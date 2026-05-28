Дискуссия об искусственном интеллекте в Америке все больше напоминает регулирование собственных страхов, а не реальной технологии, которой уже семьдесят лет. Политический обозреватель Андрей Береговский из Вашингтона рассказывает RTVI, почему Трамп в последний момент отказался подписывать указ об ИИ, как на самом деле работают лоббисты в Конгрессе и почему ответ на вызовы автоматизации находится не в Овальном кабинете.

Любой разговор про искусственный интеллект я люблю начинать с четырех столпов. Первый: ИИ — это очень старая технология, первые обсуждения которой проводились еще в 1956 году на Дартмутском семинаре. Второй: ИИ не обладает интеллектом в техническом смысле, представляя собой по сути просто гигантскую систему по подбору подходящих ответов из огромного числа вариантов. Третий: ИИ работает на основе вероятностного счисления, но стоит на детерминированном фундаменте из традиционных технологий. И четвертый: ИИ — это инструмент, один из огромного числа инструментов, которые человеческий вид произвел для совершенствования своего труда.

Без этой базы любое обсуждение регулирования искусственного интеллекта неизбежно скатывается в панику. Мы начинаем регулировать не технологию, а собственные страхи, и вот это, на мой взгляд, сейчас и происходит в Америке.

Почему Трамп не подписал указ об ИИ

21 мая Трамп в последний момент отказался подписывать исполнительный указ о девяностодневной добровольной проверке ИИ-моделей перед релизом специальной комиссией. Говорят, что сделал он это после звонков от руководителей технологических корпораций. Может быть. Но у меня есть свое предположение, и оно выглядит намного глупее, чем то, что предполагают в других медиа.

Мне кажется, он просто не читал этот указ до утра того дня.

Трамп вышел и сказал, что прочитал документ утром, и ему что-то там не понравилось. Мне кажется, что до того утра он просто не знал, что будет подписывать. Это, в общем-то, более-менее нормальная ситуация для этой администрации, ведь было несколько замечательных сцен из Овального кабинета, когда ему клали бумаги на стол, а он оборачивался и спрашивал: «А что я подписываю?»

Смоделируем ситуацию. Белый дом планирует торжественное подписание большого указа, приглашает туда руководителей технокорпораций с жутко забитым графиком — а это не те люди, которые появляются по щелчку пальцев. За день до подписания информация утекает в прессу, собрать этих людей не удается. Самая удобная версия — сказать, что все приглашенные в последний момент позвонили и сказали, что им не нравится указ. В общем, я не уверен, что именно какие-то звонки Трампу были главной причиной.

Как работает рынок и при чем тут лоббисты

Но люди действительно требуют регулирования ИИ, запрета строительства дата-центров и освистывают публичных спикеров, говорящих об искусственном интеллекте, при этом плохо понимая, как вообще работает система, которая это регулирование должна произвести, кто прав, а кто виноват.

Например, давайте возьмем историю с городком Озеро Тахо на границе двух штатов, где энергетическая компания решила, что ей выгоднее обслуживать ИИ-дата-центры, а не стотысячное население. Люди, конечно, возмущены, но так и работают свободные рынки! Спрос на электричество сильно превышает предложение. Энергетический рынок — это обычный рынок с его обычным спросом и предложением, он появился века назад. И в том, что энергокомпания живет по законам этого рынка, нет ничего удивительного.

Так что мы не разрешили проблемы XX века, мы до сих пор сидим в них и думаем, как быть. А когда поверх нерешенных старых проблем ложится новая технология, возникает соблазн отрегулировать именно ее — вместо того чтобы разобраться с тем, что было сломано задолго до нее.

Еще люди часто считают, что технологические компании «покупают» законодателей за счет своих лоббистов. Все представляют себе лоббистов как мужиков в дорогих костюмах, которые таскают мешки с кэшем по кабинетам конгрессменов и проталкивают инициативы, выгодные бизнесу. Но это не лоббизм — это коррупция, за которую по идее придется отвечать по закону.

На деле я видел лоббистов в Капитолии, когда я работал там. Значительная часть их работы сводится, по сути, к экскурсиям — они представляют группу из двадцати-двадцати пяти озабоченных граждан пятидесяти-шестидесяти лет, и лоббист ведет их из одного кабинета в другой, чтобы они там что-то рассказали.

Власть лоббиста — не в деньгах, она в информации. Он довольно редко работает напрямую с членом Конгресса — он общается с его помощниками. Задача лоббиста — прийти к этому бедному помощнику, у которого на столе тысячи бумаг, и положить свою бумажку наверх этой стопки. Так что самая дорогая единица на свете — не доллары и не евро, это человеческое внимание.

И вот теперь представьте, что этому помощнику, который разгрести свои бумаги не сможет за две жизни, кто-нибудь наконец даст искусственный интеллект, чтобы тот помог ему это сделать в короткое время.

Какая тут замена людей ИИ — таким работникам он даст хотя бы просто возможность продышаться!

