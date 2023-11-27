Летом этого года, находясь в Армении, певец Шарлот, выложил ролик, в котором он сжигал свой российский паспорт и говорил о желании поехать на Украину. В конце ноября он вернулся в Россию и был задержан в аэропорту. Вскоре после этого силовики опубликовали видео с покаянием Шарлота. Это далеко не первый случай публичных извинений: “моду” на них ввел глава Чечни Рамзан Кадыров, и через несколько лет она распространилась на всю Россию, покаяния на камеру активно стали использовать правоохранительные органы. RTVI вспомнил, где и когда зародилась такая практика, и поговорил с экспертами, что стало почвой для этой квазиправовой процедуры и как она отражает состояние российского общества.

Кейс Шарлота В июне Шарлот уехал в Армению и опубликовал в инстаграме* видео, на котором сжигает российский паспорт. Певец сказал, что не считает себя гражданином России, осудил боевые действия на Украине и заявил, что хочет туда отправиться. Видео с извинениями певца опубликовала руководительница “Лиги безопасного интернета” Екатерина Мизулина. На нем слышно, как голос за кадром (возможно, оперативника Центра “Э”) задает артисту вопросы. Шарлот, отвечая на них, говорит, что доставлен в отдел полиции “из-за осечки в понимании происходящего”. Он добавил, что сжег российский паспорт “потому что был ошибочно помешан на ложной информации”. В конце видео музыкант с улыбкой произнес “простите”. В этот же день Ленинский суд Санкт-Петербурга арестовал его на 13 суток за мелкое хулиганство. 24 ноября Мизулина заявила, что против Шарлота возбуждены три уголовных дела: два из них по статье «Реабилитация нацизма» (ч.4 статьи 354.1 УК), а также одно уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих» (148 статья УК). Максимальный срок наказания по ним — пять лет лишения свободы.

Откуда берут начало покаянные видео

Активно публичные извинения стали впервые использовать в Чечне. В 2015 году на государственном телеканале ЧГТРК “Грозный” показали сюжет с местной жительницой Айшат Инаевой. Она ранее раскритиковала главу республики Рамзана Кадырова, обвинив его в растрате бюджетных средств, вымогательстве и “показухе”. Принести извинения пришлось и ее мужу, который сидел с ней рядом на видео.

После Чечни идею с извинениями подхватили в других республиках Северного Кавказа. Так, например, извинения принесли комики и сотрудники канала ТНТ за шутку про ингушскую девушку, прозвучавшую в эфире. В 2021 году стендапер из Северной Осетии Ариана Лолаева и комик Александр Ни извинялись на камеру за “непристойные шутки” об осетинах. Лолаева рассказала, что с ней “серьезно поговорили”, она лишилась работы.

Позже практику извинений переняли и сотрудники правоохранительных органов. Во время митингов в поддержку Алексея Навального зимой 2021 года, силовики записали и распространили целую серию роликов с задержанными, где те говорили, что раскаиваются в своих действиях.

После начала боевых действий на Украине в 2022 году практика публичных извинений приобрела повсеместный характер. Теперь извиняться приходилось за песню Верки Сердючки на развлекательном мероприятии, посты в соцсетях, чтение стихов и многое другое. Правозащитный проект “ОВД-Инфо”** насчитал 94 случая публичных извинений с 24 февраля 2022 года до 30 июня 2023 года. БОльшая часть из них — 66 — пришлась на Крым. Наиболее частыми поводами для извинений в этот период, по данным “ОВД-Инфо”, стали антивоенные посты и высказывания, проукраинская символика, участие в акциях.

В 2021 году, когда “извинения” уже прочно вошли в мейнстрим и уже не вызывали удивления, депутаты Госдумы предложили внести такую форму наказания в КоАП.

“Это важный психологический момент, потому что иногда человеку легче понести наказание, чем извиниться и признать свои ошибки. А публикуя извинения этого человека, ты как бы десакрализируешь этого бывшего героя, суперчеловека из GTA, показывая, что на самом деле это всё пустышка. Вся его помпезность, весь его флёр бандитский, не более чем напускное: вот он сидит в жалком виде и что-то там на камеру лопочет, что ему стыдно. Это правильно. Это хорошо внести в качестве меры, смягчающей наказание по административным правонарушениям”, — заявлял тогда Виталий Милонов.

