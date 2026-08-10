Тревел-блогеры называют Филиппины одной из самых гостеприимных стран для россиян: там можно прожить три года — въехать без визы на 30 дней и потом прямо на месте продлевать пребывание. Так ли это, RTVI спросил у эксперта в сфере туризма Камилы Велибековой и главного редактора телеграм-канала «Ну че, народ, погнали» Романа Розанова.

Граждане РФ посещают Филиппины по Executive Order 408 — без визы. Для въезда нужен загранпаспорт со сроком действия минимум полгода и обратный или транзитный билет. При пересечении границы в паспорте ставится штамп с указанием даты — на 30 дней, включая день прибытия.

Потом тот же Executive Order 408 позволяет продлить пребывание, не покидая страну. Это доступно не только россиянам, но и гражданам других стран, на которых распространяется безвизовый режим. За превышение разрешенного срока пребывания взимают штраф — от 500 песо за месяц (около $9) плюс дополнительные сборы.

Три года на Филиппинах: как оформить и сколько это стоит

Схема длительного пребывания на Филиппинах вполне легальна, подтвердил RTVI Роман Розанов. По его словам, речь идет о последовательном продлении туристического статуса без выезда из страны.

«В общем-то ничего экстраординарного тут нет: в Азии целая культура европейских экспатов, в том числе из России, которые живут там годами. Главное отличие Филиппин здесь, пожалуй, это настолько длинный срок общего пребывания и возможность легально его продлевать без выезда из страны», — поясняет он.

По словам Розанова, после въезда можно находиться на Филиппинах 30 дней, затем оформить первое продление — до 59 дней с даты въезда. Дальше срок обычно продлевают на 1—2 месяца, но можно сделать это и сразу на полгода.

Спецпрограмма LSVVE (Long-Stay Visitor Visa Extension) — шестимесячное продление пребывания в стране, которое можно оформить только в главном офисе Бюро иммиграции в Интрамуросе (Манила). Подробное описание правил LSVVE доступно тут.

За каждое такое продление, по словам Розанова, взимают плату:

первое обходится примерно в 3 тыс. песо (около $54),

шестимесячное стоит 11,5 — 13,9 тыс. песо (примерно $208 — 252) в зависимости от сборов.

По оценке Камилы Велибековой, за два года продлений может в сумме уйти 80 — 120 тыс. песо ($1,4 тыс. — $2,1 тыс.).

При этом оба собеседника RTVI подчеркивают, что правила, которые действуют сейчас, не гарантированы на долгий срок.

«Не факт, что если турист приедет в 2026 году, он точно сможет жить там без визы три года. Если таких желающих станет слишком много и это не понравится властям, правила могут изменить или резко повысить сборы», — допустил Розанов.

Кроме того, после 59 дней безвыездного пребывания надо оформлять еще и ACR I-Card — иммиграционную карту иностранца, за которую взимается отдельный сбор.

Подводные камни и альтернативы

Расписывая россиянам прелести жизни на Филиппинах, блогеры обычно опускают бытовые нюансы, заявила RTVI Велибекова.

«Это не приехал и забыл, а бесконечная рутина. Чаще всего продлевать пребывание надо каждый месяц-два. Это не онлайн-кнопка, а очереди, бумажки и сдача паспорта», — пояснила она.

Кроме того, эксперт предупредила, что каждое продление рассматривается индивидуально.

«Каждый раз это заявление на рассмотрение, а не автомат. Офицер может отказать без объяснения причин, и тогда у вас остается мало времени на вылет», — отметила собеседница RTVI.

Многие путешественники в странах Юго-Восточной Азии предпочитают регулярные бордер-раны — по истечении срока пребывания выезжают в соседнюю страну и сразу возвращаются обратно, «обнуляя» въездной штамп.

Но опрошенные RTVI эксперты советуют не рассчитывать на это как на надежное решение. Розанов пояснил, что пограничники при въезде смотрят, не превращается ли бордер-ран в злоупотребление. При обратном въезде после долгого «туристического» проживания вполне могут развернуть, предупредила Велибекова.

Розанов советует не выбирать страну для переезда только потому, что туда формально можно долго ездить по туристическому статусу.

«Лучше изучить общий туристический и экспатский климат, почитать чаты, посмотреть отзывы», — порекомендовал он.

Низкая по сравнению с другими странами ЮВА стоимость жизни, на которую упирают блогеры, — тоже спорный вопрос. По словам Велибековой, на Филиппинах в среднем дешевле, чем в Таиланде, однако по сравнению с Вьетнамом разница уже не так очевидна. Особенно это касается крупных городов — Манилы и Себу.

Кроме того, к расходам добавляется дорогой местный интернет. На островах, где цены пониже, часто происходят перебои с электричеством.