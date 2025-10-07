В Грузии в субботу, 4 октября, состоялись выборы в органы местного самоуправления, которые подвели итог избирательного процесса в стране. Политолог, основатель научно-исследовательского института SIKHA foundation (Тбилиси) Арчил Сихарулидзе рассказывает RTVI, как заявленные оппозицией «мирные» протесты после них переросли в попытку штурма президентского дворца.

Парламентские выборы октября 2024 года позволили правящей партии «Грузинская мечта» сохранить относительное большинство. Оппозиция, набрав в целом приблизительно 46% голосов, могла активно вовлечься в политическую жизнь страны, но отказалась принимать участие в работе законодательного органа. Подталкиваемая администрацией президента Джо Байдена и политическими лидерами ЕС, она отвергла свои мандаты, заявив, что вынудит правительство провести внеочередные выборы, на которых оппозиция «просто не может не победить». Эта логика себя не оправдала.

Казалось, что выборы в органы самоуправления — возможность исправить ситуацию, но лишь часть оппонентов власти включилась в борьбу, остальные же продолжили протестовать, возложив все свои надежды на внешнее давление со стороны западных игроков. Итог оказался предсказуемым.

Триумф на выборах

Явка избирателей на местных выборах составила 40,93% — проголосовали 1 438 116 человек. Для сравнения: в 2021 году она составляла 51,92%, в 2017 году — 45,65%, в 2014 году — 43,31%. Следует учитывать, что в 2021 году местные выборы были напрямую связаны с легитимацией парламентских 2020 года, поэтому их нельзя рассматривать как пример высокой активности. Из приведённых данных можно заключить, что, несмотря на активный бойкот со стороны части оппозиции и громкие заявления о неучастии в выборах, абсолютное большинство всё-таки проголосовало. Следовательно, придраться к легитимности невозможно.

Правящая партия «Грузинская мечта» после подсчёта 100% голосов с 3061 избирательного участка по всей Грузии набрала 81,689%, а её кандидат на должность мэра Тбилиси Каха Каладзе одержал победу уже в первом туре, собрав 71,588% голосов избирателей. Это — абсолютный рекорд. Никогда ранее находящаяся у власти сила не могла похвастаться подобными результатами даже в период расцвета своей популярности. Для сравнения: основной конкурент Каладзе от партии «Сильная Грузия — Лело» Ираклий Купрадзе получил 37 257 голосов и результат 12,43%. Лидер партии «Гирчи» Яго Хвичия получил 7,518% и занял третье место.

Оппозиция критикует результаты, утверждая, что за Каладзе проголосовало всего около 20—21% населения столицы, что якобы ставит под вопрос его полномочия и доверие со стороны избирателей. Однако, во-первых, никакого минимального порога легитимности не существует, а во-вторых, Каладзе на этих выборах получил больше голосов, чем на двух предыдущих. Следовательно, либо он никогда не был легитимным мэром, либо политический центр страны просто традиционно прохладно относится к местным выборам. Кажется, второе утверждение более аргументировано. Более того, по этой логике всем его оппонентам избиратели Тбилиси доверяют ещё меньше.

«Грузинская мечта» одолела оппозицию во всех районах и регионах, полностью закрепив доминирование на всех уровнях власти.

Можно открыто заявить, что оппозиция, по сути, вручила ей ключи от государства. Следующие 3,5 года в стране никаких выборов больше не будет — парламентские намечены лишь на 2028 год.

Участвовавшие в выборах две крупные политические силы — «Гахария — За Грузию» и «Лело», а также либертарианское движение «Гирчи» — уже признали результаты выборов. Первые две партии также заявили, что допустили феноменальную ошибку, отказавшись от парламентских мандатов, поскольку это позволило «Грузинской мечте» произвести «захват» власти.

На баррикады!

Нельзя обойти стороной и политический протест, который в тот же день состоялся на площади Свободы в центре Тбилиси и вскоре перерос в попытку государственного переворота. Как-то по-другому сложно охарактеризовать открытое нападение небольшой группы участников на сотрудников охраны здания администрации президента Грузии. Эти люди, которых один из организаторов протестов, Муртаз Зоделава, призвал к «штурму» дворца, надеялись быстро захватить президентскую резиденцию, вызвав цепную реакцию по всей столице. Им удалось сломать забор и ворваться на территорию, однако они сразу же были встречены сравнительно небольшой группой спецназа, которая их быстро отбросила и вынудила сконцентрироваться на небольшом участке туристического центра города.

