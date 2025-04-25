В подмосковной Балашихе утром 25 апреля взрывом начиненного взрывчаткой автомобиля убит генерал-лейтенант Генштаба Ярослав Москалик. За последние полгода это уже второй генерал российской армии, ставший жертвой теракта в столичном регионе. В беседе с RTVI военный блогер и боец 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» Алексей Живов объяснил, почему за охотой на ключевых российских военачальников стоят не только украинские спецслужбы, при чем тут нелегальные мигранты и что нужно делать, чтобы прекратить диверсии.

— Сегодня в Подмосковье был убит очередной российский генерал. Вполне очевидно, что за этим стоят украинские спецслужбы. До этого примерно по той же схеме был убит генерал Кириллов, чуть позже основатель батальона «АрБат» Саркисян. Еще раньше, в Подмосковье, расстреляли офицера ССО, подполковника Никиту Кленкова. Считаете ли вы, что в Москве и Подмосковье действуют украинские ДРГ или с чем Россия вообще имеет дело? Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, например, еще в 2023 году прямо заявил, что на территории России действуют сети украинских спецслужб.

— Сваливать все заказные убийства и теракты на ГУР я бы не стал. Внутри России тоже много деструктивных сил, способных прикрываться боевыми действиями на Украине. Однако, в случае со смертью Игоря Кириллова почти нет сомнений, что это западные спецслужбы. А в случае с Москаликом ключевой интересант — Украина.

Действуют ли в центральных регионах украинские диверсанты? Огромный кровавый шлейф от терактов указывает, что действуют. Украинский д

В подмосковной Балашихе утром 25 апреля взрывом начиненного взрывчаткой автомобиля убит генерал-лейтенант Генштаба Ярослав Москалик. За последние полгода это уже второй генерал российской армии, ставший жертвой теракта в столичном регионе. В беседе с RTVI военный блогер и боец 88-й добровольческой бригады «Эспальола» Алексей Живов объяснил, почему за охотой на ключевых российских военачальников стоят не только украинские спецслужбы, при чем тут нелегальные мигранты и что нужно делать, чтобы прекратить диверсии.

— Сегодня в Подмосковье был убит очередной российский генерал. Вполне очевидно, что за этим стоят украинские спецслужбы. До этого примерно по той же схеме был убит генерал Кириллов, чуть позже основатель батальона «АрБат» Саркисян. Еще раньше, в Подмосковье, расстреляли офицера ССО, подполковника Никиту Кленкова. Считаете ли вы, что в Москве и Подмосковье действуют украинские ДРГ или с чем Россия вообще имеет дело? Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, например, еще в 2023 году прямо заявил, что на территории России действуют сети украинских спецслужб.

— Сваливать все заказные убийства и теракты на ГУР я бы не стал. Внутри России тоже много деструктивных сил, способных прикрываться боевыми действиями на Украине. Однако, в случае со смертью Игоря Кириллова почти нет сомнений, что это западные спецслужбы. А в случае с Москаликом ключевой интересант — Украина.

Действуют ли в центральных регионах украинские диверсанты? Огромный кровавый шлейф от терактов указывает, что действуют. Украинский диверсант от обычного русского чем отличается? Вообще ничем, даже фамилия может быть великорусская. Все в голове — ментальная зараза украинства.

— Кто исполнители этих терактов, кто и как их координирует, кто и как обучает? Прикрепить бомбу к днищу — это, наверное, дело нехитрое. Но установить наружку, поставить в нужных местах камеры, чтобы дистанционно активировать СВУ — с этим ведь совсем необученный дилетант вряд ли справится. Опять же, убийца Москалика, как пишут СМИ, уже покинул Россию и улетел в Турцию. То есть даже смог выбраться из страны.

— Глобальный интернет, соцсети, камеры, мгновенная передача информации служат не только во благо людям, но дают террористам прежде невиданные возможности. Можно, не выходя из офиса в Киеве, спланировать и реализовать теракт. Для этого в России сформированы сети украинских радикалов, но чаще всего используют мигрантов. Только нелегалов в стране более миллиона. Более плодотворной почвы придумать сложно.

Что касается «справиться-не справится», во-первых, в Турции и других странах много лет готовили террористов из средней Азии. Во-вторых, все можно объяснить боевику одним видеофайлом. Глобальный интернет стер все границы.