Защита и запреты

Так что не стоит думать, что ИИ будет только убивать старые профессии, он будет и создавать новые, как это случается на каждом витке технологического прогресса. Когда мы говорим про агентный искусственный интеллект, в любой профессиональной беседе за этим словом сразу идет другое слово, guardrails, защитные ограждения, необходимость его контроля со стороны человека. Вот одна из профессий, которая будет важна, потому что вся эта конструкция замечательно работает только тогда, когда пришел человек со своим мозгом — не с искусственным — и настроил то, как должен работать ИИ.

Когда система основана на вероятностях, ты не можешь один раз ее настроить и уйти. ИИ сам по себе не умеет производить новую информацию — он работает с тем, что у него есть. Поэтому я и люблю говорить: обратите внимание на то, как Anthropic, компания, которая заявляет, что 90% кода для нее пишет ее собственный продукт, безумными темпами нанимает новых инженеров. Нам говорят, что ИИ заменит копирайтеров — не далее как на этой неделе тот же Anthropic объявил конкурс на вакансию старшего копирайтера с зарплатой в 300 тысяч долларов в год. Главное требование: умение и опыт работы без искусственного интеллекта. Потому что нужны люди, которые проверят и перепишут то, что написал им искусственный интеллект.

И вот здесь, мне кажется, лежит ответ на вопрос, что регулировать. Регулировать нужно не саму технологию — с ней разберутся те, кто ей пользуется. Регулировать нужно старые проблемы, которые технология обнажила, — рынок электроэнергии, инфраструктуру, подготовку людей к новым профессиям. Технология семидесятилетней давности просто наконец добралась до рынка, и мы переносим на нее собственные нерешенные вопросы.

Социалка в США и базовый доход для всех

Есть расхожее мнение, что американская система сама по себе является противницей соцпрограмм. Это не так. Федеральный бюджет США состоит из двух частей — так называемого дискреционного бюджета, который Конгресс формулирует ежегодно и который составляет порядка двух с чем-то триллионов долларов, и недискреционного. Во вторую часть входит Social Security, Medicare, SNAP и другие социальные программы, которые автоматически продлеваются каждый год. Он составляет порядка пяти триллионов. Подумайте, пять против двух — вот как американская система «не любит» социальные выплаты, подавляющая часть бюджета из них и состоит.

Эти выплаты не привлекают внимания, потому что это не политический вопрос, они продлеваются автоматически.

В американской политике есть понятие «третий рельс» — то, что ни в коем случае нельзя трогать, «а то убьет». Social Security и Medicare — это как раз такой рельс. После Рузвельта ни один американский политик не рискнул бы всерьез тронуть недисакреционный бюджет.

Поэтому когда заходит разговор об универсальном базовом доходе (UBI) и о том, что государство должно как-то компенсировать людям потерю рабочих мест из-за автоматизации, — это не такая уж экзотическая идея для американской системы, как кажется со стороны. Кандидат в президенты Эндрю Янг выстроил на основе этой идеи целую президентскую кампанию в 2020 году. Еще раньше, в шестидесятых-семидесятых, идею отрицательного подоходного налога — по сути, близкого к UBI механизма — предлагал экономист Милтон Фридман, которого при этом называют либертарианцем. Даже Илон Маск буквально несколько недель назад говорил об уже универсальном высоком доходе.

Другой вопрос, что всю эту систему нужно сильно подстраивать под такое решение и она пока не готова. И если мы говорим про регулирование как про закон Конгресса, то, наверное, универсальный базовый доход мог бы стать таким законом. Но до этого еще далеко.

Сделай себя сам

Пока законодатели спорят, каждый может кое-что сделать сам. Сейчас использование ИИ безумно субсидировано для нас венчурным капиталом. За $20 можно купить себе пакет с возможностями, которые реально стоят намного дороже. Это тот момент, когда новая технология дает нам шанс начать учиться ее использовать буквально за копейки.

Десять лет назад я слушал человека на одном известном российском радио, который буквально рассказывал обо всем том, что происходит сейчас. Когда у него спросили, а что же делать, он ответил — идти учиться. Если вам нужен совет от меня, он будет тем же самым. Каждый божий день что-то изучать новое, по чуть-чуть. Это можно делать, пока завариваешь кофе с утра. Если вы боитесь потерять рабочее место — учитесь на рабочем месте, пока оно у вас есть. Учитесь подстраиваться под рынок вместо того, чтобы ждать, когда рынок подстроится под вас.

Я не пытаюсь отказать кому-то в обычном простом человеческом счастье. Хорошо, 80—90% дней пусть идут по привычному шаблону. Но возьмите 10—20% своего времени и потратьте его на то, чтобы немного изменить маршрут.

Я очень надеюсь, что мы дошли до стадии развития, где можно перерастать предыдущую систему и переквалифицироваться без экономических и военных катаклизмов.

Весь XX век мы истребляли в них финансовый и человеческий капитал, и, может быть, сейчас будет иначе. Но ждать, что кто-то все отрегулирует за тебя, — это та же выученная беспомощность, которая и завела нас в тупик, в котором весь мир находится сейчас. Ответ содержится не в указе президента и не в искусственном интеллекте — он содержится в нашей голове. Найдите его.

Материал представляет собой личное мнение автора и не выражает позицию какой-либо организации, в том числе редакции RTVI