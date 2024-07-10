Польша и Украина подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в области безопасности. По словам президента Украины Владимира Зеленского, договор подразумевает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины. RTVI разбирался, по силам ли такая задача зенитным ракетным комплексам польских вооруженных сил.

Подписание договора о долгосрочном оборонном сотрудничестве прошло в Варшаве. В нем участвовали премьер-министр Польши Дональд Туск, а со стороны Украины — Владимир Зеленский. Срок договоренностей — 10 лет. По словам Зеленского, соглашение в том числе включает возможность перехвата ракет в украинском воздушном пространстве польскими ЗРК.

«Особенно благодарны за специальные договоренности, и это отражено в соглашении по безопасности, предусмотрено положение о разработке механизма сбития в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов», — сказал Зеленский в ходе брифинга в Варшаве.

Протяженность польско-украинской границы — 542 км. Самый крупный город на границе — это закарпатский Ужгород. Львов, находящийся на западе страны, расположен примерно в 70 км от границы. Яворовский военный полигон, на котором в 2022 году обучались иностранные наемники, находится еще ближе — около 20 км.

Также договорились, что Польша продолжит обучать украинских солдат и будет логистическим центром для западных поставок вооружения на Украину. В ответ Киев готов поделиться с Варшавой своим боевым опытом, чтобы внести свой вклад в модернизацию польской армии. В соглашении также говорится, что Польша рассмотрит возможность поставки истребителей МиГ-29, но если это не подорвет ее национальную безопасность.

Помимо того, Украина создаст на территории Польши легион ВСУ для граждан Украины, которые находятся в странах ЕС. Его тренировки будут проходить в Польше.

Какие ЗРК есть у Польши

Согласно докладу Международного института стратегических исследований The Military Balance 2024 на конец 2023 года было более 180 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) — 169 единиц в составе сухопутный войск и 16 машин на вооружении ВВС.

Среди них:

64 ед. войсковых ЗРК «Оса»;

79 ед. войсковых ЗРК польского производства Poprad;

20 ед. ЗРК «Куб»;

14 ед. ЗРК С-125 «Нева»;

6 ед. польских ЗРК Narew;

2 ед. американских ЗРК Patriot PAC-3 MSE;

Также на вооружении у Польши стоят различные переносные зенитные ракетные комплексы. Например, польские GROM (созданы на базе советских ПЗРК «Игла») и Piorun (глубокая модернизация GROM).

Большую часть этих ЗРК произвели еще в годы Холодной войны, и они достались Польше от СССР как союзнице, входящей в Организацию Варшавского договора.

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Как далеко стреляют ЗРК

Но далеко не все из них пригодны для того, чтобы обеспечить противовоздушную оборону городов или военных объектов. Так, Narew, «Куб», «Оса» и Poprad — это ЗРК войсковых ПВО, которые входят в состав сухопутных сил и обычно используются для защиты конкретного подразделения и техники от атак самолетов и вертолетов непосредственно во время боя. Выполнить другие задачи такие ЗРК не смогут из-за ограниченной дальности стрельбы.

Например, дальность стрельбы у «Кубов» — до 22 км. ЗРК Narew, использующая британские ракеты CAMM может покрыть зону радиусом только до 25 км. У CAMM есть и вариант средней дальности CAMM-ER (до 45 км), но на данный момент, у Войска польского их на вооружении нет. О поставках 1 000 таких ракет договорились только в 2023 году. Схожей с CAMM дальностью обладают и ЗРК С-125 «Нева».

Если же говорить про ЗРК «Оса», то их дальность стрельбы не превышает 10 км. А GROM и Piorun, будучи переносными ЗРК, смогут сбить цель, которая летит не дальше, чем соответственно 5,5 и 6,5 км. 79 единиц ЗРК Poprad как раз используют эти ПЗРК — по сути это военный вездеход, поверх которого установили ПЗРК для повышения мобильности последних.

Таким образом, большая часть ЗРК сможет покрыть территорию не более 25 км. Но пока речь не идет о том, что Польша передаст эту технику Украине. Судя по всему, единственный вариант — это работа таких ЗРК с территории Польши. Но если эти комплексы отделят от своих частей и привезут прямо на польско-украинскую границу, то они смогут защитить только приграничные города Волынской, Львовской и Закарпатской областей.

Стоит учитывать, что многие из этих комплексов не предназначены для того, чтобы сбивать ракеты или дроны. Привычные им цели — самолеты и вертолеты. Единственное, что подходит для относительно успешного противостояния ракетам, о которых говорил Зеленский, — это американские ЗРК Patriot.

Польские ВВС обладают одной из последних модификаций этих ЗРК, Patriot PAC-3 MSE. Но, согласно докладу The Military Balance 2024, у Польши только две таких системы (еще шесть будут поставлены в будущем).

Дальность полета Patriot PAC-3 MSE, согласно открытым источникам, до 120 км. Это вполне хватает, чтобы обеспечить ПВО Львова и окрестностей. Но есть одна важная деталь — такая дальность у зенитных ракет PAC-3 MSE, только если ее целью становится аэродинамическая цель — то есть самолет или вертолет.

Если же говорить про баллистические цели (например, ракеты), то дальность PAC-3 MSE ограничена только 60 км. Это значит, что среди крупных и значимых городов от таких целей можно будет защитить только Львов, недалеко от которого расположены военные базы, в том числе для иностранных военных.

Россия неоднократно заявляла, что, если Украина будет использовать территорию третьей страны для агрессии, эта территория автоматически становится частью конфликта. Речь тогда шла про самолеты F16 для которых нет на Украине подходящих для взлета и посадки аэродромов. По поводу же польского ПВО российский МИД и Минобороны пока заявлений не делали.