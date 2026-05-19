На полках японских магазинов 25 мая появились необычные пачки. Чипсы Calbee — крупнейшего производителя снеков в стране — стали черно-белыми. Раньше японцы ориентировались по цвету: оранжевая пачка — классика с солью, желтая — консоме, зеленая — водоросли. Теперь все одинаковое. Компания объяснила причину: дефицит краски. Точнее, нафты — сырья, из которого делают растворители для типографских чернил. Около 40% нафты Япония получала с Ближнего Востока, но после закрытия Ормузского пролива поставки серьезно усложнились. Как война США и Ирана изменила экономику — в подборке RTVI.

В конце февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. Иран закрыл Ормузский пролив. Трафик через него упал со 138 судов в день до буквально единиц — за несколько дней. Через пролив проходило 20% мировой нефти. Нафта стала поступать в Японию с перебоями. Производители краски начали пересматривать заказы.

Японское правительство отреагировало предсказуемо. Замглавы кабинета заявил: никакого дефицита нафты нет, все под контролем, пообещал встретиться с Calbee и разобраться. Calbee тем временем продолжает выпускать монохромные упаковки. Изменения затронули 14 продуктов — чипсы, крекеры, снеки. По мере того как цветные пачки будут раскупать, их заменят черно-белыми.

Японские СМИ пишут: Calbee, скорее всего, не последняя. Другие производители уже смотрят на свои запасы. Нафта — базовое сырье не только для краски, но и для пластика, пленки, клея. На ней держится вся упаковочная промышленность.

От начала войны до черно-белых чипсов прошло два с половиной месяца. Но чипсы — это только начало. Вот еще несколько отраслей, которые уже почувствовали войну на себе.

Автомобили

Бахрейн и ОАЭ за последние два десятилетия стали крупными производителями алюминия — сейчас на Ближний Восток приходится больше 8% мирового производства металла.

Крупнейший в мире алюминиевый завод — бахрейнский Alba — объявил форс-мажор по поставкам и сократил производство на 19%, сославшись на невозможность отгружать продукцию через Ормузский пролив. Японские автопроизводители получали оттуда 70% алюминиевого импорта. Цена металла с начала войны выросла на 13%.

Toyota и Nissan уже сокращают производственные графики. Поставщики признаются, что ситуация выходит из-под контроля.

«Мелкие поставщики вдруг говорят, что через две недели не смогут поставить детали — это делает прогнозирование очень сложным», — сказал репортерам Коити Ито, президент Toyota Industries Corp.

«Пока мы держим производство, — заявил Reuters Моритака Есида, гендиректор поставщика Aisin. — Но как долго мы сможем это поддерживать — неизвестно».

Еда

Треть мировой торговли удобрениями шла через Ормузский пролив. За шесть недель с начала войны в США цены на мочевину выросли на 49%, на жидкий азот — на 38%, на аммиак — на 32%. Это случилось в разгар посевного сезона.

Опрос Американской федерации фермерских бюро охватил 5700 хозяйств: 70% фермеров не могут позволить себе столько удобрений, сколько нужно. Выбор у них небольшой: сократить внесение и потерять в урожае, купить по новым ценам и уйти в минус, или вообще пропустить сезон.

«Это разрывает сердце — решать, потерять ли деньги, урезать ли удобрения, или что вообще делать», — сказал Брайан Хансел из агрокомпании Holganix изданию Fortune.

Если ситуация не изменится до осени, вслед за удобрениями подорожает зерно. А после зерна — всё остальное.

Электроника

Катар производит около 30% мирового гелия. Для электроники это критическое сырье. Гелий нужен на полупроводниковых линиях — для охлаждения, поиска утечек и высокоточных производственных процессов. Без него производство чипов быстро начинает буксовать.

Особенно нервно за этим следят на Тайване. На остров приходится большая часть мирового контрактного производства чипов и почти все передовые мощности. До войны Тайвань получал из Персидского залива 37% своего сжиженного газа и большую часть гелия. Запасы есть, но они конечны. Производители пока не бьют тревогу публично — но ищут альтернативных поставщиков.

Авиация

Реактивное топливо в США подорожало вдвое с начала войны — с $2 до более чем $4 за галлон. Авиакомпании поднимают топливные сборы. Lufthansa отменила 20 000 рейсов. Air France-KLM ввела надбавку €100 к цене дальнемагистральных билетов.

Spirit Airlines в мае прекратила все полеты. Компания и до войны дважды проходила через банкротство, но скачок цен на топливо стал последним ударом.

«Внезапный и устойчивый рост цен на топливо в последние недели не оставил нам другого выхода», — заявил гендиректор Дейв Дэвис.

Минтранс США возражает: мол, у Spirit и без войны были проблемы. Сам Дэвис в ответ предупредил, что другие авиакомпании ушли недалеко: “Все жгут наличные — у нас просто был меньше стартовый запас”.

Что будет дальше

Формально перемирие между США и Ираном объявили 8 апреля. Но Ормузский пролив до сих пор работает в разы хуже, чем до войны. Суда стоят, страховщики не возвращаются, мины никуда не делись.

Из-за закрытия 54-километрового горлышка лихорадит целые отрасли: автопром, авиацию, химическую промышленность, сельское хозяйство, производство полупроводников, упаковочную индустрию. На очереди — фармацевтика, где сырье тоже завязано на нефтехимию, и строительство, где дорожают полимеры и металл.

МЭА назвало происходящее «крупнейшим нарушением поставок энергоносителей в истории». ООН предупреждает: если ситуация не изменится до конца июня, 45 млн человек столкнется с острой нехваткой еды.

Даже если пролив откроют завтра — эксперты говорят, что на восстановление нормального трафика уйдет от месяца до трех. Сначала нужно очистить пролив от мин, потом вернуть страховщиков, потом — корабли.

Цены на удобрения к тому моменту уже увеличат стоимость осеннего урожая. Авиабилеты не подешевеют сразу. Алюминий не появится на складах мгновенно. Упаковки чипсов в Японии, скорее всего, снова станут “цветными”. Просто не сразу.