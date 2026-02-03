В январе 2026 года федеральные агенты в Миннеаполисе застрелили двух американских граждан — Рене Гуд и Алекса Претти, протестовавших против рейдов иммиграционной полиции (ICE). После этого от руководства операциями в штате Миннесота был отстранен командующий пограничной службой Грег Бовино и его место занял «пограничный царь» Трампа Том Хоман. О том, как эти события повлияют на промежуточные выборы в Конгресс, RTVI рассказывает профессор политологии Университета штата Теннесси (США) Андрей Коробков.

Имели ли агенты ICE право стрелять в Гуд и Претти

Любой человек, который ведёт себя по отношению к полиции в Соединённых Штатах таким образом, получил бы подобный результат. Алекс Претти действовал как профессиональный провокатор — недавно появилось видео, где он разбивает задний фонарь машины иммиграционной службы и плюётся в её сотрудников.

Как выяснилось, во второй раз у него при себе был пистолет и две обоймы. Кто угодно, заявившийся на публичное мероприятие в таком виде, в лучшем случае получил бы тюремный срок.

Вообще, если, скажем, вы едете в США на автомобиле и вас остановил полицейский, по правилам необходимо сидеть в машине, ждать, пока он к вам подойдёт и проверит документы. В противном случае офицер имеет право применить оружие. Я лично знаю два случая, когда полицейские стреляли в водителей, просто потому что те, будучи остановленными, вышли из своих машин и решительно направились в их сторону. Инструкции предписывают полицейским действовать без промедления в случае очевидной угрозы их безопасности.

Почему ситуация в Миннесоте выгодна демократическим властям штата

Судя по всему, Том Хоман договорился с местными властями о каком-то снижении напряженности и, видимо, о выводе части представителей иммиграционной службы — но отнюдь не всех.

Тут надо заметить, что после событий 11 сентября 2001 года, когда были разрушены башни Всемирного торгового центра, в 2003 году единая Служба иммиграции и натурализации США была реформирована и разделена на несколько структур. Главные из них — Служба гражданства и иммиграции (USCIS) и Служба таможенного и иммиграционного контроля (ICE). Первая занимается бюрократическими процедурами и работает с легальными мигрантами. Вторая обеспечивает безопасность границы и задержание людей, находящихся на территории США нелегально. Поэтому пребывание агентов ICE в городах, в которые их направляют, вполне легитимно, поскольку в числе их официальных обязанностей находится как раз обнаружение и задержание нелегалов.

Миннесота — это один из самых левых по взглядам электората штатов.

В нём только что вскрылась гигантская сеть по отмыванию федеральных средств, что сильно ударило по позициям губернатора Тима Уолца, бывшего напарника кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис на выборах 2024 года. Поэтому эпопея с ICE оказалась очень удобным отвлекающим манёвром для местных лидеров Демократической партии. Именно после коррупционного скандала начались беспорядки, которые со временем переросли в достаточно организованные стычки с полицией. На их фоне вопрос коррумпированности местных руководителей, как на уровне штата, так и его столицы, отошёл на второй план.

По мере приближения праймериз и выборов подобные волнения и столкновения будут только нарастать. Ведь создать ощущение нестабильности и дискредитировать республиканцев особенно выгодно именно сейчас, когда у Трампа есть несколько серьёзных внешнеполитических успехов, а экономика остаётся очень стабильной.

Смогут ли демократы победить на промежуточных выборах в Конгресс

Популярность к Демократической партии не вернулась — другое дело, что возросла непопулярность республиканцев. Демократы продолжают находиться в состоянии внутренней войны. Им так и не удалось сформировать новое руководство и сформулировать какую-то единую программу. Более того, сейчас молодые леворадикалы буквально поедают стариков-центристов, требуя проведения совершенно иной как внутренней, так и внешней политики партии.

Другой фактор, который играет на руку республиканцам — это, как я уже сказал выше, очень хорошее состояние американской экономики. Это традиционно является основным фактором, влияющим на распределение голосов электората. Демократам в этой ситуации приходится искать какие-то лазейки. Они полагают, что могут атаковать Трампа по вопросу иммиграции, создать вокруг него социальный конфликт.

Эта, хотя и вполне типичная тактика, сейчас может дать труднопредсказуемые результаты. В США последние десятилетия было много подобных волнений. Можно вспомнить 1968 год, когда горела буквально вся страна, причем происходило это при президенте Линдоне Джонсоне, проводившем леволиберальные реформы, и окончилось проигрышем демократов на выборах и приходом к власти республиканца Ричарда Никсона.

