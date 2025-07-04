Россия первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан, то есть власть движения «Талибан» в Кабуле. Другие страны пока не идут на такой шаг, хотя некоторые принимают у себя талибских дипломатов и отправляют в Афганистан своих послов. Подробнее — в материале RTVI.

Россия: впереди всех

Вопрос о том, признавать ли «Талибан» официально, встал после того, как движение свергло предыдущее правительство и захватило власть в Кабуле в 2021 году. Тогда многие дипломаты из других стран покинули посольства, находившиеся в афганской столице, а американские войска были выведены.

В 2024 году глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что Москва признает власть талибов после того, как новое правительство выполнит политические обязательства — уважение прав человека и создание инклюзивного правительства. Тем не менее в апреле Москва официально исключила «Талибан» из списка запрещенных террористических организаций. В российском МИДе отметили, что снятие террористического статуса «открывает дорогу к налаживанию полноценного партнерства с Кабулом, осуществляемого в интересах российского и афганского народов».

1 июля в Россию впервые с 2021 года официально прибыл посол Афганистана от правительства талибов Гуль Хасан (до этого в Москву талибы отправили временного поверенного в делах), а над самой дипмиссией в Москве вывесили флаг Исламского Эмирата Афганистан — так стала называться страна после прихода к власти «Талибана».

3 июля стало известно, что Россия официально признала ИЭА. Как рассказал посол в Кабуле Дмитрий Жирнов, с таким предложением к президенту Владимиру Путину обратился Сергей Лавров.

Китай: послы без признания

Хотя Россия стала первой в плане признания нового правительства, в «посольском вопросе» впереди планеты всей оказался Пекин. В сентябре 2023 года Китай назначил нового посла в Кабуле, им стал дипломат Чжао Шэн. Этот случай — первый с момента прихода талибов к власти.

В МИД Афганистана тогда сказали, что это «значительный шаг со значительным посланием». В Пекине не уточнили, стоит ли расценивать назначение нового посла как сигнал, означающий более широкие шаги на пути к официальному признанию.

В конце января 2024-го председатель КНР Си Цзиньпин принял верительные грамоты у талибского посла в Пекине Билала Карими. Церемония, где присутствовали 42 дипломата, проходила в Доме народных собраний.

«Китай всегда проводил дружественную внешнюю политику по отношению ко всему афганскому народу и поддерживал с Афганистаном дипломатические отношения, а потому принятие нового посла от «афганского временного правительства» — нормальная дипломатическая процедура», — заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

По его словам, Пекин всегда считал, что Афганистан не надо исключать из международного сообщества.

После прихода «Талибана» к власти страну в ООН представляет специальный комитет. В 2024 году сообщалось, что Афганистан не сможет принять участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН, так как новым властям талибов до сих пор не предоставили место в организации. В мае 2024-го Афганистан потерял право голоса в ООН из-за неуплаты взносов.

ОАЭ: поддержка связей

Объединенные Арабские Эмираты долгое время были одной из немногих стран, которая поддерживала связи с «Талибаном», в том числе и экономические. Так, эмиратские лоукостеры Flydubai и Air Arabia выполняют прямые перелеты в Кабул, а в 2022-м компания GAAC Solutions подписала с властями Афганистана соглашение об управлении аэропортами в столице, Кандагаре, Герате и Мазари-Шарифе.

В августе прошлого года посол Афганистана от талибов в Абу-Даби вручил копию верительных грамот представителю эмиратского МИД. Сообщалось, что представитель «Талибана» Бадруддин Мавлана прибыл в министерство вместе с послом Перу. Копии грамот у них принял замглавы департамента протокола.

В 2021-м в МИД Афганистана при талибах поприветствовали возвращение дипломатов ОАЭ в Кабул. В марте 2023 года «Талибан» открыл генконсульство Афганистана в Дубае.

Катар: дипломатический центр талибов

Катар более 10 лет остается главным дипломатическим центром «Талибана». Политический офис талибов находится там с 2013 года, то есть за восемь лет до того, как движение взяло под контроль Кабул. Именно Доха до сих пор выступает площадкой для переговоров и консультаций между «Талибаном» и представителями других стран, включая США, а также международных организаций.

В феврале 2022 года новым главой политического офиса талибов стал Мохаммад Сохаил Шахин. Тот, кто занимает этот пост, также входит в Совет лидеров «Талибана». Высокопоставленные представители талибов посещают Катар чаще, чем какую-либо другую страну.

Узбекистан и Туркменистан: талибы в Центральной Азии

Еще в марте 2022 года «Талибан» представил Хаджи Фазала Мохаммада Сабира в качестве исполняющего обязанности посла Афганистана в Ашхабаде. Он заверил власти Туркменистана и афганцев, что посольство будет добросовестно оказывать услуги.

Туркменистан принял у талибского дипломата верительные грамоты, став, как отмечалось, первой страной с 2021 года, разместившей у себя дипломата, который представляет Исламский Эмират Афганистан. В церемонии с туркменской стороны принял участие Вепа Хаджиев, который тогда занимал пост замминистра иностранных дел.

В августе 2024 года премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетил Кабул, став самым высокопоставленным иностранным представителем, совершившим такой визит к талибам. В октябре Ташкент назначил посла в Афганистане, им стал Ойбек Усманов, который до этого возглавлял дипмиссию Узбекистана в Пакистане.

Есть еще пара стран, в той или иной степени наладивших дипломатические отношения с талибами. Так, с 2023 года у Исламского Эмирата Афганистан в Иране есть временный поверенный в делах. В июне 2024-го власти Никарагуа назначили посла-нерезидента в Афганистане, разместив дипломата в Пекине.