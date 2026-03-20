По опросам, больше 70% российских мужчин и женщин хотят иметь не меньше двоих детей, однако коэффициент рождаемости в стране — 1,37. Происходит это потому, что желания граждан не совпадают с возможностями, которые дает государство, пишет в своей колонке для RTVI председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Россиян становится меньше

Суммарный коэффициент рождаемости в России из года в год снижается: в 2024 — 1,4 на одну женщину, а в 2025-м уже 1,37. Более подробных данных Росстат не дает, — видимо, не хочет огорчать нас цифрами. В правительстве даже находят поводы для оптимизма: в 18 регионах отмечается демографический рост. Какой именно, тоже не говорят, лишь отмечают, что в лидерах роста — Севастополь. Это, конечно, прекрасно, только не упоминается, что в Севастополе в 2024-м был один из самых низких суммарных коэффициентов рождаемости (СКР) в стране — 0,99, то есть падать было уже некуда.

На днях партия «Справедливая Россия» организовала в Москве первый Всероссийский Форум молодых мам. Мы собрали молодых мам, многодетных, женщин-лидеров мнений, женщин-руководителей общественных организаций со всей страны. Многие приехали с детьми, и наверно поэтому мероприятие получилось таким позитивным, жизнерадостным, подтверждающим, что материнство — огромное счастье. Но наша цель была понять, как сделать так, чтобы этого счастья у нас было больше. Какие трудности мешают нашим женщинам рожать детей, о каких проблемах они хотят сказать государству.

На форуме они говорили о многих проблемах — качество медпомощи, платное образование, низкие пособия, недоступная ипотека. Если обобщить, то две главных «красных линии» для рождаемости — это нехватка финансов и жилье. А если говорить шире, концептуально — отсутствие уверенности в завтрашнем дне и помощи государства. Но давайте по порядку, пройдем этот тернистый путь вместе с молодой мамой.

Конкретные проблемы

Женщина узнает о своей беременности. Главная конкретная проблема, которая ее волнует — где она будет наблюдаться, где рожать, где получит медпомощь. Хорошо, если она живет в большом городе. А что, если на селе, где рождаемость традиционно всегда была выше? Там ведь сейчас с медпомощью сложности. Ближайший специалист и роддом могут быть в 100-200 км от будущей мамы, и хорошо, если она в нужный момент успеет до них доехать.

Так что когда чиновники призывают женщин рожать, у некоторых возникает элементарный вопрос: «а где?». Очевидно, что улучшение демографической ситуации немыслимо без доступной и качественной медицины, на финансирование которой нужно выделять как минимум вдвое больше бюджетных денег. Эти средства необходимы, чтобы возрождать оптимизированные роддома и ФАПы, восполнять дефицит терапевтов и педиатров, не говоря об узких специалистах. Здоровье ребенка — это то, что волнует родителей с момента зачатия и будет волновать всю жизнь.

Дальше — молодая мама рожает ребенка, получает единовременное пособие, на федеральном уровне это 28,4 тысяч рублей. Можно ли на эти деньги сегодня купить все необходимое для новорожденного? Одна коляска может стоить в разы больше. Многие регионы доплачивают свои пособия, но и федеральная выплата должна быть больше. Поэтому сразу после форума, следуя запросам его участниц, «Справедливая Россия» внесла законопроект о повышении единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей.

Мы предложили и другую идею: а почему бы при рождении ребенка не открывать на его имя сберегательный счет, на который государство кладет 100 тысяч рублей?

Этими деньгами вместе с накопленными процентами можно будет воспользоваться после совершеннолетия: например, вложить в образование или жилье. Конечно, это не 60 тысяч долларов, которые зачисляют на счет новорожденного в Эмиратах. Но и такой депозит подчеркнет заботу государства о новом гражданине, внимание к его судьбе.

Судьба молодой мамы

Впрочем, вернемся к нашей молодой маме: она сидит в декрете и получает пособие по уходу за ребенком, но только полтора года. Почему? Ведь максимальный срок декрета — три года, и в полтора года не все готовы оставить малыша. А ведь у многих его оставить просто не с кем или нет мест в яслях. Женщина на полтора года остается без работы и без пособия и без стажа — страховой стаж тоже начисляется только за полтора года декретного отпуска.

Поэтому программные требования нашей партии логичны: нужно и стаж зачислять за весь декрет, и пособие платить все три года. Последнее предложение недавно поддержал президент. По итогам «Прямой линии» в декабре Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос продления пособий. Надеюсь, он решится в пользу миллионов молодых мам.

