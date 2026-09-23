Для нового автомобиля с двигателем объемом от двух до трех литров и мощностью 160—190 л. с. утильсбор в 2027 году вырастет на 230,6 тыс. рублей, подсчитал RTVI по действующей шкале ставок.

Минпромторг подтвердил Autonews, что с 1 января начнется очередной этап индексации: в зависимости от категории техники ставки повысятся на 10—20%. Для нового автомобиля с двигателем объемом от двух до трех литров и мощностью 160—190 л. с. утильсбор вырастет с 2 306 800 до 2 537 400 рублей — на 230,6 тыс. рублей. При той же мощности, но с двигателем объемом от одного до двух литров платеж увеличится с 900 тыс. до 990 тыс. рублей — на 90 тыс. рублей. RTVI рассчитал эти суммы по утвержденным правительством коэффициентам.

Для электромобилей и последовательных гибридов предусмотрена своя шкала. В категории расчетной мощности 160—190 л. с. сбор за новую машину вырастет с 1 848 000 до 2 032 800 рублей — на 184,8 тыс. рублей. Это более чем вдвое выше платежа за приведенный выше бензиновый автомобиль с двигателем до двух литров.

Индексация касается также грузовиков, автобусов и спецтехники. Для них установлены отдельные коэффициенты. Для нового грузовика с допустимой максимальной массой свыше 20 тонн утильсбор в 2027 году вырастет с 4 729 500 до 5 203 500 рублей — на 474 тыс. рублей, подсчитал RTVI.

Частные покупатели тоже окажутся в разном положении. При ввозе машины мощностью до 160 л. с. для личного пользования сохраняются льготные ставки: 3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за автомобиль старше трех лет. Льгота действует при соблюдении условий ввоза и дальнейшего владения машиной.

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин предположил в разговоре с Autonews, что ожидаемая индексация поддержит продажи в конце 2026 года, но может вызвать спад в начале 2027-го. Всеобщего ажиотажа он не ждет: решающим фактором остается способность покупателей оплатить машину и кредит, а заметнее всего повышение сбора скажется на моделях, для которых оно существенно меняет конечную цену.

Повышение 2027 года не требует нового решения правительства: ежегодная шкала до 2030 года была утверждена еще в 2024-м. С декабря 2025 года изменился и сам расчет сбора для легковых автомобилей — к объему двигателя добавили мощность. Формально платеж взимается на будущую утилизацию, но повышение ставок также увеличивает затраты на ввоз техники. Производители в России при выполнении установленных условий могут получать субсидии на часть производственных расходов. Минпромторг связывает индексацию со стремлением развивать местную сборку и выпуск компонентов. По данным ведомства, доля техники российского производства на внутреннем рынке за январь—август 2026 года достигла 63,5% — на 8,5 процентного пункта больше, чем годом ранее.

Тему утильсбора поднимали и в споре о барьерах внутри ЕАЭС. 29 мая 2026 года на саммите в Астане президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал защиту автомобильных рынков стран союза вместо совместного развития производства комплектующих.

«Каждый закрылся так, что мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин», — заявил он.

У сбора есть и бюджетное значение. В прогнозе Минфина, опубликованном осенью 2025 года, поступления по всем видам техники оценивались в 1,65 трлн рублей на 2026 год и почти в 2 трлн на 2027-й. Согласно данным «Электронного бюджета», которые привел РБК, к 14 августа 2026 года поступило 316,2 млрд рублей по той же общей статье утильсбора. Минфин объяснил разрыв с годовым планом переносом значительной части платежей за произведенную в России технику на декабрь.

Покупателю, который планирует сделку на рубеже года, стоит уточнить у продавца окончательную цену и статус уплаты утильсбора по конкретной машине. Если автомобиль заказывают с поставкой в 2027 году, нужно заранее выяснять, какая ставка включена в договор и допускает ли он изменение цены.