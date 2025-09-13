Грибы — продукт, который объединяет кухни всего мира. Их любят за аромат, универсальность и умение впитывать вкусы других ингредиентов. В России грибы всегда были частью традиционного стола — от супов до пирогов. Мы собрали пять блюд, которые точно можно назвать фаворитами грибной кухни.

Жюльен с грибами и сыром

Эта закуска считается ресторанной классикой, но её легко приготовить дома. Нежные грибы в сливочном соусе под румяной сырной корочкой — беспроигрышный вариант для праздника.

Ингредиенты: шампиньоны 400 г, лук 1 шт., сливки 200 мл, сыр твёрдый 150 г, сливочное масло 30 г, мука 1 ст. ложка, соль и перец.

Как готовить: обжарить грибы с луком, добавить муку и сливки, потушить. Разложить в формы, посыпать сыром и запечь 10 минут.

Грибной суп-пюре

Плотный, кремовый и ароматный — лучший согревающий обед в холодное время года.

Ингредиенты: шампиньоны 500 г, картофель 2 шт., лук 1 шт., морковь 1 шт., сливки 200 мл, масло 40 г.

Как готовить: отварить овощи с грибами, измельчить блендером, добавить сливки и довести до кипения.

Картошка с грибами на сковороде

Простое, но народное любимое блюдо. Секрет — в том, чтобы обжарить картошку до золотистой корочки, а грибы — до лёгкой хрустящей корки, и только потом соединить.

Ингредиенты: картофель 800 г, грибы 400 г, лук 2 шт., растительное масло, соль и перец.

Как готовить: картошку жарим отдельно, грибы с луком отдельно, потом смешиваем и доводим под крышкой до готовности.

Вареники или пирожки с грибами

Традиция, которая никогда не выйдет из моды. Тонкое тесто и сочная начинка из обжаренных грибов с луком — то, ради чего бабушки собирали грибы в лесу.

Ингредиенты: грибы 400 г, лук 1 шт., мука 400 г, яйцо 1 шт., вода, соль.

Как готовить: из муки, яйца и воды замесить тесто. Грибы обжарить с луком, сделать начинку. Лепим вареники или пирожки, отвариваем или запекаем.

Грибное ризотто

Итальянская классика, которая давно прижилась и у нас. Рис в кремовой текстуре, грибы и лёгкий аромат вина — идеальное блюдо для ужина.

Ингредиенты: рис арборио 300 г, грибы 300 г, лук-шалот 1 шт., белое вино 100 мл, бульон 1 л, пармезан 50 г, масло сливочное.

Как готовить: обжарить лук и грибы, всыпать рис, влить вино, затем по половнику подливать бульон, пока рис не станет кремовым. В конце добавить сыр и масло.

Как правильно готовить грибы

— Всегда тщательно мойте и перебирайте лесные грибы.

— Никогда не собирайте незнакомые — риск отравления слишком велик.

— Шампиньоны и вешенки можно готовить без предварительной варки, а лесные — лучше отварить.

— Замороженные грибы сразу отправляйте в сковороду или кастрюлю, не размораживая.

От жюльена и картошки с грибами до итальянского ризотто — грибы умеют превращать самые разные блюда в гастрономическое удовольствие. В них сочетаются домашняя простота и ресторанный шик. Хотите классику — жарьте с картошкой. Хотите удивить гостей — готовьте жюльен или ризотто. А вареники и пирожки с грибами навсегда останутся вкусом детства.