Поняв, что захват провалился, хорошо подготовленные, экипированные и вооружённые различными воспламеняющимися жидкостями и перцовыми баллончиками участники начали ломать муниципальную и частную собственность, сжигать её и возводить мини-баррикады. Кроме того, они агрессивно требовали от независимых журналистов не снимать происходящее, а после отказа напали на репортеров и операторов телеканалов «Первый общественный» и «Имеди».

Штурм начался около 18:50, а то, что он провалился, стало ясно уже к 19:30, когда представители МВД и других специальных подразделений заняли все критические точки в центре Тбилиси. Большая часть протестной массы просто разошлась, не посчитав нужным участвовать в насилии. Спецназ время от времени тушил устроенные мини-пожары и применял слезоточивый газ, но никаких радикальных шагов больше не предпринимал.

Около 21:00 людей на протесте практически уже не было.

Организаторы остались лишь в узком кругу приближённых, и было очевидно, что их задержание за попытку госпереворота неизбежно. В 01:30 полиция спокойно, без эксцессов, арестовала Зоделаву на глазах у нескольких протестующих и удалилась. Государственный переворот закончился не начавшись — тихо, спокойно, мирно. В это время остальная Грузия и Тбилиси подводили итоги выборов.

Что это было?

Многие сегодня пытаются проанализировать: что это было и кто виноват? Такое «восстание», плохо организованное и не поддержанное не только большинством населения столицы, но и самими оппозиционерами, лишь продемонстрировало тотальную слабость оппонентов власти и непонимание политической ситуации в стране. Как подытожил ярый сторонник прозападной революции (или же «Евромайдана 2.0»), известный грузинский политолог Гия Нодиа, это был единственный случай, когда заявления правительства о попытке насильственного переворота получили аргументированные доказательства. Что, в свою очередь, дискредитировало всю риторику о якобы мирной природе оппозиционного движения и протеста за демократию, свободу слова и европейское будущее.

По сути, то же самое сразу после нападения на здание администрации президента заявила и пятый президент страны Саломе Зурабишвили, полностью отмежевавшись от насилия. В этом есть логика: на этот раз протестующие не смогли бы представить столкновения со спецназом как «самооборону», поскольку по всему миру разошлись яркие кадры, которые сложно интерпретировать в пользу так называемого «прозападного протестного движения». В свою очередь, «Грузинская мечта» получила очередной моральный карт-бланш и отличную возможность для пиар-кампании. Ничто не мешает правящей партии распространить по всему миру кадры нападения, заявив, что экстремистские группировки с флагами ЕС и США пытались устроить анархию в столице. Вашингтон и Брюссель понесли ощутимый имиджевый урон; последний призвал всех к спокойствию и диалогу — что нетипично для политического центра, который ранее во всём видел вину лишь правительства.

С другой стороны, стоит отметить, что этот протест был заранее анонсирован ещё до выборов. Его риторика была чёткой и непоколебимой: «4 октября, в день выборов, мы, прозападная оппозиция, соберёмся, вырвем из рук “пророссийской” власти нашу страну и вернём её на путь демократического развития и интеграции в Европейский союз». Механизмы «возврата» страны определены не были, но терминами разбрасывались активно: «Евромайдан», «мирный путч», «мирный переворот», «стратегия Пашиняна» и, наконец, «мирная революция». Кстати, еврокомиссар по расширению Марта Косс открыто выразила поддержку этой инициативе.

Всем было очевидно, что смена власти в стране невозможна без насилия, но часть населения всё же решила собраться и посмотреть, что произойдёт.

По факту весь протест превратился в бенефис бывших членов правящей партии Михаила Саакашвили — «Единого национального движения», которым уже было нечего терять. Они разыграли карту «пан или пропал» — и пропали. Саакашвили и его движение, которые многое сделали для формирования современной Грузии, наконец завершили своё политическое и общественное существование.

Подводя итоги, можно сказать, что грузинское общество переросло революционные и иные антиконституционные формы политической жизни. В стране сформировался избиратель, которому нужны мир и стабильность, а европейское будущее, хоть и важно, не является настолько критическим, чтобы ради него устраивать беспорядки. «Грузинская мечта» это осознала и блестяще разыграла свои карты, тогда как оппозиция, посчитав, что поддержка Америки и ЕС важнее, потерпела сокрушительное поражение.

Наступает период ожидания, когда в стране появится оппозиционная сила, которая будет опираться прежде всего на своего избирателя, а не на геополитические предпочтения внешних игроков. Как говорится, свято место пусто не бывает. А пока — длинный антракт.