Были погромы 1992 года в Лос-Анджелесе, обернувшиеся многомиллиардными потерями. Потом пошла нынешняя волна, начавшаяся с 2013 года, с регулярно возникающими стычками и кровавыми погромами. Один из них был связан с гибелью чернокожего Джорджа Флойда, который был задержан полицейскими в 2020-м году как раз в Миннеаполисе. Ущерб тогда превысил 2 миллиарда долларов.

От этих беспорядков, кстати, страдают в основном именно бедные этнические районы, которые в их ходе подвергаются разграблению.

Но инициаторов таких событий это мало волнует, поскольку они привлекают к их заявлениям внимание общественности.

Сейчас, с одной стороны, многие американцы-центристы напуганы действиями федеральных властей, что оттолкнуло их от иммиграционной платформы Трампа. А с другой стороны, население США традиционно боится насилия, приходящего снизу. Так что кто от ситуации в Миннеаполисе выиграет, а кто проиграет — пока большой вопрос. Сейчас люди возмущены убийством двух вышеупомянутых демонстрантов, но что будет через несколько месяцев, особенно если протесты продолжатся, станут более насильственными и перейдут просто в прямые погромы?

При Байдене миграционной политики как таковой не существовало. Границы были попросту открыты, и это стало вызывать и возмущение, и испуг очень широких слоёв населения. Электорат повернулся к Трампу прежде всего из-за обещаний обезопасить границу, как-то совладать с нелегальной иммиграцией. Он своё обещание выполняет — полностью закрыл границы, очень жёстко ограничил приток даже легальных мигрантов, среди которых есть и высококвалифицированные специалисты. Это в свою очередь уже стало вызывать раздражение у многих слоёв населения, не только у либералов, но и у центристов.

За Трампа в 2024 году, к удивлению политического истеблишмента, проголосовала почти половина испаноязычных. Значительно усилилась его поддержка со стороны других групп меньшинств, в том числе и со стороны молодых чёрных мужчин. А теперь жёсткая иммиграционная политика снова отталкивает этих людей от Трампа, что представляет для него значительную опасность. Но каков будет окончательный результат всего описанного уравнения, пока сказать трудно.

Есть ли оппозиция внутри Республиканской партии

Трамп пользуется глубочайшей ненавистью как демократов и их электората в целом, так и глубинного государства, то есть американской бюрократии и других элит. Поэтому, что бы он ни сделал, они будут его ненавидеть и критиковать его любые действия.

Точно так же у него есть группа преданных ему сторонников, MAGA. Они не вызывают симпатию и любовь у традиционных республиканцев, особенно неоконсерваторов в вопросах внешней политики. Но они прекрасно понимают, что Трамп сейчас доминирует в Республиканской партии и имеет полный контроль над её фракциями в обеих палатах Конгресса.

Любая попытка выступления против Трампа означает политическую смерть для республиканца.

В последние недели мы неоднократно наблюдали, как люди, которые выступают против Трампа внутри республиканской фракции, просто уходят из Конгресса, понимая, что их политическая карьера кончена. Так это произошло, скажем, с Марджери Тейлор Грин, конгрессменом от штата Джорджия.

Поэтому в обеих партиях борьба идёт прежде всего по двум линиям. Первая — это мобилизация своего внутрипартийного электората, чтобы он пришел на праймериз, а потом на выборы. Вторая — перетягивание на свою сторону центристов. Именно успешное достижение обеих этих целей стало важнейшим фактором победы Трампа на выборах 2024 года. Сейчас ситуация с ними непростая.

Что будет, если демократы выиграют промежуточные выборы

Они станут саботировать абсолютно все начинания Трампа, поэтому работа правительства резко затормозится. Практически наверняка ими будет инициирован третий по счету импичмент Трампа. Он, конечно, ни к чему не приведёт, поскольку они не получат контроля над Сенатом, но будет направлен на дискредитацию Трампа и Республиканской партии. Видимо, демократы также попытаются провести импичменты ряда представителей его администрации, прежде всего связанных с Министерством внутренней безопасности.

Однако я пока не вижу особых оснований ждать, что республиканцы как-то очень серьёзно проиграют выборы. Большую роль играют факторы, о которых я уже говорил. Во-первых, американский избиратель смотрит прежде всего на состояние экономики, и она пока остается в очень хорошем состоянии. Во-вторых, у Трампа есть целый ряд внешнеполитических успехов. В-третьих, демократы глубоко разобщены и ничего с этим сделать не могут.

Наконец, приход к власти таких фигур, как социалист Зохран Мамдани в Нью-Йорке, может тоже напугать центристский электорат. Новый мэр пока только входит во вкус. На настроения нью-йоркцев стоит смотреть, когда начнутся резкие повышения налогов, которые он обещал, когда он попытается ввести контроль цен и арендной платы, и всё это повлечёт за собой бегство из города жителей с высокими доходами, взрыв преступности и ослабление налоговой базы.

