климатического цикла, в который входят его более прохладный аналог Ла-Нинья и нейтральная фаза. Огромные размеры Тихого океана, покрывающего около трети поверхности планеты, дают колебанию между ними огромное влияние на глобальную погоду.

Порогом для Эль-Ниньо, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), является превышение температуры поверхности моря как минимум на +0,5ºС в течение пяти последовательных трехмесячных периодов. Для сильного Эль-Ниньо разница температур должна составлять не менее +1,5ºС, а для очень сильного — не менее +2ºС.

Термин «Супер Эль-Ниньо» не является официальным, но популяризировался в этом году из-за высокой вероятности очень сильного Эль-Ниньо. Они случаются редко: с 1950 года их было всего несколько, последний раз — в 2015-2016 годах.

Тепло, которое Эль-Ниньо медленно высвобождает из Тихого океана в атмосферу, часто поднимает глобальные температуры до новых максимумов. Ученые ожидают, что 2027 год станет одним из самых жарких за всю историю наблюдений, потенциально сместив 2024 год, который, по данным NOAA, превысил доиндустриальный средний показатель на +1,5ºС.

Влияние Эль-Ниньо на регионы различается: Австралия, Юго-Восточная Азия, север США и Канада обычно становятся жарче и суше, что повышает риск пожаров. В Индии могут быть нарушения муссонных дождей, а юг США, Чили, Аргентина и части Восточной Африки часто испытывают более влажные условия.

Сезон ураганов в Атлантике во время Эль-Ниньо часто становится спокойнее, поскольку усиление сдвига ветра разрушает развивающиеся штормы. NOAA ожидает, что в этот раз будет от восьми до четырнадцати штормов, отчасти из-за Эль-Ниньо. Между тем активность тайфунов в Тихом океане имеет тенденцию к увеличению, что означает повышенный риск для Азии.

Коммунальные службы используют прогнозы для оценки спроса на отопление и охлаждение, а трейдеры сырьевых товаров следят за угрозами урожаю, добыче полезных ископаемых, добыче нефти и газа и судоходным путям, таким как Панамский канал. Ученые Дартмутского колледжа подсчитали, что событие 1997-1998 годов привело к потере $5,7 трлн мирового ВВП.

Некоторые культуры выигрывают от Эль-Ниньо (например, авокадо и миндаль в Калифорнии), но многие основные продукты, включая рис, пшеницу, пальмовое масло, кофе и сахар, производятся в регионах, которые столкнутся с более засушливыми и жаркими условиями.

Эль-Ниньо также может нарушить океаническое рыболовство, поскольку теплая вода препятствует подъему богатых питательными веществами холодных вод. Более низкие урожаи, меньшие уловы и гибель скота из-за экстремальных погодных условий могут угрожать глобальной продовольственной безопасности и подталкивать цены вверх.