Далее молодая мама выходит на работу. Но тут возникает другая проблема — до сих пор не всегда есть места в детсадах, особенно шаговой доступности. Почти 13 тысяч детей в 2024 году остались без мест. И это только официальные оценки, это те дети, которые числились в очереди. А многие родители в очередь и не встают, считая это безнадежным делом. Но если государство не может решить проблему нехватки мест, это надо компенсировать.

«Справедливая Россия» предлагает ввести компенсацию для родителей, чьим детям не хватило мест в государственных садиках. Каждый месяц им будет поступать выплата в размере минимальной зарплаты (МРОТ), до тех пор, пока место не появится. Ведь мама не может зарабатывать, она с ребенком сидит. Эту выплату она может использовать для оплаты частного садика, няни или на другие повседневные нужды.

Дальше ребенок идет в школу, надо его подготовить, собрать. Каждый год повышается стоимость школьного набора, да еще и накручивают цены к 1 сентября. Я получаю письма: люди берут кредиты, чтобы собрать детей в школу, особенно если в семье несколько детей. Но раз государство гарантирует бесплатное общее образование, то и с этим должно помогать. Каждый год «Справедливая Россия» вносит предложения о введении выплаты на подготовку детей к 1 сентября. В прошлом году мы предложили: почти 30 тысяч базовую выплату, и 43 тысячи — выплата для малоимущих семей, исходя из цен Росстата на школьный набор.

Это лишь некоторые проблемные моменты, с которыми сталкиваются молодые родители до школы. А дальше — платные кружки и секции, безумие ЕГЭ и платные репетиторы, мизерные стипендии, когда молодой человек либо работает в ущерб учебе либо вынужден сидеть на шее родителей. И, повторю, все эти проблемы и расходы умножаются, если в семье несколько детей.

Больше детей — больше поддержка

Когда семья становится многодетной, она дает стране демографическую «прибавку», то есть то, что называется естественным приростом населения. А что получает взамен? Льготы, которые в каждом регионе разные, и, как правило, недостаточные. Субсидию на погашение ипотеки при рождении именно третьего ребенка — 450 тысяч рублей. А до этого люди, получается, должны решать жилищные проблемы сами, хотя именно жилье — это главное условие для расширения семьи.

«Справедливая Россия» давно предлагает: создать иную, прогрессивную систему выплат. По ней 500 тысяч на погашение ипотеки семья получает уже с первым ребенком, на второго — 600 тысяч, на третьего — 700 тысяч. Став многодетной, семья погасит кредит на 1,8 млн рублей, и это уже гораздо более весомая сумма. И такой подход, по нашим оценкам, может дать прирост рождаемости в 1,5 раза.

Схожую прогрессию надо вводить и в программе маткапитала. Это самая мощная демографическая мера, достижение нашей страны. И замечательно, что молодая семья получает весомую сумму на первенца — сейчас почти 730 тысяч рублей, это реальная поддержка. Но на второго или третьего ребенка выплачивается всего около 230 тысяч, хотя с каждым из них расходы растут, а значит и возрастают риски бедности. С каждым ребенком люди все острее нуждаются в новом жилье.

Именно поэтому в демографической политике должен заработать принцип: больше детей — больше поддержки.

Больше детей — больше льгот, больше выплат, больше возможностей для решения жилищного вопроса. Такой демографический принцип предлагает наша партия.

По итогам Форума молодых мам мы направили почти полсотни демографических предложений в правительство. Не жду, что все они будут выполнены в один день, вкупе это довольно затратные меры. Но начинать демографический разворот надо. Ведь когда Минфин прикрывается мантрой «денег нет», он не учитывает, во сколько нам обходится ежегодная убыль населения, какой это удар по экономике, рынку труда, пенсионной системе. Стоило бы задуматься, чего это будет нам стоить в будущее, ведь нынешний демографический провал «аукнется» через поколение.

Это начали понимать в регионах, где отчасти реализуются наши инициативы. Там убирают пресловутые критерии «нуждающейся семьи» для многодетных: выплачивают пособия безо всяких условий. Там вводят свои прогрессивные выплаты регионального маткапитала. Выплачивают «родительские зарплаты» молодым мамам. Предоставляют семьям льготное арендное жилье. Но эти меры должны вводиться не по возможностям и желаниям регионов. Их нужно воплощать в масштабах страны.

Необходимо, чтобы принцип «больше детей — больше поддержка» был в основе решений государства. Чтобы желания граждан иметь большую семью совпадали с возможностями, которые дает государство. Чтобы молодые семьи не боялись проходить этот путь — от рождения первенца к многодетности. Зная, что государство их за это не просто «похлопает по плечу», а подставит свое плечо на всех этапах.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции