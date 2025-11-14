Экономическая политика России ведёт к деградации, блокирует развитие оборонной промышленности и готовит население к снижению уровня жизни — финансовые резервы лежат без движения, а налоговый контроль превращается в инструмент отъема денег у населения. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия», экономист Михаил Делягин рассказывает RTVI о том, почему правительство предпочитает интересы спекулянтов развитию страны.

Охлаждение экономики и интересы банкиров

Согласно прогнозу Центробанка, в четвёртом квартале этого года возможно понижение экономики на 0,5%, впервые за три года. Год назад из каждого утюга объясняли: экономика перегрета. Рост её составлял чуть больше трёх процентов — по сути, близко к статистической погрешности. Но экономику России почему-то было нужно охладить. Никаких внятных обоснований не было, кроме рассказов о якобы 84-процентной загруженности станков.

Почему? Потому что, вероятно, по логике тех, кто принимает решения, Россия не должна экономически развиваться. Я считаю, что это служит интересам финансовых спекулянтов, которые нуждаются в нестабильности.

Ещё в 2023 году рост экономики был фронтальным, охватывал все сектора. Его пришлось «душить», чтобы он не развивался по всему фронту. В условиях санкций люди начали верить: государство будет помогать развитию. Деньги пошли не только в оборонный комплекс, но и в гражданский сектор — в дизайн, в промышленность. Произошёл переток из финансовых спекуляций в реальное производство.

Для финансового сектора это стало угрозой. Деньги уходили из банков, вкладывались в развитие. И тогда была организована рукотворная девальвация рубля. Под предлогом этой девальвации начали давить на экономику. Итоговый результат? Экономический рост предполагают восстановить до двух с половиной процентов. Это медленнее роста мировой экономики. По официальным прогнозам государства, это означает деградацию России, снижение нашей доли в мировом производстве, потерю влияния.

Объяснить это можно только одним: интересы финансовых спекулянтов, которые зарабатывают на нестабильности, противоположны интересам любого народа. Когда социально-экономическую политику проводят люди, служащие этим спекулянтам, она неизбежно противоречит интересам собственного народа.

Почему у России дефицитный бюджет

Федеральный бюджет по итогам января—октября 2025 года имеет дефицит 4,19 триллиона рублей. Когда вы давите экономику, она меньше платит налогов. Все экономисты знают кривую Лаффера — зависимость налоговых поступлений от налоговой нагрузки. Если поднимать налоги постепенно, сначала поступления растут. Но когда нагрузка становится чрезмерной, собираемость падает. Потом падает даже абсолютная сумма налогов.

Вот что происходит с бюджетом. Исходный прогноз годового дефицита бюджета составлял 1,2 триллиона рублей. Потом его повысили до 3,7 триллиона, затем до 5,7 триллиона. Два раза пересматривали план за год. И каждый раз дефицит оказывался больше.

В декабре всегда высокие расходы — закрываются годовые счета. Даже при щадящих оценках там не менее двух триллионов. Если добавить ещё триллион на ноябрь, получится, что годовой дефицит достигнет где-то 7,1 триллиона рублей.

Но это — следствие сезонности исполнения бюджета. В январе и феврале авансируют расходы на весь год, чтобы не заставлять бизнес брать кредиты под будущие поступления. Это правильная политика. Потом идёт период профицита, в конце года — снова дефицит.

Только вот проблема: когда вы давите экономику, когда переводите её в режим кладбища, налоговые поступления снижаются. Я смотрел на плановые сокращения налоговых сборов между исходным бюджетом, первой и второй корректировками. Недобор налогов по нефтегазовой отрасли составляет 1,8 триллиона рублей — ладно, это ухудшение мировой конъюнктуры, ужесточение санкций, укрепление рубля. Но ведь еще большая цифра — это недобор по не нефтегазовым статьям!

Как устроена система заморозки денег

Минфин располагает серьёзными резервами, которые просто не используются. За первые десять месяцев нефтегазовые доходы составили 7,5 триллионов рублей. Благодаря хорошим ценам на нефть и газ (и вопреки санкциям) план на год (8,6 триллионов рублей) почти достигнут, хотя впереди ещё декабрь.

При этом ненефтегазовые доходы составили 22,4 триллиона рублей — это превышает показатель прошлого года на 0,11%.

Но главное — средства, которые лежат без движения. На 1 января следующего года запланировано 5,2 триллиона рублей в виде остатков федерального бюджета (вне Фонда национального благосостояния). Эти деньги будут прокручиваться через банки. Если вычесть годовые проценты, это даст 4,8 триллиона чистыми, которые можно было бы запустить в экономику. Плюс ещё 4,4 триллиона рублей находится в Фонде национального благосостояния в ликвидной форме — деньги и золото. Золото можно продать Банку России, проблем нет. Итого чистыми 9,2 триллиона рублей лежат без движения.

Если бы любой получатель средств из бюджета использовал федеральные деньги так же — просто хранил их и не тратил — он сидел бы в тюрьме. Но для Минфина другие правила.

Вместо этого правительство выбирает не путь секвестирования расходов (как в 1997 году), а согласия на повышение дефицита. Дефицит вырос, но его покрывают отнюдь не деньгами, которые лежат в бюджете и не прокручиваются через банк. Нет, вместо этого раздают 5,4 триллиона рублей банкам на прокрутку по ставке «ключевая ставка Центробанка минус полпроцента». А потом берут у этих же банков взаймы по той же ставке.

Это называется «убыток». Повторю, если бы такое делал кто-нибудь в коммерческом секторе, сидел бы в тюрьме. Когда это делают в государственном секторе, сидят в кресло министра.

Почему оборонной промышленности перекрыли кислород

Еще одно направление, которым государство занимается, — усиление финансового контроля в сфере военных закупок. Но это превратилось буквально в блокирование развития оборонного комплекса. Рентабельность держат на недопустимо низком уровне. Один производитель военной техники рассказал мне: если у меня рентабельность выше 12%, ко мне придёт налоговая проверка. А 12% ниже ключевой ставки 16,5%. Это означает, что развиваться невозможно.

У некоторых производителей рентабельность по отдельным изделиям доходит до 25%. Но при расчётах туда не включаются некоторые статьи расходов и себестоимости. На бумаге 25%, в реальности 3%.

С другой стороны, буквально недавно я увидел сообщение от производителя, который говорит: Министерство обороны предложило участвовать в программе госзакупок. Но мы не будем производить все это в России — купим в Китае. Потому что если я буду производить в России, меня посадят. Для контролеров главное — найти нарушение. За этот год в окружении указанного выше человека сели три человека, которые пытались что-то производить в России. Больше производить не будут. Будут закупать в Китае.

А значит, Китай получает технический прогресс и создаёт технические задания. Потом этот же товар китайский производитель предлагает украинцам. Когда что-то изобретают украинцы, европейцы или американцы, происходит то же самое. Так Китай становится центром глобальной логистики, а мы финансируем этот процесс.

Что ждёт граждан в 2026 году: усиление контроля и падение доходов

Снижение уровня жизни, конечно, будет. Экономическая политика ведёт к этому неизбежно. Уже слышу как трубят о том, насколько выросли средние доходы населения. Но где тот человек, у которого они выросли? Официально говорят, что средняя зарплата по 94 отраслям — около 150 тысяч рублей в месяц. Когда я опубликовал такой пост, мне пришлось удалить больше половины комментариев от людей, которые просто не верили этой цифре.

Если социально-экономическая политика не меняется, если по-прежнему идет давление на экономику, откуда возьмётся экономический рост и ускорение в следующем году? Это большая загадка даже для самих авторов прогнозов. Хотя, конечно, когда управляешь статистикой, можно показать любые цифры.

Председатель бюджетного комитета Госдумы как-то сказал: когда мы подчинили Росстат, нам по плечу любые показатели. При этом инфляция в прогнозах занижена минимум вдвое, а скорее всего и сильнее. Тогда ожидаемый экономический рост в 1% — это на самом деле экономический стоп.

Но люди будут чувствовать реальность, а не статистику. Когда не хватает денег, начинают искать более щедрые источники. Тех, кто платит налоги добросовестно. Например, Банк России объявил: крупные переводы денег между собственными счетами в разных банках — это признак мошенничества. Получается, если я хочу перевести деньги из одного банка в другой, я должен снять наличные из банкомата (признак мошенничества), перенести их, рискуя стать жертвой преступления на улице, в другой банкомат и там загрузить. А это тоже признак мошенничества.

Что ж, значит, логика проста: если у вас есть деньги — вы мошенник.

1 ноября партия «Единая Россия» проголосовала за закон, по которому налоговая служба может списывать долги без суда. Раньше все проходило через мировой суд, можно было возражать. Была процедура. Теперь налоговая служба сама решает все.

Всё это будет усиливаться. Не потому, что кто-то плохой или хочет вам навредить. Просто когда разрушаешь экономику, когда подрываешь основу своему существованию, даже в интересах финансовых спекулянтов, хороших решений не остаётся. Приходится искать деньги везде.

Но есть выход. Нужно изменить основу государственной политики. От разграбления и разрушения страны перейти к её созиданию. Да, это звучит как требование, и, боюсь, оно так и останется требованием. Потому что те, кто принимает решения, служат не интересам России, а интересам финансовых спекулянтов.