— Почему украинским спецслужбам на четвертый год СВО удается вербовать людей для убийства российских генералов и высших офицеров?

— Это не ко мне, я доброволец. Почему на четвертый год СВО каждые пару месяцев убивают по высокопоставленному офицеру — этот вопрос СМИ должны задать профильным службам разведки/контрразведки и борьбы с терроризмом. Это их вотчина и персональная ответственность.

— Что можно и нужно делать государству, чтобы свести к минимум и в идеале — полностью исключить такого рода теракты?

— Самый очевидный выход: выдворить вообще всех сколь-нибудь подозрительных мигрантов, включая тех, кто уже успел легализоваться. Спецслужбы откровенно перегружены угрозами. Иностранцам сейчас в России просто в силу вопросов госбезопасности — не место. Во вторых, думаю, надо вооружить офицеров, снизить административные барьеры ношения и примирения оружия самообороны, а также предоставлять силовую защиту тем офицерам ВС РФ, на которых держится армия.

Кадры решают все. И у нас также есть по-настоящему незаменимые люди, смерть которых мгновенно снижает наш военный потенциал.

— Как вы считаете, почему Россия не отвечает противнику тем же — не устраняет верхушку украинской армии и разведки?

— Не могу ответить в силу профессиональных ограничений по службе.

Справка: За последний год, в Москве и Подмосковье совершено четыры громких теракта против высокопоставленных российских военнослужащих. В октябре 2024 года в Подмосковье расстреляли 44-летнего подполковника ССО Никиту Кленкова. 17 декабря 2024 года в Москве при взрыве погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. В феврале 2025 года в ЖК «Алые паруса» был убит основатель добровольческого батальона «АрБат» Армен Саркисян. Исполнителем теракта в случае с Кирилловым силовики называли мигранта Ахмаджона Курбонова, в случае с Саркисяном — мигранта, купившего разрешение на проживание в России.

иверсант от обычного русского чем отличается? Вообще ничем, даже фамилия может быть великорусская. Все в голове — ментальная зараза украинства.

— Кто исполнители этих терактов, кто и как их координирует, кто и как обучает? Прикрепить бомбу к днищу — это, наверное, дело нехитрое. Но установить наружку, поставить в нужных местах камеры, чтобы дистанционно активировать СВУ — с этим ведь совсем необученный дилетант вряд ли справится. Опять же, убийца Москалика, как пишут СМИ, уже покинул Россию и улетел в Турцию. То есть даже смог выбраться из страны.

— Глобальный интернет, соцсети, камеры, мгновенная передача информации служат не только во благо людям, но дают террористам прежде невиданные возможности. Можно, не выходя из офиса в Киеве, спланировать и реализовать теракт. Для этого в России сформированы сети украинских радикалов, но чаще всего используют мигрантов. Только нелегалов в стране более миллиона. Более плодотворной почвы придумать сложно.

Что касается «справиться-не справится», во-первых, в Турции и других странах много лет готовили террористов из средней Азии. Во-вторых, все можно объяснить боевику одним видеофайлом. Глобальный интернет стер все границы.

— Почему украинским спецслужбам на четвертый год СВО удается вербовать людей для убийства российских генералов и высших офицеров?

— Это не ко мне, я доброволец. Почему на четвертый год СВО каждые пару месяцев убивают по высокопоставленному офицеру — этот вопрос СМИ должны задать профильным службам разведки/контрразведки и борьбы с терроризмом. Это их вотчина и персональная ответственность.

— Что можно и нужно делать государству, чтобы свести к минимум и в идеале — полностью исключить такого рода теракты?

— Самый очевидный выход: выдворить вообще всех сколь-нибудь подозрительных мигрантов, включая тех, кто уже успел легализоваться. Спецслужбы откровенно перегружены угрозами. Иностранцам сейчас в России просто в силу вопросов госбезопасности — не место. Во вторых, думаю, надо вооружить офицеров, снизить административные барьеры ношения и применения оружия самообороны, а также предоставлять силовую защиту тем офицерам ВС РФ, на которых держится армия.

Кадры решают все. И у нас также есть по-настоящему незаменимые люди, смерть которых мгновенно снижает наш военный потенциал.

— Как вы считаете, почему Россия не отвечает противнику тем же — не устраняет верхушку украинской армии и разведки?

— Не могу ответить в силу профессиональных ограничений по службе.