Однако дальше заявлений парламентарии не пошли — законопроектов о подобных поправках в КоАП не вносилось.

Эффективный прием для запугивания

Феномен публичных извинений RTVI прокомментировал старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин. По его мнению, такая практика — “способ публичного унижения”, цель которого — показать обществу, что высказываться об определенных людях и событиях опасно.

“Он должен убедить всех членов общества: высказываться на определенные темы, в отношении определенных лиц, определенных событий, давать оценки и отстаивать публично свое мнение — чревато большими неприятностями. Невзирая на то, насколько твои высказывания соответствуют или не соответствуют действующему законодательству и фактам. А самим этим «неприкосновенным» лицам, наоборот, можно все”, — говорит он.

Добрынин предполагает, что люди, отказавшиеся приносить публичные извинения, должны быть готовы к “продолжению насилия в их отношении в разных формах, в том числе — с использованием квазиправового инструментария”.

При этом руководитель правозащитной организации “Команда против пыток”** Сергей Бабинец в разговоре с RTVI напомнил о паре случаев, когда медийным людям все же удалось обойтись без последствий после отказа принести извинения:

“Так, например, в 2019 года отказался извиняться сопредседатель движения в защиту избирателей «Голос»** Андрей Бузин. Ему поступали угрозы и требования извиниться за нелестные высказывания о дагестанцах. В 2021 году тогда еще нападающий футбольного клуба «Зенит», игрок сборной России Артем Дзюба, рассказал про свои впечатления от игры в Грозном. «Там атмосфера сама по себе угнетает…Враждебно настроено. Тяжело матчи там всегда даются почему-то» — сказал футболист. После этого бывший тренер клуба «Ахмат» Вячеслав Грозный заявил, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов должен убедить Дзюбу извиниться за слова про «угнетающую атмосферу». Дзюба не стал извиняться и сказал, что просто описал свои ощущения и за то, как себя чувствует, извиняться не собирается”.

Если человек оказался в ситуации, где его тем или иным образом вынуждают извиниться, Константин Добрынин предлагает два варианта действий — обращение к профессиональной помощи адвоката и вынесение проблемы в публичное поле, максимальная огласка случившегося. По его словам, “публичность может напугать инициаторов насилия”.

Адвокат также пояснил, что действующее законодательство не предполагает такого способа, как “публичное извинение”. В некоторых случаях это применимо (например, принесение извинений потерпевшему), но исключительно в добровольном порядке.

Правозащитник Сергей Бабинец считает, что в случаях, когда правоохранители принуждают задержанных извиняться на камеру, можно усмотреть превышение должностных полномочий.

Он полагает, что публичные извинения — эффективный прием для запугивания не только и не столько самого извиняющегося, а той аудитории, которая эти извинения увидит. Для некоторых людей общественное порицание страшнее, чем штраф или спецприемник, уверен он.

“И тут на арену выходит институт публичных извинений. Тот внепроцессуальный инструмент, которым можно запугивать людей, даже не тех, кто извиняется, а тех, кто будет бояться что-то сделать не так, за что могут приехать люди в форме и заставить извиняться. Законный ли это метод? Я считаю, что нет”, — говорит правозащитник.

На Кавказе унижение “страшнее смерти”

Бабинец уточнил, что практика публичных извинений на Северном Кавказе и в Чечне в частности является, помимо прочего, способом контроля над обществом — и в этом их главное отличие от остальной России:

“Публичные извинения на Кавказе, в частности в Чечне, несколько отличаются от других регионов. Во-первых, амбассадором практики извинений в Чечне является глава республики и его приближенные, высокопоставленные чиновники. Кадыров лично принимает участие в таких покаянных видео. Подобного фетиша я не припоминаю у других глав регионов. Во-вторых, в отличие от других регионов на главном телеканале региона — ЧГТРК «Грозный» какое-то время существовал отдельный блок с извинениями. В-третьих, в Чечне почти не скрывают свои лица те, кто принуждает людей приносить извинения. В других регионах, где за превышение должностных полномочий еще можно получить статью, такие акторы предпочитают оставаться анонимными или скрывают свои лица за масками”.

Правозащитник добавил, что этот инструмент наиболее эффективен именно на Кавказе, так как для местных жителей очень важно понятие чести, а видео с извинениями могут быть расценены как унижение, что “страшнее смерти”.

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** внесены в единый реестр иноагентов Минюста России