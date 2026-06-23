Еще несколько лет назад близость к Дональду Трампу считалась среди европейских правопопулистов ценным политическим капиталом. Сегодня все изменилось. По мере приближения ключевых выборов 2027 года — во Франции, Италии — лидеры националистических движений один за другим пересматривают целесообразность трансатлантической дружбы с американским президентом, пишет Politico.

Репутация Трампа в Европе заметно просела. Торговые войны, провокационные угрозы в адрес Гренландии и военная операция против Ирана, взвинтившая цены на энергоносители, превратили его поддержку из козыря в обузу. Идеологические союзники американского президента, прежде охотно принимавшие его покровительство, теперь опасаются, что публичная близость с ним способна оттолкнуть умеренный электорат и дать оппонентам удобную мишень для атак.

Мелони

Наиболее показательна история премьер-министра Италии Джорджи Мелони — еще недавно главного европейского союзника Трампа. Разрыв произошел после того, как американский президент публично заявил, что она якобы «умоляла» его сфотографироваться на полях саммита G7. В ответ Мелони не стала молчать. Отреагировав на его пост в соцсети, где он упрекнул ее в «плохих рейтингах», премьер-министр отрезала:

«Наша дружба явно не пошла мне на пользу». «Моя популярность вас не касается, — добавила она. — Советую сосредоточиться на своей».

Их отношения поначалу складывались иначе. После победы Трампа на выборах 2024 года Мелони одной из первых поздравила его с возвращением в Белый дом, а когда разразилась торговая война, поспешила примерить на себя роль посредника между Вашингтоном и встревоженной Европой. На апрельской встрече в Овальном кабинете Трамп называл ее «очень особенным человеком» и обещал приехать в Рим. Окончательный разрыв спровоцировал отказ Рима предоставить итальянские военные базы американским самолётам для участия в операции против Ирана.

Франция, Германия и Польша

Во Франции схожий прагматичный расчет демонстрирует Жордан Барделла — президент «Национального объединения» и один из фаворитов президентской гонки 2027 года. В интервью Politico он решительно отмежевался от поддержки Трампа, охарактеризовав его поведение как «непредсказуемое». Объятия американского президента, по словам социолога Жан-Ива Дормажена, президента института Cluster17, стали для европейских правых «отравленным подарком». «Трамп создает реальные проблемы для этих лидеров», — констатировал он.

Данные социологов подтверждают этот вывод. Январский опрос Cluster17 в семи странах ЕС показал: хотя правые избиратели относятся к Трампу лучше, чем большинство населения, лишь незначительная часть из них считает его «другом Европы» — 18% среди электората «Национального объединения», 23% — среди сторонников «Братьев Италии» и 25% — среди приверженцев немецкой АдГ.

В Германии ситуацию усугубила иранская война. Весной руководство АдГ рекомендовало партийным функционерам сократить поездки в США накануне региональных выборов. В Британии Трамп стал балластом для партии «Реформа» Найджела Фараджа — прежде всего среди колеблющихся избирателей.

Не все правые европейские силы спешат охладить отношения с Вашингтоном. Польская партия «Право и справедливость» продолжает культивировать связи с Трампом. Варшава — один из ключевых военных союзников США в Европе, крупнейший покупатель американских вооружений, и доступ к Белому дому остается для нее стратегическим ресурсом во внутриполитической борьбе с премьером Дональдом Туском. Президент Кароль Навроцкий, которого поддерживает «Право и справедливость», активно эксплуатирует этот рычаг. Лидер партии Ярослав Качиньский на прошлой неделе публично приветствовал теплые отношения Навроцкого с Трампом и назвал переговоры о постоянной американской военной базе в Польше «успехом».

Тем временем Белый дом оказался в щекотливом положении: именно те партии, которые администрация Трампа публично поддерживала и активно обхаживала за кулисами, теперь от нее дистанцируются. В Стратегии национальной безопасности, опубликованной в прошлом году, Вашингтон приветствовал «растущее влияние патриотически настроенных европейских партий». Однако поход вице-президента Джей Ди Вэнса в Венгрию с поддержкой Виктора Орбана обернулся для венгерского политика поражением. Урок не прошел незамеченным для остальных союзников Трампа на континенте, считает издание.